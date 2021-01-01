В четвертьфинале проблем у наших возникнуть не должно. Главное – подойти к матчу с Германией с правильным настроем.

У немцев лучшее звено на МЧМ и самая «дырявая» оборона. Что нужно знать о сопернике России

Российская молодёжка на МЧМ заняла второе место в группе и в четвертьфинале попала на сборную Германии. Удачный «жребий» для нашей команды, но, разумеется, к сопернику нужно отнестись уважительно и серьёзно и помнить, что в отдельно взятой игре на выбывание может случиться всякое. Мы надеемся на правильный настрой наших парней и рассказываем, что из себя представляет хоккейная бундестим.

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История выступлений на МЧМ

Немецкая сборная – пока ещё типичная команда-лифтёр, перемещающаяся в 21 веке между элитным и первым дивизионом. Но в последнее время в молодёжном хоккее этой страны наметился прогресс. Два года назад Германия выиграла домашний турнир в Фюссене, в очередной раз поднялась в компанию сильнейших, где смогла задержаться уже минимум на три турнира. Год назад, на МЧМ-2020, немцы достойно сражались в «группе смерти» с канадцами, американцами, россиянами и чехами и до последнего претендовали на выход в плей-офф, а сейчас впервые в своей истории всё-таки смогли добраться до матчей на выбывание.

Но это не лучший результат, показанный немецкой хоккейной молодёжью. На домашнем МЧМ-1981, когда формула турнира ещё не предполагала плей-офф, бундестим заняла общее пятое место, обойдя в таблице сборные США и Канады. Кстати, лучшим бомбардиром того чемпионата стал немецкий форвард Дитер Хеген.

Встречи с Россией на МЧМ

Сборная России шесть раз в своей истории встречалась с Германией на МЧМ. Все матчи завершились победами нашей команды, но не всегда немцев поджидал разгром. Так, на МЧМ-1994 россияне выиграли всего лишь со счётом 1:0. Самые же крупные результаты были зафиксированы на МЧМ-1995 (8:1) и МЧМ-2013 (7:0). В матчах на выбывание, понятное дело, Россия и Германия ещё никогда не пересекались.

История личных встреч сборных России и Германии на МЧМ

МЧМ-1993, Россия 4:0 Германия

МЧМ-1994, Россия 1:0 Германия

МЧМ-1995, Россия 8:1 Германия

МЧМ-1996, Россия 8:2 Германия

МЧМ-2013, Россия 7:0 Германия

МЧМ-2020, Россия 6:1 Германия

Главный тренер

Уже на втором МЧМ немцами «рулит» 50-летний Тобиас Абштрайтер. Всю игровую карьеру он провёл в Германии, а костюм тренера впервые примерил ещё в 2010 году, возглавив команду из второго немецкого дивизиона. С 2014 по 2019 годы Абштрайтер работал в тренерском штабе «Дюссельдорфа», а с 2015-го стал помогать Марко Штурму в национальной сборной Германии. Однако на Олимпиаде в Пхёнчхане Абштрайтера в главной команде-сенсации Игр не было.

Фото: РИА Новости

Работая ассистентом в клубе и сборной, Абштрайтер активно варился в системе молодёжного хоккея Германии, хорошо знал всех кандидатов в команду U20. В 2019-м немцы, спустя четыре года, вернулись в элиту МЧМ, и не было ничего удивительного в том, что команду доверили Абштрайтеру. Как видим, Тобиас уже не подвёл и смог впервые вывести Германию из группы.

Что за команда у немцев?

В Германии успешно работают национальные программы и концепции развития для игроков, благодаря чему в совершенно не хоккейной стране в последнее время начинают появляться большие таланты, а результаты бундестим разных возрастов идут в верх.

К сожалению, на МЧМ-2021 немцы не досчитались сразу трёх своих молодёжных звёзд. В Эдмонтон не приехал голкипер Тобиас Анчичка, защитник Мориц Зайдер (шестой номер драфта НХЛ-2019) и нападающий Лукас Райхель. Но даже без потенциальных лидеров у бундестим на турнире есть яркие личности. Это форварды Тим Штюцле, Джон Петерка и Флориан Элиас, объединённые Абштрайтером в одну тройку. У этих парней великолепная «химия» и невероятная продуктивность – в матче со Швейцарией, например, они организовали все пять немецких голов.

Пять голов одной тройки! Немцы вышли в плей-офф, проведя потрясающий матч на МЧМ Концовка матча выдалась жаркой, а сама игра — одной из самых захватывающих на турнире.

Штюцле, Петерка и Элиас занимают места в топ-5 бомбардиров МЧМ, и можно с уверенностью сказать, что у Германии самое сильное звено на турнире. Но бундестим – это команда трёх игроков, за спинами которых пропасть. Ведущее сочетание немцев набрало в четырёх матчах 28 очков, а все остальные хоккеисты – 9 баллов, да и то защитники Гнип и Циммерман отличались в протоколе, подыгрывая своим звёздам.

Говоря откровенно, кроме Штюцле и Ко в составе Германии никто больше не представляет какой-либо опасности, а добиваться положительного результата командным хоккеем у немцев не получается – вся надежда только на лидеров. А ещё у немцев самая «дырявая» оборона на МЧМ-2021. Понятно, что большую часть пробоин она получила в игре с Канадой, но и от равных по классу соперников бундестим пропускала прилично. Три гола от словаков, четыре от Швейцарии – игра в защите регулярно «топила» Германию, а матчи вытаскивались, благодаря таланту и характеру уже сто раз упомянутых лидеров команды.

Как Германия прошла групповой этап

В первые дни турнира немцам пришлось играть в два с половиной звена, так как некоторые хоккеисты не успели отсидеть карантин. С финнами обескровленные игроки Германии зарубились, уступив в борьбе 3:5, а вот на Канаду сил не хватило, да и «кленовые листья» соперника не пожалели.

Канада забросила немцам 16 шайб за матч! Зачем было издеваться и ставить рекорды? Из-за карантина соперник даже не смог набрать три звена и играл второй матч за два дня.

Но главные встречи Германии предстояло сыграть со Словакией и Швейцарией. К ним у немцев восстановился полный боекомплект, и подопечные Абштрайтера в ярких матчах дожали обоих противников. Словаки пали в овертайме, швейцарцев удалось обыграть в основное время, но не без драмы: к началу третьего периода немцы вели 4:0, на 58-й минуте счёт был 5:2, но затем Юстин Фолек умудрился схватить «5+20», и Германия в расстановке «4 на 6» пропустила две шайбы. Всё закончилось хорошо, но в воздухе повис риторический вопрос о качестве игры немцев в защите и их дисциплине.

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Что нас ждёт в четвертьфинале Россия – Германия?

Немцам терять нечего, они будут раскрепощенно биться за сенсацию. Но, понятно, что всё окажется в руках сборной России. Нашим парням нужно не допустить ни малейшей доли недонастроя, уделить повышенное внимание лидерам бундестим и реализовать свои моменты, которые, уверен, в огромном количестве будут возникать у ворот немецкого голкипера.

Думаю и надеюсь, что подопечные Игоря Ларионова уже в первом периоде сомнут слабенькую оборону Германии, забьют несколько голов и затем спокойно доведут дело до победы.