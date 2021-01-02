Наши сразятся за выход в полуфинал МЧМ! Россия – Германия. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча между сборными России и Германии на МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.
Дисциплинарный комитет ИИХФ отстранил нападающего молодёжной сборной России Михаила Абрамова. Он дисквалифицирован на один матч за подсечку коньком. Таким образом, Абрамов пропустит четвертьфинальную встречу со сборной Германии.
Кроме того, дисциплинарный комитет ИИХФ дисквалифицировал форварда сборной Германии Юстина Фолека.
Стартовое вбрасывание запланировано 2 января, в 20:00 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много. Четвертьфинал чемпионата мира не может быть скучным!
Немцы заняли третье место в группе A, играли в два с половиной звена нападения, но списывать их со счетов и слабо настраиваться ни в коем случае нельзя. Отлично играют на турнире форварды сборной Германии Тим Штюцле и Джон Петерка, первое звено у коллектива Тобиаса Абштрайтера очень приличное. Это прекрасно понимает тренерский штаб нашей команды. Россияне, напомним, стали вторыми в группе B.
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