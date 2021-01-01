16-летний Гретцки узнал, что такое советский хоккей. Знатный камбэк СССР дома у канадцев

В далёких 70-х годах 20 века только-только учреждённый молодёжный чемпионат мира по хоккею не был похож на всеми любимый новогодний турнир, собирающий огромную аудиторию по обе стороны океана — ни по уровню, ни по антуражу, ни по количеству зрителей, которая следит за ним. Стоит ли говорить, что отличался даже формат турнира, и медали разыгрывались не в плей-офф, а в группах. И если сборная СССР, как и ко всем соревнованиям, сразу же начала относиться к МЧМ со всей серьёзностью и воспринимала любое место, кроме первого, как абсолютный провал, то канадцы недооценили масштаб события, от которого через некоторое время ежегодно будет сносить крышу у всей страны, и на первые турниры отправляли не самые мощные составы.

Отношение канадцев к МЧМ начало меняться после того, как сборная СССР выиграла первенство мира 4 раза подряд, трижды оставив «самую хоккейную нацию» на втором месте и установила монополию на золотые медали. И идеальным моментом, чтобы прервать порочную тенденцию, а заодно и устроить ярмарку достижений, был домашний турнир в Квебеке в 1978 году. Хозяева впервые в истории МЧМ собрали мощную дримтим — в неё попал и будущий капитан «Норт Старз» Крэйг Хартсбург, и первый номер предстоявшего драфта Роб Рэмэйдж, и Бобби Смит с Майком Гартнером, и бывший главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер.

Однако главной звездой той команды был 16-летний вундеркинд из Брентфорда Уэйн Гретцки, имя которого уже к тому моменту звучало из каждого утюга. Для Величайшего тот МЧМ был первым и последним в карьере. За 6 матчей он набрал 17 очков и стал лучшим бомбардиром турнира, но даже с Гретцки канадцы не смогли выиграть первое золото на домашнем турнире.

СССР на второй в истории официальный МЧМ привёз команду с Вячеславом Фетисовым, Сергеем Макаровым, Александром Кожевниковым и Александром Тыжных. Возглавлял перманентных претендентов на золото легендарный тренер «Динамо» Виталий Давыдов, с которым в роли консультанта в Канаду отправился сам Анатолий Тарасов. Представляете, как потирало руки канадское телевидение в ожидании классического противостояния СССР – Канада?

«Мы приехали в Северную Америку за 4-5 дней до начала первенства и сыграли два товарищеских матча с канадцами. Первый крупно проиграли 3:7. Газеты не могли нарадоваться на свою команду, за которую, кстати, первый год играл Уэйн Гретцки. Уже тогда все предрекали ему большое будущее. Второй товарищеский матч мы проиграли уже 4:5. Психологическое преимущество было у канадцев, но мы, естественно, хотели взять реванш. И Давыдов нас, конечно, настраивал на победу», — вспоминал нападающий сборной СССР и бывший главный тренер «Югры» Павел Езовских.

МЧМ в Квебеке был первым, на котором победитель должен был определиться не по итогам «гладкого первенства», а в отдельном финале. На том турнире ИИХФ впервые обкатала формулу с разделением команд на две группы. Однако две лучшие команды каждой из групп выходили не в привычный плей-офф, а в финальную раунд, участники которой должны были сыграть между собой по разу и определить двух участников финального матча.

При идеальном раскладе сборные СССР и Канады могли сыграть на турнире трижды — в группе, в финальном раунде и в конце концов скрестить клюшки в первом в истории МЧМ финале. Но, к сожалению для всех, жеребьёвка развела извечных соперников по разным группам, а единственная встреча команд состоялась только в стартовом матче финального раунда и запомнилась роскошным камбэком команды Давыдова.

«С нами на молодежный чемпионат мира ездил Анатолий Тарасов как консультант Давыдова. Великий тренер говорил: «Бьют тебя по щеке – терпи». Канадцы ведь никогда не отвечают, а мы себе такое позволяем. Тарасов был для нас как Бог. На всех собраниях брал слово, и оно пробирало до мурашек: «Мальчишки, вы должны стать чемпионами».

Позже я встречался с Тарасовым в Горьком. Иногда он говорил, нахмурив брови: «Молодой человек, мне не нравится, как вы играете». Помнил всех, с кем когда-то пересекался в хоккее. Замечания были справедливыми и острыми.

Фетисов уже тогда выделялся, в 19 лет играл еще и за взрослую сборную. Капитаном молодежки был Сергей Стариков, но Фетисов часто произносил важные речи в раздевалке. Первый товарищеский матч мы проиграли 3:7 канадцам. Только с самолета, не выспались. Тарасов устроил разбор полетов: «Ребята, вы выглядели трусовато». Фетисов встал: «Анатолий Владимирович, извините, мы провели плохой матч. Я обещаю, что больше такого не повторится». Поговорили по душам, команда объединилась – и смогли выиграть золото», — рассказывал в интервью Советскому Спорту нападающий Вячеслав Рьянов.

В той игре канадцы, цитируя Илью Брызгалова, привычно выскочили на лёд, как гориллы из клетки, и уже к середине первого периода после голов Дэйли и Рэймэйджа вели 2:0. Примечательно, что на том турнире хозяева играли в непривычной глазу сине-белой форме — красными были только кленовые листья на плечах.

Немного привыкнув к переполненному «Квебек Колизеум», советские юниоры уже в начале второй двадцатиминутки начали возвращаться в игру. Сначала нападающий «Спартака», а ныне «любимый» эксперт Никиты Зайцева Александр Кожевников влетел на скорости в чужую зону и бросил низом с нулевого угла, забив достаточно курьёзную шайбу.

А ровно через 10 минут сборная СССР в большинстве наказала канадцев за удаление и сравняла. 19-летний Вячеслав Фетисов перевёл шайбу в левый круг вбрасывания Александру Гурьеву, и нападающий «Крыльев» без помех спокойно выкатился на усы и с кистей забросил в ворота Эла Дженсена. Во втором периоде пацаны Давыдова больше чем в два раза перебросали пацанов Эрни Маклина и, казалось, в заключительной двадцатиминутке прибьют хозяев.

Тем не менее, канадцы на домашнем льду не развалились и в третьем периоде были гораздо ближе к третьей шайбе, чем «советы». В итоге судьбу «классики» решила классная атака сборной СССР с ходу. Легенда горьковского «Торпедо» и бывший главный тренер нижегородской «Чайки» Вячеслав Рьянов после броска Павла Езовских вовремя оказался на добивании и хладнокровно отправил третью шайбу в ворота Дженсена за 11 минут до конца матча. Для решающего гола парням Виталия Давыдова в третьем периоде хватило всего четырёх бросков. 16-летний Гретцки узнал, что такое советский хоккей. Это был знатный камбэк СССР.

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После этого матча сборная СССР в финальном раунде переиграла чехословаков и разгромно отомстила шведам за поражение в группе, которое стало первым для советской «молодёжки» за все пять турниров. Канадцы же не без труда обыграли первых, а вторым и вовсе уступили в результативном матче и заняли итоговое третье место. В финале команда Давыдова в третий раз за МЧМ встретилась с «Тре крунур» и уверенно взяла пятое золото подряд.