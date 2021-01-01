«В сборной России таких, как Штюцле, 25 человек». Что готовит Ларионов для Германии

Накануне четвертьфинального матча со сборной Германии на МЧМ-2019 на вопросы журналистов ответил главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов.

«Много было сказано о дисциплине. Абрамов всё осознал»

— Сегодня была тренировка, время необычное. Завтра игра в 10 утра, наверное, ребята, наверное, в детстве играли так рано, но ничего страшного нет. Сегодня встали с утра пораньше, размялись в раздевалке, провели короткое собрание. Настроили ребят на серьёзный матч, все понимают значимость турнира. Попросили, чтобы отнеслись к тренировке, как к игре. Требование играть максимально быстро, исполнение передач должно быть правильным, чтобы не было плохих привычек. Довольны тренировкой, хорошо поработали в большинстве, в равных составах, в выходах из обороны в атаку, в обороне.

— Как разбудить ребят на матч в 10 утра, и как по вашему опыту как складывается ход игры в таких матчах?

— Это новый опыт для всех и для нас, и для немцев. У нас план – ранний подъём, прогулка, завтрак, приезд на арену, активная разминка, чтобы ребята были готовы к самому началу. Gegenpressing, активное начало с активной борьбой, максимально высокий темп. Уважаем соперника, у них есть группа хороших игроков, которых мы должны принять к сведению.

— Сыграет ли Чинахов?

— Чинахов пока под вопросом. У нас есть время до вечера, в 6 вечера будет командное собрание, объявим состав на игру.

— Как оцениваете дисквалификацию Абрамова и согласитесь ли, что нам повезло, что Кузнецова не разбирали на комитете?

— Очень трудно залезть в голову ребятам. Вчера состоялся разговор на комитете, который разбирал удаление Абрамова. Пообщались с главным судьёй МЧМ, попросили внимательно посмотреть эпизод перед нарушением Абрамова. Все знают, что дисциплина и терпение – залог успеха. Очень сложно предвидеть, что игрок сделает такой шаг. Хотя об этом сказано много, написано на доске, что это очень важный элемент игры. Миша всё осознал. Он провёл очень хороший матч, пропустит следующий. Надеемся, он будет в порядке. Сегодня он тренировался дополнительно.

Если арбитры не увидели нарушения Кузнецова, то мы рады, что он в составе. Хотя этих вещей быть не должно, хоккей сегодня более чистый, камеры следят за каждым игроком. Особо не скроешь нарушений, как в моё время, когда работал всего один арбитр, и не было такого охвата площадки. Ещё раз скажем, что мы уже вышли на ту стадию, где каждая ошибка может стать роковой. Ещё раз донесём ребятам, как важны дисциплина, терпение, ответственность.

Повезло ли сборной России и кто способен на сенсацию? Чего ждём от старта плей-офф МЧМ Постоянные эксперты «Чемпионата» не сомневаются в Канаде, а также уверены, что россияне не допустят недонастроя.

«Штюцле – хороший хоккеист, вопросов нет, но у нас таких хоккеистов 25»

— Насколько изучили Германию, как собираетесь сдерживать первую тройку немцев?

— Утром с тренерским штабом смотрели нарезки их игр, взяли материал для вечернего собрания, чтобы показать ребятам. Отталкиваемся от нашей игры, если мы владеем шайбой и играем в максимально быстром темпе, то не вижу больших проблем. Мы уважаем всех соперников, но будем отталкиваться от своего стиля игры, чтобы ребята играли все 60 минут, полностью доминировали на площадке. Подскажем ребятам, за кем смотреть. Акцент будет на то, чтобы выйти на матч заряженными, с дисциплиной, показывать командную игру друг за друга.

— Что было самым сложным в прошлогоднем матче с Германией несмотря на счёт 6:1?

— Такие матчи всегда непросты. Ты выходишь на команду, которой нечего терять. Они понимают, что играют с одной из сильнейших команд МЧМ и многие вещи могут происходить неожиданно. Все мы видели, как на Олимпиаде в Корее Германия была на волоске от чемпионства. Мы это учтём, уже говорил ребятам о том, когда в 1976 году легендарная команда проиграла Польше на чемпионате мира 4:6. Недооценки не будет.

У немцев лучшее звено на МЧМ и самая дырявая оборона. Что нужно знать о сопернике России В четвертьфинале проблем у наших возникнуть не должно. Главное – подойти к матчу с Германией с правильным настроем.

— Можно ли сказать, что у Германии растёт новая большая звезда – Штюцле, который был выбран на драфте НХЛ под третьим номером?

— Штюцле – хороший хоккеист, вопросов нет, но в сборной России таких, как Штюцле, 25 человек. Всё зависит от коллектива, от настроя. Вижу, что ребята настроены и готовы показать максимум. Те, кто ещё пока не забивал и не отдавал, готовы играть в коллективный хоккей, и результат придёт от хорошей игры. Команда способная преодолеть индивидуальных личностей, которые есть в составе соперника.

— Есть ли в мыслях наложить какую-то из российских троек на первую тройку немцев, возможно, звено Бардакова?

— Вы ответили на этот вопрос. У нас есть ребята, которые могут навязать силовую борьбу и быстрый темп, выключить первую тройку немцев. У нас четыре звена, которые играют примерно в одинаковом стиле – в атаке, жёстко, правильно. Более внимательно будем относиться к этим ребятам, они и в прошлом году неплохо играли. Сейчас они стали постарше, играют прилично. Не сомневаюсь, что мы готовы к быстрой игре и к тому, чтобы не дать им спокойно распоряжаться шайбой. Мы будем меняться последними, поэтому по ходу матча будем принимать решение, можем спокойно сделать пару наложений, это хорошая идея.

«Манера игры Аскарова меня не пугает, я полностью ему доверяю»

— Будут ли изменения в защитной линии, поднимите ли выше Чайку?

— Чайка играет, сегодня с ним поговорил. Он немного разочарован, что мало играл, но мы верим в каждого игрока. Чайка – большая часть нашей защиты, талантливый парень. Ему надо подтянуть какие-то вещи, он об этом знает. Завтра он в составе, ожидаем от него хорошей игры.

— Будут ли изменения в бригадах большинства?

— Не играет Абрамов, поэтому изменение будет. Пока держим двух человек на эту позицию, а пары защитников будут такими же, как были в матче со шведами.

— Вы упростили большинство, и оно сразу пошло. Можно сказать, что по ходу турнира целесообразно вообще всё упрощать, делать короче собрания? Хоккеисты уже всё знают, и вы уже донесли до них всё, что хотели?

— Соглашусь. Слишком много информации вредит, это моё личное мнение. Ребята начинают путаться, нужно давать только короткие детали, которые можно подтянуть. Нереально за день-два что-то поменять. Упрощение игры в большинстве имеет право на жизнь, наше присутствие на пятачке, на подборах играет большую роль. Акцентируем на этом внимание, у нас большие ребята стоят под воротами – Сафонов, Подколзин. Всегда есть возможность сделать попроще. Мы даём план, но не убираем свободу творчества по ходу игры. Одно дело, когда мы показываем на макете, другое – когда игра сама диктует, что им делать. Бросок всегда считается хорошим вариантом, если под воротами присутствует игрок, который может создать трафик. Голы шведам доказали, что нужно быть там, где горячо, где можно забить трудовые голы.

Разыграли так, что забивали уже в пустые ворота! Гениальная трёхходовка сборной России Взятие ворот шведов на МЧМ Родион Амиров отпраздновал провокационным жестом. Но сам гол получился в лучших традициях советского хоккея.

— Насколько Аскаров готов?

— Ярик вышел на лёд пораньше, с вратарями занимались Абрамов, Чинахов и Чайка. Он получил необходимую разминку, настроен хорошо. Не спрашивал, как он работает по Зуму с тренером вратарей Давыдовым, общаюсь с ним напрямую. Он находится в хорошем расположении духа и готов отыграть свой лучший хоккей в грядущих матчах.

— Скажете Аскарову, чтобы он в плей-офф действовал попроще, поменьше выходил из своих ворот? Или вас его манера игры устраивает?

— Я полностью доверяю Ярославу, он профессионал. Не хочется что-то менять, он играет третьего защитника. Я не специалист по вратарям, но этот парень профессионал и современный вратарь, его манера игры меня не пугает. Я не могу забрать вещи, которые характерны для молодого пацана, которому всего 18 лет. Он растёт, развивается. Он будет понимать, когда ему можно выходить из ворот, а когда нельзя. Это его решение, он не будет это делать просто так, он облегчает работу защитников. Желаю ему твёрдости духа и без паники делать свою работу.

— Можете сказать, что уже нашли правильную химию, всё поняли о команде, или поиск продолжается?

— Поиск не заканчивается, потому что должны быть варианты в той или иной игре. Дисквалификация Абрамова вносит коррективы, вопрос по Чинахову ещё висит в воздухе. Знаем, что от кого ожидать. Сегодня утром поговорил с Сафоновым, Афанасьевым, Чайкой. Ребята готовы и знают свою роль команде. Тому же Грошеву нужна шайба, я только что с ним говорил. Парень переживает, копается в себе, нам нужно, чтобы ребята не думали, а играли в хоккей. Важно, чтобы они играли как в детстве, чтобы не было давления от мам, пап, друзей, от самих себя. Это игра, и игра должна быть в удовольствие. Ребята знают, какая большая цель перед ними, но насколько важно во время матча получать удовольствие от игры.