Отскочили? Убойные моменты немцев, которые могли выбить Россию с МЧМ

Две штанги, два промаха по пустым воротам. И это только самые запоминающиеся шансы, которые создала Германия.

Мы предупреждали, что Германия – не такой лёгкий соперник для России, как могло показаться на первый взгляд. Они, конечно, впервые в вышли в четвертьфинал МЧМ, но одним этим историческим достижением ограничиваться не собирались. Эта команда играла с Россией с сердцем, мужественно оборонялась, а в атаке насоздавала немало стопроцентных моментов, которые при ином стечении обстоятельств могли выбить Россию с МЧМ. Скажем спасибо, что Тим Штюцле и компания нас простили и матч закончился со счётом 2:1 в пользу россиян.

Итак, первые минуты игры, счёт 0:0 – Штюцле попадает в штангу, Ярослав Аскаров ничего сделать в этой ситуации не смог. Ух, повезло, бросок у третьего номера драфта НХЛ-2020 шикарнейший. Вот кто возьмётся угадать, что было бы, открой немцы счёт?

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Второй период, Россия уже ведёт, после вбрасывания шайба приходит к Штюцле, которого никто не держит на пятаке. Он бросает – спасибо Ярославу, момент был убойнейший, но бросок он взял. Шайба отскакивает к Флориану Элиасу, и тот промахивается по пустым воротам.

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Третий период, 2:1 в пользу России. Джей Джей Петерка убегает один на один, Шакир Мухамадуллин успевает нагнать его в последний момент, мешает без помех бросить, Аскаров отбивает. Но немцы «доедают» момент до конца, Лука Мюнценбергер бросается на отскок и – промахивается мимо пустого угла.

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И, наконец, ещё одна штанга, на сей раз от Элиаса. Штанга – лучший друг вратаря, надеемся, после игры наши ребята её поблагодарили. Следующий соперник прощать уже не будет.

Дата и время полуфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира — 2021

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