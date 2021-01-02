Наша команда занервничала в третьем периоде и едва не позволила Германии сотворить сенсацию.

Аскаров — герой, Россия — в полуфинале МЧМ! Но наши еле унесли ноги от скромных немцев

Сборные России и Германии первыми среди четвертьфиналистов МЧМ-2021 вышли на лёд арены в Эдмонтоне. Встреча началась непривычно рано для, игроков, в 10 утра по местному времени, но в матче на выбывание подобные мелочи никак не должны были влиять на состояние хоккеистов. К тому же, и наши, и немцы находились в равных условиях.

Игорь Ларионов в первой игре плей-офф не смог рассчитывать на всё ещё травмированного Егора Чинахова, а также на дисквалифицированного Михаила Абрамова. В остальном же наши выставили оптимальный состав, который, при идеальном раскладе, должен был смять Германию уже в дебюте встречи.

Однако задавить соперника, который впервые в своей истории добрался до плей-офф МЧМ, нахрапом не получилось. Россияне перебрасывали немцев, однако опасность чаще возникала у ворот Аскарова. То Князев подарит шайбу сопернику, и тот зайдёт в нашу зону с полумоментом — хорошо что это был не кто-то из первого звена бундестим! То Штюцле, чью фамилию, наверное, выучили уже все наши болельщики перед матчем, выстрелит в штангу сразу после того, как его команда выдержала первое русское большинство.

Да, у России быстро появилась возможность реализовать лишнего, однако ничего сверхопасного у ворот Флориана Бугля наши парни создать не смогли. А через 5 минут в меньшинстве уже остались подопечные Ларионова — Даниил Чайка, защищаясь в своей зоне, включил руки вместо ног, и завалил оппонента с нарушением правил.

Если чего и можно было бояться в немецкой команде перед матчем, так это их большинства. Штюцле, Петерка и Элиас при поддержке защитников очень здорово умеют разрывать оборону любого соперника. После фола Чайки лидеры Германии, разумеется, тут же вышли на лёд, но… Россия забила шикарный гол в меньшинстве! Бардаков отлепил шайбу от борта, отдал пас Чистякову в центр своей зоны, а защитник «Авангарда» великолепным пасом в одно касание бросил в прорыв открывшегося Пономарёва. Василий рискнул, убежав открываться в меньшинстве, но в результате стал героем эпизода, блестяще разобравшись с Буглем. 1:0, Россия повела в четвертьфинале!

«Сидел за спинами, как маньяк». Русские красиво обманули немцев и забили в меньшинстве! Этот гол не случайность, а философия игры Ларионова. Россияне творят на льду!

Этот гол, понятное дело, снял напряжение с наших парней. Они уверенно отбились в меньшинстве, а затем принялись понемногу оказывать давление на немцев. Подопечные Ларионова владели инициативой, периметром, больше бросали, но в первом периоде Германия больше не пропустила.

Можно было ждать, что в начале второго периода россияне, отдохнув, побегут дожимать соперника, но вместо этого наши ребята едва не получили ответный гол. Элиас после вбрасывания выгрыз шайбу, откинул её на Штюцле, и тот проверил Аскарова броском с близкой дистанции. Ярослав отбил снаряд в сторону, но точно на клюшку Элиасу, который откровенно простил россиян.

«Твиттер» ФХР: сейв Аскарова такой мощности, что действует сразу на два немецких броска

В этом эпизоде удаление за подножку схватил Кирилл Кирсанов, Россия отбилась, но вскоре снова осталась в меньшинстве — автор фетисовского паса Чистяков задел немца клюшкой по лицу. Второе удаление за четыре минуты периода при скользком счёте 1:0 — увы, дисциплина у нашей команды продолжала хромать.

Впрочем, хвалёные немецкие лидеры не могли создать больших проблем нашей команде при реализации лишнего. Наши оборонялись уверенно, активно, да ещё и постоянно пытались убежать к чужим воротам. Однако вторая шайба россиян всё же родилась в равных составах. На 29-й минуте наше второе звено накрыло немцев в чужой зоне, Грицюк подобрал шайбу у борта, отдал за ворота Афанасьеву, а тот отпасовал на пятачок Башкирову. Форвард «Салавата» был точен, 2:0 после красивой короткой комбинации. Такие голы уже стали визитной карточкой России на этом турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

После второго взятия ворот наши парни окончательно раскрепостились, да и у немцев испортилось настроение. У России стали регулярно проходить быстрые атаки с ходу, активничало первое звено, однако Германия не позволяла себе рассыпаться, немецкие защитники здорово блокировали броски и не давали подопечным Ларионова много свободного льда. Но счёт игры работал на нашу команду, и в третьем периоде россиянам нужно было просто спокойно довести матч до победы.

Но спокойно не получилось. На 44-й минуте своё слово всё-таки сказало первое звено немцев, хотя не обошлось без ошибки наших хоккеистов. Даниил Чайка и Родион Амиров допустили подряд две потери в своей зоне, Элиас подхватил шайбу и хлёстким кистевым пробил Аскарова.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Гол добавил уверенности немецким хоккеистам, и вскоре они чуть не сравняли счёт. Чистяков и Мухамадуллин заигрались в чужой зоне и упустили форварда Германии на рандеву с Аскаровым — Ярослав, к счастью, выручил.

России пришлось экстренно успокаивать игру, отодвигать немцев от ворот Аскарова. Это привело к тому, что атаки нашей команды значительно упростились, и происходящее на льду чем-то стало напоминать игру группового этапа с чехами.

Отскочили? Убойные моменты немцев, которые могли выбить Россию с МЧМ Две штанги, два промаха по пустым воротам. И это только самые запоминающиеся шансы, которые создала Германия.

Но хуже всего было то, что Германия продолжала атаковать, и делала это весьма опасно. На 52-й минуте Элиас подставил клюшку на дальнем пятаке и был очень близок к дублю, но наши ворота спасла перекладина. За 5 минут до конца основного времени немцы устроили настоящий навал, могли запихать шайбу за ленточку, не забили, но заставили запаниковать Спиридонова, который во вратарской накрыл шайбу рукой и заработал удаление.

В меньшинстве наши ребята в очередной раз отработали здорово, а Хуснутдинов быстро заставил немцев сфолить самих и уравнял составы, но в расстановке «4 на 4» очередной опаснейший момент сам для себя создал Элиас. Аскаров был на высоте, но могли ли мы после второго периода предположить, что голкиперу придётся героически держать нашу команду в игре?

Россия — Германия на МЧМ-2021: сейв Аскарова на последних минутах при счёте 2:1

Концовка матча получилась максимально нервной для россиян. За минуту до конца основного времени немцы сняли вратаря, несколько раз вынудили нашу команду проброситься, но всё же не смогли устроить сенсацию. Россия, довольно уверенно выглядевшая на протяжении двух периодов, в результате еле унесла ноги от скромной Германии.

Дата и время полуфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира — 2021

Но победа есть победа. Наши ребята в полуфинале МЧМ, и это главное, что нужно вынести из этой непростой и, надеюсь, поучительной игры.