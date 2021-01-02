«Поражение неприемлемо. Мы могли победить». Германия – после поражения от сборной России

Сборная Германии, хоть и проиграла в четвертьфинале, но оставила великолепное впечатление. Талантливая молодёжь, наличие суперзвезды, характер, грамотная игра – именно поэтому немцы после матча говорили о том, что до конца верили в победу над сборной России и очень расстроены поражением.

Капитан сборной Германии Тим Штюцле заявил, что лучше проиграть 1:2, чем 2:16, как было в групповом раунде с Канадой, но не скрывал разочарование от поражения.

«Я очень горжусь всеми ребятами и тем, что играл за сборную Германии, был её капитаном. Это невероятное чувство. Тяжело играть в 10 утра, но на таком уровне – это не оправдание. Мы попытались подготовиться к игре как можно лучше – встали в 7 утра, быстро приняли душ, позавтракали, провели командное собрание и поехали на арену.

Мы можем гордиться собой, наша команда упорно работала, мы провели великолепный турнир. Проиграть России 1:2 не зазорно. Я ненавижу проигрывать, но всяко лучше проиграть 1:2, а не 2:16, как Канаде.

Аскаров — герой, Россия — в полуфинале МЧМ! Но наши еле унесли ноги от скромных немцев Наша команда занервничала в третьем периоде и едва не позволила Германии сотворить сенсацию.

Я не говорю, что проиграть России – это хорошо, просто лучше проиграть так, а не так, как с Канадой. Для меня сегодняшнее поражение неприемлемо. Но Россия провела великолепный матч. На мой взгляд, мы сегодня могли победить, у нас были моменты. У меня была пара моментов, если бы я в них забил, игра была бы совсем другой. Но ничего не изменить, мы расстроены. Но в конечном итоге мы можем гордиться своей игрой на турнире и двигаться дальше.

Нам помогает то, что молодые ребята играют во взрослых командах, это идёт на пользу нашему развитию. Этот турнир показал командный дух Германии, все были горды играть за страну. И у нас отличный тренерский штаб, без них нас бы здесь не было».

Отскочили? Убойные моменты немцев, которые могли выбить Россию с МЧМ Две штанги, два промаха по пустым воротам. И это только самые запоминающиеся шансы, которые создала Германия.

Главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер считает, что его команда верила в победу над Россией до последнего, но и после поражения в четвертьфинале может гордиться своим выступлением на МЧМ.

«Мы были готовы к меньшинству, не смогли сыграть лучше, потому что россияне прессинговали, у нас не было хорошей поддержки. Наши игроки перепробовали всё. Мы до последнего верили в победу. Сказали в раздевалке, что каждый может гордиться собой, мы многое сделали как команда. Мы провели четыре сильных матча. Сейчас мы чувствуем разочарование, но со временем оно пройдёт и на его место придёт гордость за себя.

Конечно, мы можем совершенствоваться и в следующем году, но всё зависит от набора игроков, которых мы сможем взять на турнир. В команде всегда есть несколько ключевых игроков, важно иметь и ребят с характером. Нам надо взять лучшие моменты с этого турнира и развиваться дальше. Надеюсь, придёт день, когда мы сможем сделать следующий шаг и пройти дальше».