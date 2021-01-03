Россия – Канада полуфинал МЧМ: прямая трансляция, время матча, путь по турниру

Время и дата матча
5 января, сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прямая трансляция
Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна также на официальной странице телеканала в YouTube. Начало матча — в 2:00 мск.
Главные материалы о матче
Путь по турниру
Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2), разгромила команду Австрии (7:1) и обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российские хоккеисты сломили сопротивление сборной Германии — 2:1. В свою очередь канадская команда не потерпела ни одного поражения, выиграв пять матчей.
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