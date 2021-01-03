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«Динамо Мн» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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МЧМ Россия – Канада, прямая трансляция полуфинала, где смотреть, время и дата, статистика

Андрей Гуров
Россия – Канада полуфинал МЧМ: прямая трансляция, время матча, путь по турниру
Главное, что нужно знать о битве двух фаворитов молодёжного чемпионата мира – 2021.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Время и дата матча

5 января, сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 02:00 МСК
Канада U20
Не начался
Россия U20

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна также на официальной странице телеканала в YouTube. Начало матча — в 2:00 мск.

Главные материалы о матче

Ларионов: хотели бы снова встретиться с Канадой, Россия не забыла о поражении в Остраве
Аскаров — герой, Россия — в полуфинале МЧМ! Но наши еле унесли ноги от скромных немцев
Наша команда занервничала в третьем периоде и едва не позволила Германии сотворить сенсацию.

Путь по турниру

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2), разгромила команду Австрии (7:1) и обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российские хоккеисты сломили сопротивление сборной Германии — 2:1. В свою очередь канадская команда не потерпела ни одного поражения, выиграв пять матчей.

Игры сборной России

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
5 : 3
США U20
1:0 Пономарёв (Князев, Кирсанов) – 08:07' (5x5)   1:1 Йорк (Кофилд, Болди) – 14:01' (5x5)   2:1 Бардаков (Грошев) – 23:12' (5x5)   3:1 Пономарёв – 31:08' (5x5)   4:1 Сафонов – 32:15' (5x5)   4:2 Фариначчи (Хеллесон, Бринк) – 49:57' (5x5)   4:3 Зеграс (Йорк) – 57:42' (6x4)   5:3 Чинахов (Амиров, Хуснутдинов) – 59:39' (en)
U20 ЧМ-2021. Группа B
28 декабря 2020, понедельник. 05:30 МСК
Чехия U20
Окончен
2 : 0
Россия U20
1:0 Коффер (Рыхловски) – 36:38' (5x5)   2:0 Ланг – 45:07' (5x5)
U20 ЧМ-2021. Группа B
30 декабря 2020, среда. 05:30 МСК
Австрия U20
Окончен
1 : 7
Россия U20
0:1 Амиров – 04:04' (бул)   0:2 Подколзин (Бычков, Чистяков) – 06:11' (5x5)   0:3 Подколзин (Князев, Амиров) – 13:44' (5x5)   0:4 Хуснутдинов (Подколзин, Бычков) – 16:19' (5x5)   1:4 Петерс (Каспер) – 27:38' (5x5)   1:5 Князев (Афанасьев, Хуснутдинов) – 41:46' (5x4)   1:6 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 57:44' (5x5)   1:7 Грицюк (Афанасьев, Бычков) – 58:29' (5x5)
U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция U20
1:0 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 07:28' (5x5)   1:1 Костмар (Гунлер, Хольмстрём) – 14:33' (5x5)   2:1 Амиров (Подколзин, Хуснутдинов) – 19:14' (5x4)   2:2 Хольц (Сундсвик, Андре) – 35:59' (5x5)   3:2 Кирсанов (Князев, Амиров) – 49:46' (5x4)   3:3 Гунлер (Хольц, Сёдерстрём) – 59:00' (6x5)   4:3 Хуснутдинов (Амиров, Чистяков) – 64:54' (4x3)
U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Россия U20
Окончен
2 : 1
Германия U20
1:0 Пономарёв (Чистяков, Бардаков) – 09:06' (4x5)   2:0 Башкиров (Афанасьев, Грицюк) – 28:27' (5x5)   2:1 Элиас – 43:24' (5x5)

Игры сборной Канады

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
2 : 16
Канада U20
0:1 Гуле (Куинн, Бэррон) – 01:54' (5x5)   0:2 Мерсер – 07:27' (4x5)   1:2 Петерка (Элиас, Альберг) – 13:12' (5x4)   1:3 Томасино – 14:20' (5x5)   1:4 Кребс (Козенс, Макмайкл) – 19:58' (5x4)   1:5 Мерсер (Томасино, Драйсдейл) – 22:40' (5x5)   1:6 Судзуки (Мерсер) – 25:36' (5x5)   1:7 Ньюхук (Козенс) – 26:40' (5x5)   1:8 Ньюхук (Козенс) – 30:59' (5x5)   1:9 Томасино (Бэррон, Мерсер) – 33:01' (5x5)   1:10 Козенс – 38:14' (5x5)   1:11 Кребс (Перфетти) – 39:51' (5x5)   1:12 Козенс (Макмайкл, Перфетти) – 40:37' (5x4)   1:13 Козенс (Ньюхук, Холлоуэй) – 44:33' (5x5)   1:14 Пеллетье (Байрэм, Байфилд) – 45:02' (5x5)   1:15 Харли (Перфетти, Кребс) – 46:24' (5x5)   1:16 Макмайкл – 48:38' (4x5)   2:16 Элиас (Петерка, Гнип) – 59:42' (5x4)
U20 ЧМ-2021. Группа A
28 декабря 2020, понедельник. 02:00 МСК
Словакия U20
Окончен
1 : 3
Канада U20
0:1 Спенс (Томасино, Мерсер) – 04:08' (5x5)   0:2 Томасино (Козенс) – 56:25' (5x5)   1:2 Хромьяк (Файт, Немец) – 58:36' (6x4)   1:3 Куинн – 59:47' (en)
U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
10 : 0
Швейцария U20
1:0 Томасино (Байфилд, Куинн) – 01:30' (5x5)   2:0 Козенс (Перфетти, Макмайкл) – 21:40' (5x4)   3:0 Пеллетье (Зари, Байфилд) – 28:02' (5x5)   4:0 Судзуки (Байфилд, Ньюхук) – 33:44' (5x4)   5:0 Макмайкл (Козенс) – 37:53' (5x5)   6:0 Байфилд (Драйсдейл, Судзуки) – 45:16' (5x4)   7:0 Байфилд (Куинн, Пеллетье) – 48:07' (5x5)   8:0 Перфетти (Кребс, Ньюхук) – 49:09' (5x5)   9:0 Гуле (Корчак, Кребс) – 53:28' (5x5)   10:0 Пеллетье (Байфилд) – 55:35' (5x5)
U20 ЧМ-2021. Группа A
01 января 2021, пятница. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 1
Финляндия U20
1:0 Козенс – 03:49' (5x5)   2:0 Холлоуэй (Пеллетье, Шнайдер) – 26:54' (5x5)   3:0 Кребс (Байрэм, Зари) – 32:58' (5x5)   3:1 Ламберт (Ниемеля, Пярссинен) – 45:05' (5x4)   4:1 Козенс – 58:43' (en)
U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 0
Чехия U20
1:0 Козенс (Макмайкл) – 08:22' (5x5)   2:0 Байрэм (Кребс, Козенс) – 11:39' (5x5)   3:0 Макмайкл (Гуле, Кребс) – 57:11' (en)
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