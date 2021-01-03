Россия – Канада полуфинал МЧМ: прямая трансляция, время матча, путь по турниру

Главное, что нужно знать о битве двух фаворитов молодёжного чемпионата мира – 2021.

Время и дата матча

5 января, сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна также на официальной странице телеканала в YouTube. Начало матча — в 2:00 мск.

Главные материалы о матче

Ларионов: хотели бы снова встретиться с Канадой, Россия не забыла о поражении в Остраве

Аскаров — герой, Россия — в полуфинале МЧМ! Но наши еле унесли ноги от скромных немцев Наша команда занервничала в третьем периоде и едва не позволила Германии сотворить сенсацию.

Путь по турниру

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2), разгромила команду Австрии (7:1) и обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российские хоккеисты сломили сопротивление сборной Германии — 2:1. В свою очередь канадская команда не потерпела ни одного поражения, выиграв пять матчей.

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