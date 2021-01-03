Непобедимые! Канада вышла в полуфинал, чешская стена работает только против сборной России

Сборная Канады не испытала особых проблем в четвертьфинале со сборной Чехии, которая 15 лет остаётся без медалей.

«Что потрясло сборную России в матче с нами, так это план «Б». План «А» мы тоже показали на турнире. Но не хочу сейчас раскрывать карты полностью. Каждая победа на таком тяжёлом турнире — это хорошо, в том числе и над Австрией. Мы можем биться со всеми, просто нужно играть в свой хоккей. У нас есть шанс пройти дальше, кто бы ни был соперник», — говорил до четвертьфинала наставник сборной Чехии Карел Млейнек.

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Это был лучший матч голкипера канадцев Девона Леви на турнире. Чехи перебросали канадцев (29 — 25), старались построить в обороне свою фирменную стену, которая оказалась непроходимой для сборной России, но для победы над фаворитами этого было недостаточно.

Так и осталось непонятным, какой план чехи избрали на эту встречу. Если вариант А, при котором они же разгромно уступили Швеции (1:7), пытаясь соревноваться с соперником в открытом хоккее, то счёт получился слишком скромным. Если план Б, который планировал возведение мощнейших оборонительных укреплений и гигантского количества заблокированных бросков, то и он получился нереализованным.



Отсидеться в своей зоне не получилось хотя бы потому, что канадцы уже к середине первого периода дважды забили. Сначала один из лучших бомбардиров турнира Дилан Козенс убежал один на один, и заставил чешских защитников вместе с голкипером Ником Маликом в панике искать заползшую за линию шайбу.

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Через две минуты Боуэн Байрэм удвоил преимущество Канады мощным броском под перекладину, и на этом интрига в матче была завершена. Конечно, чехи старались и пытались атаковать, но игра в нападении — не самая сильная сторона европейской сборной, которая даже бронзу не может выиграть с 2005 года. У канадцев очень уверенно сыграл голкипер Девон Леви, который временами напоминал вдохновенные действия «победителя России» Лукаша Паржика.

«Леви сыграл очень здорово. Временами у его ворот вспыхивала серьёзная опасность, голевые моменты у чехов были качественными. Но голкипер со всем справился и очень хорошо чувствовал ритм игры. Он понимал, когда нужно подержать шайбу, чтобы было вбрасывание и давал партнёрам возможность отдышаться, передохнуть. Леви — настоящий бриллиант этой сборной. Он пропустил только 3 гола в пяти матчах, и две шайбы залетели в его ворота от клюшек собственных защитников», — считает обозреватель TSN Крэйг Баттон.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Млейнеку не откажешь в решительности — он снял вратаря аж за пять с половиной минут до конца третьего периода, но финальный штурм успехом не увенчался. Коннор Макмайкл поразил пустые ворота, закрепив успех канадцев, которые пока идут без единой осечки на турнире и остаются непобедимыми.

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«Нужно отдать должное сборной Чехии — для канадцев эта победа не была лёгкой, но мощь Канады оказалась слишком серьёзной для соперника. Счёт по голевым моментам 31 — 20 в пользу канадцев, что может показаться большим преимуществом. Но Канада допустила у своих ворота 20 моментов, что является худшим показателем за турнир. Из полевых игроков можно отметить Дилана Козенса. Он лучший игрок сборной на турнире, это без сомнения. Скорость, сила, энергия — он демонстрирует это матч за матчем», — отметил ещё один обозреватель TSN Боб Маккензи.