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Кто, с кем и когда сыграет в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021

Россия сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ
Лев Лукин
Как заказывали! В полуфинале Россия заставит Канаду поплатиться за прошлогоднее поражение?
Расклад и прогноз на полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира – 2021.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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На молодёжном чемпионате мира по хоккею, проходящем в Эдмонтоне, состоялись все четвертьфинальные матчи и сложились полуфинальные пары. Подводим краткие итоги старта плей-офф.

Россия — Германия — 2:1

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Россия U20
Окончен
2 : 1
Германия U20
1:0 Пономарёв (Чистяков, Бардаков) – 09:06' (4x5)   2:0 Башкиров (Афанасьев, Грицюк) – 28:27' (5x5)   2:1 Элиас – 43:24' (5x5)

Подопечные Игоря Ларионова ожидаемо обыграли дебютантов плей-офф МЧМ, но сделать это уверенно не получилось. Россияне забросили по шайбе в первом и втором периодах (отличились Пономарёв в меньшинстве и Башкиров), а вот в третьем отрезке немцы заставили нашу команду и её болельщиков понервничать. Флориан Элиас быстро отыграл один гол, а затем у Германии было ещё несколько отличных моментов, чтобы сравнять счёт, но везение и отличная игра Ярослава Аскарова позволили России довести матч до победы.

Аскаров — герой, Россия — в полуфинале МЧМ! Но наши еле унесли ноги от скромных немцев
Наша команда занервничала в третьем периоде и едва не позволила Германии сотворить сенсацию.

Финляндия — Швеция — 3:2

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 23:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 2
Швеция U20
0:1 Рэймонд (Юханссон) – 14:28' (5x5)   0:2 Сёдерблом (Рэймонд) – 16:05' (5x4)   1:2 Никканен (Виро, Ламберт) – 25:32' (5x5)   2:2 Лунделль (Хейнола) – 51:04' (5x4)   3:2 Хирвонен (Петман) – 59:35' (5x5)

Скандинавское дерби удалось на славу. Шведы были неудержимы в первом периоде и дважды забили усилиями Рэймонда и Сёдерблома, однако затем финны показали классный характер, отыгрались, а за 25 секунд до конца основного времени Рони Хирвонен принёс команде Суоми волевую победу.

Шведы забили шедевр, а финны совершили крутой камбэк! Теперь Россия попадёт на Канаду?
Судьба четвертьфинала молодёжного чемпионата мира и возможного соперника сборной России решилась за 25 секунд до финальной сирены!

Канада — Чехия — 3:0

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 0
Чехия U20
1:0 Козенс (Макмайкл) – 08:22' (5x5)   2:0 Байрэм (Кребс, Козенс) – 11:39' (5x5)   3:0 Макмайкл (Гуле, Кребс) – 57:11' (en)

В матче с участием хозяев турнира обошлось без сюрпризов. Канадцам удалось дважды отличиться в первые 12 минут игры, а затем «кленовые листья» сбросили обороты и позволили чехам создать видимость борьбы. В итоге обидчики российской сборной даже перебросали Канаду и заставили неплохо потрудиться голкипера Девона Леви, но забить чехи ни разу не смогли, а в конце встречи пропустили третью шайбу в пустые ворота.

Непобедимые! Чешская стена работает только против сборной России, канадцы — в полуфинале!
Сборная Канады не испытала особых проблем в четвертьфинале со сборной Чехии, которая 15 лет остаётся без медалей.

США — Словакия — 5:2

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 06:30 МСК
США U20
Окончен
5 : 2
Словакия U20
1:0 Калиев (Болди, Зеграс) – 10:44' (5x4)   2:0 Фариначчи (Джонсон, Берард) – 31:55' (5x5)   3:0 Кофилд (Зеграс) – 36:53' (5x3)   3:1 Кашлик (Немец, Коленич) – 38:32' (5x5)   3:2 Сойка (Княжко) – 49:50' (5x4)   4:2 Фариначчи (Бринк) – 55:46' (5x5)   5:2 Бенирс (Бринк) – 58:36' (en)

Американцы полностью контролировали игру и вели 3:0 к концу второго периода, но затем пропустили необязательную шайбу в раздевалку после собственной ошибки. В третьем отрезке словаки забили ещё один гол, в воздухе повисло некоторое напряжение, но вскоре сборная США восстановила равновесие в счёте. Пятая шайба влетела в уже пустые словацкие ворота.

Уступив России, американцы идут катком по своим соперникам! На пути к финалу их ждут финны
Словаки пытались создать интригу, но устоять не смогли. За четыре последних матча сборная США забила 27 голов.

После четвертьфиналов произошло обновление рейтинга сборных-участниц, на основе которого и составились полуфинальные пары.

1. Канада
2. США
3. Финляндия
4. Россия

Таким образом, в полуфинале МЧМ-2021 состоятся следующие матчи.

Канада — Россия

U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 02:00 МСК
Канада U20
Не начался
Россия U20

Уже на этой стадии нас ждёт извечное противостояние. Россия — Канада — это классика на все времена! «Кленовые листья» подходят к нему фаворитами. Канада мощна, талантлива и просто неудержима — пять побед в пяти матчах с общим счётом 36:4. У хозяев турнира самая забивная атака, самая малопропускающая оборона, самый надёжный вратарь.

У России всё не так оптимистично. Периодически выпадают лидеры, защитники ошибаются в каждом матче, за плечами остались тяжёлые матчи с Чехией и Германий. С другой стороны, в матчах с топ-сборными у подопечных Игоря Ларионова не было проблем ни с результативностью, ни с характером. На этом и нужно стоять перед игрой с канадцами.

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Главный тренер нашей команды сам очень хотел встретиться с «кленовыми листьями» в плей-офф. Ларионов горит желанием взять реванш за прошлогоднее поражение в финале МЧМ-2020, но тут главное — не «перекрутить» с настроем своих подопечных. В игре с Канадой россиянам понадобится не только горячее сердце, но и холодная голова.

Прогноз: победа сборной России

США — Финляндия

U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 05:30 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20

В другом полуфинале сойдутся сборные США и Финляндии. Американцы — быстрая, умная, талантливая команда, набравшая мощный ход после поражения от России в стартовом матче группового этапа. У финнов — практически беззвёздный коллектив, но сборная Суоми, как всегда, сильна командной игрой, своей системой. В этом уже убедились языкастые шведы в четвертьфинале, а сейчас проверка на прочность предстоит и американцам.

Кстати, год назад сборная США в тягучем и вязком хоккее проиграла финнам в четвертьфинале МЧМ-2020. Так что реваншистские настроения будут присутствовать на только в битве России и Канады.

Прогноз: победа сборной США

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