Как заказывали! В полуфинале Россия заставит Канаду поплатиться за прошлогоднее поражение?

На молодёжном чемпионате мира по хоккею, проходящем в Эдмонтоне, состоялись все четвертьфинальные матчи и сложились полуфинальные пары. Подводим краткие итоги старта плей-офф.

Россия — Германия — 2:1

Подопечные Игоря Ларионова ожидаемо обыграли дебютантов плей-офф МЧМ, но сделать это уверенно не получилось. Россияне забросили по шайбе в первом и втором периодах (отличились Пономарёв в меньшинстве и Башкиров), а вот в третьем отрезке немцы заставили нашу команду и её болельщиков понервничать. Флориан Элиас быстро отыграл один гол, а затем у Германии было ещё несколько отличных моментов, чтобы сравнять счёт, но везение и отличная игра Ярослава Аскарова позволили России довести матч до победы.

Аскаров — герой, Россия — в полуфинале МЧМ! Но наши еле унесли ноги от скромных немцев Наша команда занервничала в третьем периоде и едва не позволила Германии сотворить сенсацию.

Финляндия — Швеция — 3:2

Скандинавское дерби удалось на славу. Шведы были неудержимы в первом периоде и дважды забили усилиями Рэймонда и Сёдерблома, однако затем финны показали классный характер, отыгрались, а за 25 секунд до конца основного времени Рони Хирвонен принёс команде Суоми волевую победу.

Шведы забили шедевр, а финны совершили крутой камбэк! Теперь Россия попадёт на Канаду? Судьба четвертьфинала молодёжного чемпионата мира и возможного соперника сборной России решилась за 25 секунд до финальной сирены!

Канада — Чехия — 3:0

В матче с участием хозяев турнира обошлось без сюрпризов. Канадцам удалось дважды отличиться в первые 12 минут игры, а затем «кленовые листья» сбросили обороты и позволили чехам создать видимость борьбы. В итоге обидчики российской сборной даже перебросали Канаду и заставили неплохо потрудиться голкипера Девона Леви, но забить чехи ни разу не смогли, а в конце встречи пропустили третью шайбу в пустые ворота.

Непобедимые! Чешская стена работает только против сборной России, канадцы — в полуфинале! Сборная Канады не испытала особых проблем в четвертьфинале со сборной Чехии, которая 15 лет остаётся без медалей.

США — Словакия — 5:2

Американцы полностью контролировали игру и вели 3:0 к концу второго периода, но затем пропустили необязательную шайбу в раздевалку после собственной ошибки. В третьем отрезке словаки забили ещё один гол, в воздухе повисло некоторое напряжение, но вскоре сборная США восстановила равновесие в счёте. Пятая шайба влетела в уже пустые словацкие ворота.

Уступив России, американцы идут катком по своим соперникам! На пути к финалу их ждут финны Словаки пытались создать интригу, но устоять не смогли. За четыре последних матча сборная США забила 27 голов.

После четвертьфиналов произошло обновление рейтинга сборных-участниц, на основе которого и составились полуфинальные пары.



1. Канада

2. США

3. Финляндия

4. Россия



Таким образом, в полуфинале МЧМ-2021 состоятся следующие матчи.

Канада — Россия

Уже на этой стадии нас ждёт извечное противостояние. Россия — Канада — это классика на все времена! «Кленовые листья» подходят к нему фаворитами. Канада мощна, талантлива и просто неудержима — пять побед в пяти матчах с общим счётом 36:4. У хозяев турнира самая забивная атака, самая малопропускающая оборона, самый надёжный вратарь.



У России всё не так оптимистично. Периодически выпадают лидеры, защитники ошибаются в каждом матче, за плечами остались тяжёлые матчи с Чехией и Германий. С другой стороны, в матчах с топ-сборными у подопечных Игоря Ларионова не было проблем ни с результативностью, ни с характером. На этом и нужно стоять перед игрой с канадцами.

Ларионов: хотели бы снова встретиться с Канадой, Россия не забыла о поражении в Остраве

Главный тренер нашей команды сам очень хотел встретиться с «кленовыми листьями» в плей-офф. Ларионов горит желанием взять реванш за прошлогоднее поражение в финале МЧМ-2020, но тут главное — не «перекрутить» с настроем своих подопечных. В игре с Канадой россиянам понадобится не только горячее сердце, но и холодная голова.



Прогноз: победа сборной России

США — Финляндия

В другом полуфинале сойдутся сборные США и Финляндии. Американцы — быстрая, умная, талантливая команда, набравшая мощный ход после поражения от России в стартовом матче группового этапа. У финнов — практически беззвёздный коллектив, но сборная Суоми, как всегда, сильна командной игрой, своей системой. В этом уже убедились языкастые шведы в четвертьфинале, а сейчас проверка на прочность предстоит и американцам.



Кстати, год назад сборная США в тягучем и вязком хоккее проиграла финнам в четвертьфинале МЧМ-2020. Так что реваншистские настроения будут присутствовать на только в битве России и Канады.



Прогноз: победа сборной США