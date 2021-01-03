Уступив России, американцы идут катком по своим соперникам! На пути к финалу их ждут финны

Матч между словаками и американцами был последним четвертьфиналом МЧМ, и от его исхода зависел соперник сборной России по полуфиналу. В случае сенсационной победы Словакии россиянам достались бы финны, которые накануне наказали Швецию за высокомерность (3:2). В случае победы сборной США наши выходили на канадцев, и самая «вкусная» хоккейная вывеска увидела бы свет на один матч раньше финала.

Непобедимые! Чешская стена работает только против сборной России, канадцы — в полуфинале! Сборная Канады не испытала особых проблем в четвертьфинале со сборной Чехии, которая 15 лет остаётся без медалей.

Недооценивать команду Роберта Петровицки не следовало. На групповом этапе эта сборная уже дала бой Канаде, уступив с достойным счётом 1:3, голкипер словаков Шимон Латкоци стал автором одного из самых эффектных сейвов на турнире, да и американцы не представлялись однозначным фаворитом, с которым невозможно бороться.

Преимущество сборной США нельзя назвать подавляющим, но американцы сделали всё очень грамотно. Безошибочно отыграв в меньшинстве на старте первого периода, они сами реализовали численный перевес, когда за подножку отправился в штрафной бокс защитник соперников Давид Мудрак. Автором первого гола в матче стал Артур Калиев, которого прочили в лидеры снайперского зачёта перед стартом турнира, но уроженец Ташкента до этой встречи отметился лишь одной шайбой.

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Американцы ожидаемо много бросали, но развить преимущество смогли лишь в середине встречи, когда давление на ворота Латкоци стало приводить к ошибкам обороны словаков. Два выхода один на один голкипер Словакии нейтрализовал, справившись и с менее опасными моментами, но нагрузка оказалась слишком велика.

Сначала Джон Фариначчи увеличил перевес, подправив на пятачке дальний бросок Джонсона, а затем сборная Словакии осталась втроём против пятерых. Таким подарком воспользовался Коул Кофилд, который в этот день отмечал своё 20-летие, и лазерный по точности кистевой бросок под перекладину стал одним из самых эффектных моментов это игры.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Под конец второй двадцатиминутки сборная Словакии сократила отставание, когда Матей Кашлик мощным броском в касание пробил вратаря американцев. Если бы бросок был нанесён с чуть более дальней дистанции, можно было бы сказать, что Кашлик забил с «точки Овечкина», а после гола исполнил «птичку Кузнецова», которая, впрочем, получилась достаточно далёкой от оригинала. За счёт этого гола словаки смогли прервать «сухую» серию американцев на этом турнире, которая длилась более 218 минут.

За 10 минут до конца третьего периода интрига обострилась до максимума. Форвард словаков Доминик Сойка подправил на пятачке бросок от синей линии, но «валидольной» концовки всё-таки не случилось. Ошибка на своём пятачке стоила сборной Словакии четвёртого гола, автором которого стал всё тот же Джон Фариначчи.



Таким образом, сборная США одержала свою четвёртую победу подряд, забив в этих встречах 27 голов и пропустив только два. Американцы катком прошлись по всем соперникам, уступив только россиянам на самом старте турнира.



В полуфинале «звездно-полосатых» ждёт финская команда, которая уже доказала крепость своего характера в «битве при Скандинавии» со шведами. Ну а сборной России предстоит хоккейная классика — битва с Канадой за право выйти в финал.