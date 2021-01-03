«Никита, а если положим корпус?» Гол, после которого канадцы бросили свою сборную

Говоря о последнем победном для России молодёжном чемпионате мира, чаще всего вспоминают подвиги Евгения Кузнецова, который на своих плечах вытащил сначала четвертьфинал с Финляндией, а затем полуфинал со Швецией. Или Владимира Тарасенко, который, как настоящий капитан, вернулся на лёд в третьем периоде финала, несмотря на травму, сравнял счёт, а затем отдал пас на победный гол. Или Артемия Панарина, которого Брагин взял в Канаду в последний момент, который молчал весь турнир, а затем разродился дублем в самый нужный момент. Или хитрую улыбку Брагина, по виду которого казалось, что он знает больше и видит дальше, чем другие. А мне вспоминается сольный проход Никиты Двуреченского, после которого канадцы косяком потянулись с трибун на выход.

Сборная России выбрала себе самый сложный и запутанный путь к финалу, неважно выступив в группе, но с каждым матчем плей-офф набирала ход. Она поставила камбэки на поток, смеялась после игр, вытащенных на жилах, и не страшилась Канады в финале.



Но что ты будешь делать, в первые 40 минут матча за золото у канадцев получалось лучше, чем у соперника. Они забивали голы и чувствовали, что игра находится под их полным контролем. Хотя Россия не играла настолько хуже, чтобы «гореть» 0:3 к третьему периоду, но что есть, то есть. Значит, надо отыгрываться, в первый раз, что ли?

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Но канадцы, очевидно, не смотрели предыдущие матчи России, или забыли об этом, или слишком рано поверили в свою победу. Они оказались не готовы к тому, что Россия полетит. «Нам нужно было доводить дело до конца, но Россия гнала волну за волной на наши ворота. Мы перестали первыми добираться до шайбы, поэтому начало казаться, что команда встала. Мы были готовы к третьему периоду, просто соперник полетел, а мы не смогли найти свою игру», — объяснял поражение Зак Кассиан. Два гола за 13 секунд на старте периода полностью изменили характер игры, канадцы были ошарашены и уже едва держали удар. Спустя пять минут Тарасенко сравнивает счёт, а за четыре с половиной минуты до конца Панарин выводит Россию вперёд.



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Канадцы настолько оторопели, что даже забыли, как атаковать, и не могли осознать, что теперь настал уже их черёд отыгрываться. И едва они переварили эту мысль, как Никита Двуреченский окатил их холодным душем.

Добил Канаду в золотом финале, а потом резкий провал. Где теперь чемпион мира Двуреченский От победного финала молодёжного чемпионата мира до второй лиги чемпионата Словакии. История стремительного падения российского таланта.

«А если покатим, Никита, а если положим корпус, Никита, а если забьём? НИ-КИ-ТА!!!» — эти слова Юрия Альбертовича Розанова врезались в память на всю жизнь. Скромный здоровяк Никита Двуреченский покатил, продавил защитника, поставил корпус и забил с неудобной, окончательно нокаутировав канадцев. Нашим оставалось только считать секунды до конца игры, в нетерпении подпрыгивая на скамейке.

Канадские болельщики, заполнившие арену, бросили свою сборную, которой в этом финале уже ничего не светило. Сначала тонкими ручейками, а потом целым косяком потянулись они с трибун. У оставшихся досматривать игру на лицах было написано недоумение и непонимание. Не могли поверить в фиаско и игроки «кленовых листьев». «Трудно поверить, что всё это произошло. Конечно, нам сейчас тяжело. Если бы только можно было повернуть время вспять и что-то изменить… Нужно смириться с тем, что мы получили. Никто не рассчитывал на такой финал, третий период получился провальным», — говорил Брэйден Шенн.

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Канадцы совершенно не приняли во внимание, что Россия, если исполнится решимости, способна на чудеса: «После второго периода мы решили, что пора задать жару. Все наши ребята отлично знали, что если нам нужно три шайбы, то мы можем их забросить. Просто нужно верить. А эту игру я буду помнить всю свою жизнь. Кто ещё кроме нас мог бы так сыграть последние три матч? Только русские, правильно?» — смеялся Игорь Бобков.