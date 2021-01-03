Герои, тёмные лошадки и два пассажира сборной России. Оценки игроков перед игрой с Канадой

В ожидании главного матча МЧМ анализируем выступление игроков сборной России на турнире. Кто стал героем ещё до матча с «кленовыми листьями»? Кому из русских богатырей пора «слезать с печки» именно в полуфинале? Из-за чего у некоторых нападающих против Канады должно получиться лучше, чем против Германии? Почему Ларионов обязан сыграть против хозяев ЧМ в три пары и кого сажать в запас, кроме Чайки? Об этом и многом другом – в детальном персональном разборе молодёжной сборной России.

Ярослав Аскаров – 8,0.



Никаких упрёков! Даже за несложный пропущенный в четвертьфинале. Первый вратарь делает свою работу – держит команду в игре и выручает именно тогда, когда нужно. Вот и в матче он подтащил в самые напряжённые минуты. Наверное, даже хорошо, что в первой игре плей-офф Аскарову выпал приличный объём работы. Голкипер остался в тонусе и поддержал боевые кондиции накануне полуфинальных сверхнагрузок.



Марат Хуснутдинов – 7,5



Один из самых ярких воспитанников клубной системы СКА демонстрирует самый взрослый хоккей в свитере молодёжной сборной. Из 88 вбрасываний выиграно почти две трети. Хладнокровно и успешно решает моменты в пользу команды в самых главных отрезках. Вспомните, как в нервной концовке четвертьфинала он играл на точке или зарабатывал удаление по ходу немецкого большинства. Или победный гол шведам в овертайме. Настоящий стержень команды Ларионова. Главное, чтобы в полуфинале форварду не только хватило сил на уже привычные подвиги, но и повезло в атаке чуть больше, чем в предыдущих матчах МЧМ.



Василий Пономарёв – 7,5



В свои 18 выглядит матёрым лидером атак даже на фоне партнёров, которые на год старше. Однозначно вошёл в тройку лучших хоккеистов сборной по итогам первого матча МЧМ (победного с американцами). Ну а ценность шайбы немцам вообще переоценить трудно – благодаря ей нервов в четвертьфинале потратили все же меньше, чем могли бы. Причём свой гол в меньшинстве Пономарёв исполнил с тем мастерским шиком, которым отличались Буре или Малкин в своих лучших матчах за сборную. Этот форвард – один из тех лидеров, с которыми связаны главные надежды хоккейной России в предстоящем полуфинале.

У канадца Дилана Козенса на 7 очков больше, чем у лучшего бомбардира сборной России на МЧМ

Кирилл Кирсанов – 7,5



Наряду с Чистяковым, один из лучших защитников сборной. Не столь опасен в атаке, хотя гол шведам в дальний от штанги был на загляденье. Но по игре сзади – практически эталон. Хладнокровный, обученный, грамотный. Незаменимая деталь русских спецбригад меньшинства. Стучим по дереву, держа в уме полуфинал.



Семён Чистяков – 7,0



Фетисовская передача на гол Пономарёва станет одним из символов МЧМ-2021. А парень из Нижнего Тагила показал России, какой он разносторонний защитник. Отлично владеет руками и коньками, надёжен в обороне и опасен в атаке. Прибавьте боевой характер и самоотдачу – выйдет почти идеальный защитник для идеальной игровой модели. Против Канады надо обойтись без «привозов», подобных тому, что случился в матче с немцами.



Захар Бардаков – 7,0



По ходу МЧМ грамотно, с очень высокой эффективностью для команды использует свои сильные стороны, что на молодёжном уровне получается далеко не у всех одаренных нападающих. Крепкий здоровый Бардаков лезет на ворота, сминает чужую защиту агрессивной силовой игрой и конвертирует это давление в цифры на табло. Ярче всего проявил свои козыри в победном матче с американцами, когда стал второй звездой команды после Пономарёва. Такие шансы, как в четвертьфинале (подобрал шайбу после падения Фирстова, но не забил на чистом льду) упускать, конечно, нельзя. Но это единственное, в чём Бардакову надо исправиться с прицелом на Канаду.

Егор Афанасьев – 7,0



Прибавляет по ходу турнира. В матче со шведами не только забивал, но и запугивал – именно Афанасьев наряду с Кузнецовым стал творцом психологической победы над «тре крунур». Заставив скандинавов во время игры дрожать, а после – плакаться по поводу мнимой русской «грубости». В четвертьфинале нападающий тоже отпахал на совесть. Надеемся, вкус заброшенных шайб вернётся именно 4 января, как и у многих других лидеров команды.



Даниил Башкиров – 6,5



Здорово вписался в тройку с Грицюком и Афанасьевым. Важнейший гол немцам стал плодом работы всего звена. Но Башкиров заслуживает только похвал за готовность решить момент по ходу такой тяжёлой игры. Нападающий приносит много пользы как в чужой, так и в своей зоне. С такими воинами можно не бояться никакой Канады.

«Выход сборной России из зоны — просто пародия!» Что пишут перед матчем наших с Канадой А канадские болельщики надеются, что камера TSN на этот раз не даст вылететь на трибуну сразу трём шайбам «кленовых».

Родион Амиров – 6,5



На всякий случай, лучший пока бомбардир сборной России на МЧМ. Прогрессирует по ходу турнира: на старте был не слишком заметен, но в важнейшем групповом матче набрал три очка. И сам забил, и стал прямым соучастником победной шайбы шведам в овертайме. В плей-офф уфимец окончательно перестал отбрасываться – создавал динамику в атаке, раздавал передачи на бросок, агрессивно прессинговал в чужой зоне. Да, не попал в пустые, многовато терял шайбу. Но за ошибки в момент с пропущенным от немцев винить Амирова особо не хочется. Если б наши забили столько, сколько положено, то о том, кто «напарил» в голевом эпизоде, никто б не вспоминал. В ожидании Канады обнадёживает, что тяжелее всего нападающему даются матчи с закрытыми командами (такими как Чехия и Германия). В полуфинале прорываться через капканы не придётся. А каким полезным бывает Амиров против играющих соперников, мы уже вспомнили.



Михаил Абрамов – 6,5



Против шведов показал себя очень изобретательным и творческим плеймейкером (гениальный пас мимо защитника и вратаря на гол Афанасьеву чего стоит). Против Канады обязан доказать, что тот бенефис не был разовым всплеском. Силы и злость, накопленные за время вынужденной четвертьфинальной «отсидки», парню в помощь.



Арсений Грицюк – 6,5



Прибавляет по ходу турнира. Здорово измучил немецкую оборону в четвертьфинале. Добавить инстинкта убийцы при бросках и точности паса – главная задача на полуфинал. Против Канады шансы транжирить нельзя.

Артемий Князев – 6,5



По игре в защите претензий почти нет. По умению обращаться с шайбой – тоже. В полуфинале надо ходить в чужую зону так же цепко, как в матче против немцев. А в большинстве играть так же изобретательно, как в матче против шведов.

Работяги и звёзды, сидящие в засаде



Василий Подколзин – 6,0



Много движения и передач, мотающих нервы соперникам. Но потенциально самый звёздный хоккеист сборной пока забил только австрийцам. Ждём, что питерский богатырь слезет с печи в главных матчах турнира. В 2008-м один небезызвестный одарённый нападающий тоже сидел в тени как раз до встречи с хозяевами чемпионата мира канадцами.

«При явном подсуживании МЧМ себя дискредитирует». Что может ждать Россию в полуфинале Постоянные эксперты «Чемпионата» призывают канадских арбитров к справедливому судейству и дают советы нашей команде.

Ян Кузнецов – 6,0



Здорово проводил акции устрашения против шведов, напомнив скандинавским «балеринам», что хоккей – мужской вид спорта. Проводит турнир без серьёзных ошибок, что для защитника хорошо. Задача на полуфинал – не проиграть канадцам в скорости и не терять чужих звёзд у ворот Аскарова.



Роман Бычков – 6,0



Главное пожелание на Канаду: отработать в защите так же надёжно, как в предыдущих матчах турнира. Атакующие подвиги – факультатив.



Егор Чинахов – 6,0



Ещё одна потенциальная звезда этой молодёжки, для которой Канада – момент истины. Большой объём полезной работы и гол в пустые американцам – хорошо, но на МЧМ омича везли не для этого. Требуется подвиг. Иначе в России 5 января расстроятся все зрители полуфинала, кроме Боба Хартли.



Шакир Мухамадулин – 6,0



За самоотверженность, желание ложиться под шайбу заслуживает однозначных похвал. Об умении на ровном месте создать опасный момент у своих ворот надо забыть как минимум на день полуфинала МЧМ. Самое удивительное, что уфимец – одарённый, грамотный, обученный оборонец. Вот только играть на этом уровне надо не отрезками, а от начала до конца. Особенно когда в соперниках Канада.



Илья Сафонов – 5,5



Когда не идёт с творчеством, надо прибавлять в силовой игре. «Танковый» потенциал в матче с Канадой может стать бесценным, если форвард будет успевать за «кленовыми листьями» и успешно навязывать им силовую борьбу.



Максим Грошев – 5,5



Против шведов сыграл отлично, в четвертьфинале пользы было на грош. Если б не провал Фирстова, рисковал б угодить на полуфинал в запас.



Егор Спиридонов – 5,0.



В обороне этот нападающий пока полезнее, чем в атаке. Пора проявлять себя.

У сборной Канады 15 малых штрафов на МЧМ, у России – 18. Меньше всех нарушений — у США

Даниил Чайка – 4,0

Худший плюс-минус на турнире – символ того, что этот защитник намного больше вредит сборной, чем помогает. Катается с гирями на ногах, постоянно проигрывает оппонентам борьбу «один в один». Не готов к выступлениям на уровне МЧМ. Пробелы в физике не компенсирует самоотдачей. Наоборот: в четвертьфинале не только «порол» в защите, но и отбрасывался от шайбы, демонстрируя страх какой-либо ответственности. С пасом всё так же плохо, как со скоростью или с боевым духом. «Подарки» в виде привезённых шайб чехов и немцев сборная пережила. Но 5 января Ларионов просто обязан посадить Чайку в запас и сыграть в три пары защитников. Выпускать такого «бойца» на Канаду – подрыв под всю команду. А полуфинал с хозяевами – не время для авансов.



Владислав Фирстов – 4,0



Чистый выход «один в ноль» с немцами, который этот парень запорол падением на чистом льду, непростительная расточительность. Особенно для нападающего. Особенно для такого, который приносит сборной пользы не больше, чем Чайка. Ошибки Фирстова не так бросаются в глаза, как у защитника. Но он тоже провалил этот МЧМ. В чужой зоне за ним не замечено ни атакующего креатива, ни полезности в силовой борьбе. Шанса проявить себя в полуфинале не заслужил. Ещё один железный кандидат на отправление в запас. Заставляющий особенно сильно радоваться возвращению в состав Чинахова и Абрамова.