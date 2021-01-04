Против России будут канадцы и судьи? Этот матч может легко превратиться в большой скандал

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что МЧМ-2021 в Эдмонтоне абсолютно уникальный. Но если к пузырю, строжайшим правилам передвижения в нём и пустым трибунам все были готовы задолго до начала турнира, то беспрецедентное решение Hockey Canada и ИИХФ допустить к обслуживанию матчей на турнире только канадских судей, пусть не разозлило, то точно удивило всех. Ещё никогда в истории МЧМ все арбитры не представляли одну страну. И уж тем более не делали это на домашнем турнире.

«Думаю, все понимают, что приглашение судей из разных стран — это нормальная практика. Но сейчас мы сталкиваемся с форс-мажорной ситуацией и должны быть гибкими, это единственный выход, который мы нашли, и единственный способ, как провести турнир с минимальным риском. Не думаю, что такая практика станет регулярной, но тем не менее мы должны были пойти на такие шаги. Когда мы продолжим играть в хоккей так, как это делали раньше, будем приглашать судей из разных стран», — объяснял это решение президент канадской федерации Скотт Смит.



«Hockey Canada гордится 26 канадскими официальными лицами, которые были отобраны для участия в чемпионате мира среди юниоров 2021 года. Хотя это и уникальный год, мы знаем, что эти люди будут с гордостью представлять Канаду, когда выйдут на лед в Эдмонтоне. Наши должностные лица неустанно работали, чтобы достичь этого момента в своей карьере, и быть среди высших должностных лиц Канады — большая честь», — заявил в официальном пресс-релизе старший менеджер судейского департамента Hockey Canada Тодд Андерсон.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Другого объяснения, кроме как «не мы такие – жизнь такая», от канадских функционеров ждать и не стоило. «Ситуация нетипичная, правила пересечения границ ужесточились, болельщиков, которые делают кассу турниру, на трибунах нет, а значит, нет и денег. И вообще, мы заботимся о здоровье спортсменов» — вот к чему сводится аргументация принимающей стороны. В общем, обычное натягивание совы на глобус.

Однако если вы смогли разместить в пузыре больше 200 спортсменов и около сотни человек обслуживающего персонала и сервисменов, прилетевших в Эдмонтон с другого материка, то в чём проблема разместить в отеле ещё два десятка членов судейского состава? Если уж хоккеисты вполне безболезненно перенести обязательный четырёхдневный карантин по прибытии в Канаду и нашли чем заняться, сидя в номерах, то и для арбитров сложностей бы не возникло. В чём принципиальная разница между размещением в пузыре канадского и финского судьи никто нам толком и не объяснил. А хотелось бы.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тем не менее вопрос о беспристрастности канадских арбитров до начала МЧМ и даже по ходу группового турнира никто всерьёз не поднимал. Было ли пресловутое «домашнее судейство» в матчах с участием сборной Канады в группе B и четвертьфинале с чехами? Скорее нет, чем да. Давайте просто посмотрим, сколько минут провели в меньшинстве хозяева турнира в сравнение с соперниками.



Групповой этап:



Канада (13) – Германия (8)



Канада (6) – Словакия (4)



Канада (12) – Швейцария (12)



Канада (2) – Финляндия (10)



Четвертьфинал (1/4):



Канада (2) – Чехия (2)



Удивляет, что в матче-изнасиловании с немцами команда Андре Туриньи нахватала штрафных минут больше, чем соперник и получила 5+20 за фол Брейдена Шнайдера. В матче со Словакией и Швейцарией судей и вовсе не было видно. Смутить может только количество удалений финнов в матче за первое место группы B. Но если пересмотреть эту игру и увидеть все удаления сборной Суоми, то вопросы можно предъявить только к нарушению Вилле Хейнолы, который под ручку привёз в борт Дилана Холлоуэя. В остальном же арбитры свистели там, где и должны были, а финны оказались банально не готовы к скоростям канадцев. Достаточно посмотреть на то, что к моменту удаления Хейнолы хозяева перебросали соперника со счётом 19-1. В четвертьфинале с чехами судьи практически самоустранились и дежурно свистнули в обе стороны по одному разу. «Домашнего судейства» в матчах сборной Канады мы пока точно не увидели. Да и канадцы пока ни разу не загоняли себя в ситуацию, из которой их бы пришлось вытягивать собственным судьям.

Фото: iihf.com

По большому счёту не было громких скандалов с участием арбитров и в группе А, где играла сборная России. Серьёзные претензии к судьям появились только во время ключевого матча со шведами, когда Бретт Роланд и Картер Сандлак «поддушили» парней Ларионова во втором периоде и напротив пропустили пару фолов от «тре крунур». Естественно, больше всего запомнился эпизод с удалением Михаила Абрамова, поддавшегося на провокацию шведа Арвида Костмара. Да, судьи не увидели, как он несколькими секундами ранее держал руками клюшку Абрамова, но будь они чуть внимательнее и квалифицируй действия россиянина как подсечку, то эмоции Абрамова могли обернуться для сборной России неприятными цифрами 5+20.



Но тогда Ларионов не стал обвинять судей, а вот после напряжённого матча с немцами неожиданно высказался:



«Я разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, то она не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся. Зацепы, задержки — просил, чтобы судьи обращали на них внимание. Это не были жалобы — просто попросил судей быть более внимательными. Вещи, которые не позволены нам, позволяются сопернику. Прошу ребят терпеть: если будем пол-игры играть в меньшинстве, будем лишь обороняться. Так устроен мир».

Понять Профессора действительно можно. То, что прощалось немцам, нам не прощалось и мгновенно оборачивалось меньшинством. Камешек в сторону судейского столика он бросил справедливо. Но кажется, что на первый взгляд внезапный спич Ларионова вызван не банальным русским «наболело» и вовсе не случайно появился перед полуфиналом, в котором соперник на 99% был известен заранее. Разве это не целенаправленный сигнал канадским судьям о том, что сборная России готова к 2-3 лишним свисткам пользу хозяев и попытка заранее пресечь «домашнее судейство»? Вполне возможно, что именно в полуфинале с Россией канадцам впервые на турнире пригодится помощь полосатых соотечественников.

Брызгалов: думать, что канадские судьи будут подсуживать своим, – ущербное мировоззрение

Фото: iihf.com

Только количество штрафных минут сборной России будет зависеть прежде всего от дисциплины, которая хромает по ходу всего турнира. Если уж парней Ларионова и так удаляли за каждое сомнительное движение клюшкой, то в матче с канадцами вряд ли что-то существенно изменится. А значит, если «кленовые» будут привычно бить и провоцировать, то придётся подставлять вторую щёку и терпеть. Иначе никак. Но любое спорное решение канадских судей способно превратить предстоящий матч в большой скандал.