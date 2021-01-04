Канадская камера TSN лишила Россию шанса спасти финал МЧМ. Разбор рокового эпизода

«Баффало наоборот»

В последний раз сборная России выигрывала золотые медали молодёжного чемпионата мира уже в далёком 2011 году. Легендарный финал в Баффало со сборной Канады уже давно оброс различными легендами и историческими подробностями. Команда Валерия Брагина горела 0:3 после двух периодов, но смогла совершить феерический камбэк в заключительном отрезке и победить со счётом 5:3.

С тех пор российская команда трижды пробивалась в решающий матч, но неизменно останавливалась в шаге от заветного титула. В 2012 году наша молодёжка уступила сборной Швеции (0:1 ОТ), через три года – сборной Канады (4:5), а спустя ещё один год команде Финляндии (3:4 ОТ). Новый шанс стать чемпионом мира выпал нашей молодёжке в прошлом году.



В середине третьего периода нападающий ЦСКА Максим Соркин сделал счёт 3:1, и долгожданное золото замаячило приятным блеском, однако канадцы смогли не только отыграться, но и выиграть матч в основное время. Примечательно, что динамика изменения счёта практически полностью повторила развитие золотого финала в Баффало. Вот только на сей раз итоговый счёт 4:3 на табло зафиксировал победу команды Дэйла Хантера. Таким образом российская сборная получила «Баффало наоборот».

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде финал мечты за семь минут Ужасная дисциплина всё-таки не позволила этой великолепной команде добраться до золота.

Сборная Канады могла остаться втроём, но главные арбитры отменили решение лайнсмена

Одним из главных героев прошлогоднего финала стала камера TSN, которая так невовремя для российской команды вмешалась в ход матча. При счёте 4:3 в пользу родоначальников хоккея защитник «кленовых листьев» Кевин Баль удалился и подарил россиянам шанс на спасение. Брагин сразу же взял тайм-аут, заменил голкипера Амира Мифтахова шестым полевым игроком, и российская сборная отправилась на финальный штурм.

Судьи со скандалом не дали России спасти финал. Побоялись удалять канадца за выброс шайбы Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.

Что было дальше, помнит, наверное, каждый любитель хоккея в нашей стране. Разумеется, речь идёт о тех людях, кто смотрел чешский финал, а не повтор победы в Баффало, который крутил телеканал «Матч ТВ». В одном из эпизодов нападающий «кленовых листьев» Эйдан Дудас неосторожно выбросил шайбу из своей зоны и угодил в телевизионную камеру, прикреплённую к заградительному стеклу.

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Российские хоккеисты сразу же подняли руки, требуя удаление у Канады. Сторону команды Брагина занял и лайнсмен, находившийся ближе всех к эпизоду. Линейный арбитр сражу же зафиксировал нарушение, но главные арбитры после небольшого совещания отменили решение коллеги. Впоследствии выяснится, что финские арбитры Ласси Хейккинен и Кристиан Викман приняли единственно верное решение в этой ситуации, но сразу после матча в нюансах хоккейных правил разобрались немногие.

Лайнсмен зафиксировал удаление канадца за выброс шайбы, главные арбитры его отменили

«Сами себе подломили игру, но не без помощи финских «товарищей». Как можно было не дать удаление канадцам в концовке игры за выброс шайбы?» — так прокомментировал этот эпизод для «Чемпионата» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Лицо Брагина после решения судей не удалять канадца за выброс шайбы в концовке матча. Фото

«На мой взгляд, это две минуты. Не знаю, почему их не дали. Наверное, какое-то объяснение этому есть. По крайней мере, нашим тренерам судьи это объясняли», — говорил «Чемпионату» известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Почему судьи не дали удаление игроку сборной Канады?

Обозреватель канадской телекомпании TSN Боб Маккензи первым разобрался в спорной ситуации и объяснил, почему финские арбитры отменили удаление Дудаса. Впоследствии правоту Маккензи подтвердил и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.



«Конечно, ключевым эпизодом стало решение арбитров не давать второе удаление Канаде после того, как шайба ударилась в телевизионную камеру. Надо признать, что канадцам очень сильно повезло в этом эпизоде, что удаления не дали.



Но правила ИИХФ таковы, что если шайба ударяется о край стекла или о любую конструкцию, которая к нему прикреплена, то это не считается выбросом шайбы. Получилось так, что наша телекомпания, которая поставила эту камеру, стала соучастником победы сборной Канады», — отметил Маккензи.



Комментатор TSN Джеймс Дьюти в своём «твиттере» привёл фотографию выдержки из правил ИИХФ, где правило 135 пункт 5 гласит: «Если шайба, выброшенная игроком из своей зоны, ударилась в табло или любой другой объект конструкции надо льдом, это не карается удалением».

«Надеюсь, что камера получит титул MVP»

Спорный момент, во многом решивший исход финальной встречи, вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Так, некоторые болельщики из Северной Америки в «Твиттере» предложили дать титул MVP турнира телекамере, которая внесла большой вклад в возможных исход финальной игры. Это предложение последовало в ответ на одну из публикаций Дьюти, который комментировал этот матч на канале TSN.



«Когда же камеру покажут с поднятым кубком?» — задался вопросом болельщик Mehadi Kalam. «Надеюсь, что камера получит титул MVP и хорошо получится на фотографиях», — добавил GregTheOccasion.



В социальных сетях появилось сразу несколько аккаунтов, которые ведут болельщики якобы от лица этой камеры. «Вот настоящий самый ценный игрок», — отмечают фанаты в «твиттере» Cause We’re Canadian. «Да, это я», — «отвечает» камера со страницы The TSN Camera.

Хартли — о финале МЧМ: камера — часть площадки. Уверен, это правило пересмотрят

«На минуту испугался, когда шайба улетела за стекло, но затем увидел, что она что-то задела. Думал, что судьи не дадут удаление, но эта камера, наверное, MVP финала. Нам повезло, хоккейные боги нас вознаградили. У нас было несколько удалений, которые не должны были свистеть, русские получали большинство. В конечном счёте всё уравновешивается, боги сегодня были с нами», — заявил нападающий молодёжной сборной Канады Джо Велено.



В результате сборная России не получила такого необходимого двойного численного преимущества и упустила шанс спасти финал. Возможность взять реванш за прошлогоднее поражение российской команде представится уже сегодня. В ночь на 5 января мск российские и канадские хоккеисты оспорят путёвку в финал чемпионата мира 2021 года.