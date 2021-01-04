Особо опасны. 5 игроков сборной Канады, которым нужно уделить особое внимание в полуфинале

Практически у любой команды на МЧМ можно было выделить группу лидеров, которые стопроцентно будут выделяться на льду среди партнёров и вести их за собой. Но только не в случае сборной Канады, где решающий удар по сопернику может нанести абсолютно каждый хоккеист с кленовым листом на груди. На домашний турнир в Эдмонтон главный тренер сегодняшнего соперника россиян Андре Туриньи привёз сразу 20 человек, выбранных в первом раунде драфта НХЛ и, глядя на состав канадцев, от огромного количества топовых юниоров разбегаются глаза. Кого же команде Игоря Ларионова стоит опасаться в полуфинале больше всего?

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

нападающий



5 матчей, 13 (7+6) очков



В прошлом году именно Козенс забросил первую шайбу в ворота Амира Мифтахова в финале МЧМ и был одним из тех, кто лишил парней Валерия Брагина долгожданного золота. Если на том турнире Дилан проявлял себе больше как распасовщик, то в Эдмонтоне, после травмы капитана Кирби Дака в контрольном матче с Россией, стал абсолютным хэдлайнером канадцев и её лучшим бомбардиром. Сейчас по набранным очкам Козенс уступает только американцу Трэвису Зеграсу и хочется верить, что защита сборной России сумеет прикрыть его и отправить набирать очки в матче за третье место. Весь турнир фронтмен сборной Канады играет в звене с Коннором Макмайклом, и пока эту парочку никому не удалось остановить. Почему бы парням Ларионова не стать первыми?

Права на видео принадлежат TSN Canada. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте TSN в Twitter

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

нападающий



5 матчей, 8 (3+5) очков



Настоящий клещ, который умеет залезть под кожу и обожает провоцировать соперника, зарабатывая на себе удаления. Так что, к приёмчикам самого талантливого проспекта «Вегаса» нашим пацанам нужно быть готовыми и просто терпеть. Кребс не самый техничный и изящный нападающий канадцев, но он обладает шикарной скоростью, здорово ведёт борьбу и очень продуктивно играет в «грязных» зонах. Практически все свои опасные моменты Пейтон создаёт, находясь под воротами и очень важно, чтобы защитники сборной России сумели убрать его с пятака.

Права на видео принадлежат TSN Canada. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте TSN в Twitter

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

нападающий



5 матчей, 7 (3+4) очков



Именно будущий партнёр Овечкина по «Вашингтону» вернул канадцев игру в прошлогоднем финале, забросив вторую шайбу в ворота россиян. Наверняка, Игорь Ларионов прекрасно помнит лидера «кленовых». Тем более, что в очном контрольном матче Макмайкл был одним из лучших на льду и регулярно генерировал опасные моменты у ворот Ярослава Аскарова. Если верить данным от InStat, то сейчас проспект «Вашингтона» занимает первое место в команде по количеству голевых моментов. Возможно, Макмайкл играет чуть менее эффектно, чем его партнёр Козенс, но уж точно не менее эффективно.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

нападающий



5 матчей, 7 (2+5) очков



На прошлогоднем МЧМ второй номер минувшего драфта напоминал скорее дружелюбное приведение Каспера, чем двухметровую машину, которая должна была стать одной из самых заметных фигур золотой сборной. Не так ярко играет темнокожий центр и на этом турнире, а шесть из семи своих очков набрал в матче против сборной Швейцарии. Байфилд практически не бросает по воротам, но зато выиграет больше 60% вбрасываний и очень эффективно реализует свои редкие моменты — для того, чтобы забросить свои 2 шайбы ему понадобилось всего 5



бросков в створ. Несмотря на габариты (194 см, 100 кг) его, в отличие от игроков с аналогичными антропометрическими данными, просто невозможно упрекнуть в низкой стартовой скорости и слабом катании, и за счёт длинных ног он способен преодолевать расстояние в несколько метров всего за два шага. Так что, если дать такой электричке с шайбой набрать скорость, то остановить её будет крайне проблематично.

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

защитник



5 матчей, 4 (1+4) очка



После травмы Дака именно к первому защитнику канадцев перешла капитанская нашивка. Для Байрэма этот МЧМ второй в карьере и золотая медаль у него уже есть. Но если на турнире в Чехии проспект «Колорадо» ничем выдающимся не запомнился, то в Эдмонтоне он цементирует оборону сборной Канады и не вылезает из большинства, привычно дирижируя партнёрами на синей линии и исполняя роль плеймейкера. А ещё Боуэн обожает бросать сам и на данный момент занимает третье место в команде по количеству бросков.

Права на видео принадлежат TSN Canada. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте Hockey Canada в Twitter