«Не ожидали, что так быстро пропустим первый гол». Как Ларионов объяснил 0:5 от Канады

Сборная России проиграла Канаде в полуфинале молодёжного чемпионата мира со счётом 0:5. После встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер российской команды Игорь Ларионов.

Россия разгромно проиграла Канаде на МЧМ. У наших не было никаких шансов Соперник забросил пять безответных шайб и буквально смёл россиян со льда.

— Надо отдать должное Канаде, они были свежее, быстрее и резче. Канадцы создавали моменты, вчетвером откатывались в обороне, держали шайбу. Мы не ожидали такого начала. К сожалению, наш гол отменили. Мы меняли сочетания нападающих во время игры. Начиная со второго периода мы играли неплохо. Игра Аскарова? Ни в коем случае не хочу его обвинять. Он наш основной вратарь, мы были уверены в нём. Не хотели менять Аскарова, это хороший голкипер, который давал нам шансы, — начал Ларионов.



— Такое ощущение, что была нехватка сил и энергии, как это возможно?

— Когда ты играешь с Канадой, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками. Это очень сильная команда, которая никому не проиграла. Мы хотели держать шайбу больше, контролировать игру. Этого не получилось.



— Удаление Подколзина – ключевой момент?

— Трудно, когда ты получаешь четыре минуты. Мы выстояли две минуты, играли неплохо, но эти вещи происходят, это играет большую роль. Удаления играют важную роль, мы дали сопернику возможность забить гол. Может, нам не хватило усилий и мастерства, перевести игру в их зону. Сбить темп, перевести игру в их зону.

Обделались. Канада раскатала наших в полуфинале МЧМ, а где был русский характер? Оглушительное поражение команды Игоря Ларионова. Обещали канадцам шлепок, а получили полную авоську.

— Не считаете, что напрашивается отставка главного тренера, а на игру был неправильный подход?

— Можно как угодно рассуждать, если говорить, что произошло. Нужен анализ, нельзя сразу сказать, правильный подход или нет. Неприятное поражение, но я горжусь парнями, у этих ребят большое будущее, им надо расти дальше и пройти через такие поражения. Легче всего зажать их в тиски и играть от обороны, надеяться на выдающуюся игру вратаря. Всё, что было сделано и дано им, это наш хоккей, этим славился российский хоккей. У нас не было много возможностей проверить их в разных ситуациях, чтобы понимать, кто и как готов играть на таком уровне. Мы не должны списывать ребят со счетов, нам играть ещё один матч. Я не в состоянии кинуть камень в игрока. Всё отдали максимум. Но канадцы были сегодня лучше.



— Поменять Аскарова не думали?

— Обвинить его в двух или трёх голах сложно. Он играет на очень высоком уровне, ведущий игрок нашей команды. Может, не хватило опыта, но я в него верю, он может выигрывать игры в одиночку.



— Согласны, что вам не хватило тренерского опыта?

— Мы корректировали игру, искали варианты. Хотели получить возможность перевести шайбу в зону атаки, создать голевые моменты. Ребята старались, этого не получилось. Это тяжёлый опыт, когда ты проигрываешь на таком турнире. Канадцы были чуть сильнее, быстрее и не давали нам шансов создавать моменты.

— Вячеслав Фетисов в интервью сказал, что один шаг от героя до позора и что он не понял, зачем вы в это ввязались. Что можете на это сказать?

— Не читал, что было сказано. Стараюсь во время чемпионата мира не вдаваться в прессу, это отвлекает. У каждого человека есть мнение.



— Что бы вы исправили, если бы была возможность что-то изменить?

— Когда играешь с канадцами, мотивация всё равно присутствует. Ребята знали, что играют с сильной командой. Мы показали сильные и слабые стороны соперника. Какие-то вещи были упущены. Первый бросок соперника получился хорошим, но мы не ожидали, что так быстро пропустим гол. Хотели владеть шайбой, заставить канадцев ошибаться. Канадцы получили психологическое преимущество. Удаление дало им возможность владеть инициативой, накрыть нас. Поражение бывает у каждого тренера и игрока.



— Сумете ли настроить ребят на матч за бронзу и не думали, что в вашем штабе нужен тренер-мотиватор?

— Любая медаль важна. Была задача выиграть золото, это была задача всех команд, не только нашей. Все расстроены. Можно на ребят накричать, оскорбить их, но это не в моих правилах. Я сказал тренерам, что разговор должен быть спокойным. Это немножко другое поколение, чем наше. Найдём возможность поднять и восстановить этих ребят, оставить в стороне поражение. Будем бороться за бронзу.