«Хотелось бы извиниться. Результата нет». Что сказали россияне и канадцы после полуфинала

«Уже ничего не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше»

Капитан сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от сборной Канады (0:5) в полуфинале молодёжного чемпионата мира, но был немногословен.



— Хоккей — это игра. Так бывает, Канаду поздравляю с победой, — такими словами начал Василий своё общение с журналистами. — Если бы можно сыграть матч сначала, что сделали бы иначе? Ничего уже не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше.

— Вы пытались завести партнёров словами. О чём говорили?

— Была беседа с ребятами. Заводили друг друга как могли. Призывал биться за тех, кто за нас болеет. Ничего сверхъестественного сказано не было.



— Вы работали на двух МЧМ с Валерием Брагиным. Можно ли сказать, что не хватало его энергетики?

— Я счастлив, что работал и с Брагиным, и с Ларионовым. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, что нет результата. Испытываю сейчас тяжёлые чувства. Завтра будет последняя игра на чемпионате мира, и для меня, и для многих хочется закончить победой.



— У нас действительно игра сегодня не пошла, или канадцы были сильнее и точнее?

— Канада — хорошая команда, но это игра, это хоккей, это дело случая. Так сложилось и ничего уже не сделаешь.



— Опишите момент, когда получили двойной малый штраф. Это ирония, что вас признали лучшим игроком?

— Моя ошибка. Хотел пойти клюшкой в клюшку. Немного не повезло, чуть выше пошло. Моя ошибка, мой гол. Насчёт лучшего — вообще без комментариев.

«Незасчитанный гол мог что-то поменять в ходе матча»

Нападающий сборной России Михаил Абрамов пообещал, что команда будет готова к матчу за бронзовые медали.



— Что можете сказать о моменте с незасчитанной шайбой сборной России?

— К сожалению, наш гол отменили, был офсайд, но мы не прекратили играть, продолжили создавать моменты. Незасчитанная шайба, наверное, могла что-то поменять в матче. Мы давили, создавали моменты.



— На Канаду нужно было выходить, как на войну, а Ларионов просил вас сыграть в удовольствие, как в детстве.

— Не могу так сказать. Просто провалили первый период, потом старались войти в игру, но было поздно. Ничего не могу сказать плохого о том, как мы играли. Просто не реализовывали моменты. У нас было плохое начало, а соперник был наоборот, очень силён в начале. Канадцы три матча сыграли на ноль на турнире. Потом уже сложно было вернуться в игру. Мы играли командой, я не думал о своей игре. Будем готовы к завтрашней игре за бронзу.



— Согласны с тем, что не создали трудностей для Девона Леви?

— Возможно, мы допускали ошибки, когда соперник забивал. Но хоккей невозможен без ошибок, мы их разберём. Ждём завтрашней игры.

«Пошёл ты, маленькая ***». Канадец обругал нашего хоккеиста во время обоюдного удаления Пейтон Кребс не постеснялся Захара Бардакова. За такие слова можно было устроить драку.

«Хотел взять реванш у русских»

Голкипер сборной Канады Девон Леви после победы светился улыбкой и с большим желанием отвечал на вопросы журналистов.



— Какие у вас ощущения после игры?

— Потрясающие. Это было настоящее «райвалри» в полуфинале. Конечно, мы очень рады, что выиграли, забили много голов и здорово отработали в обороне. Защитники сегодня сделали мою работу очень лёгкой. Но работа не закончена, впереди финал.

— Не так давно вы проигрывали России финал во втором овертайме — это было на Кубке вызова U18 в 2019 году. Хотелось взять реванш?

— Конечно. Я не хотел об этом много говорить, но одержать победу было очень приятно.



— Тяжело было сохранять концентрацию, потому что бросков по вашим воротам было не так много?

— Было непросто, но это потому, что оборона великолепно делала своё дело. Старался оставаться «горячим», следил за каждой шайбой. Считаю, что получилось неплохо.



— Вы чувствуете уверенность в партнёрах, есть такая атмосфера в раздевалке?

— Да, мы становимся лучше и уверенней, у нас потрясающее взаимопонимание. Что касается подготовки, то перед финалом Кубка вызова я не спал, не мог заснуть, и, в итоге, мы проиграли. Так что теперь постараюсь как следует отдохнуть.

«Не ожидали, что так быстро пропустим первый гол». Как Ларионов объяснил 0:5 от Канады Главный тренер молодёжной сборной России держался достойно и даже ответил на вопрос о возможной отставке.

Нападающий Алекс Ньюхук отметил потрясающую игру сборной Канады в обороне.



— У нас получилось хорошее начало матча, было много энергии, мы давили на соперника. Это предопределило результат. Кроме этого, надо отметить нашу игру в обороне. Все играли максимально сконцентрированно, — отметил форвард.



— У вас наверняка было больше энергии, чем у остальных. Вы пропустили четвертьфинал, забив гол в первой же смене.

— Да, я не играл прошлый матч. Пришлось смотреть на партнёров и надеяться, что смогу вернуться на лёд.

«Если скажу, что удивлён нашим преимуществом, то обвинят, что не верил в команду»

Главный тренер канадцев Андре Туриньи не ответил прямо на вопрос о том, был ли он удивлён подавляющим преимуществом над сборной России. Но по его тону было понятно, что такого разгрома не ожидал даже он.



— Сегодня мне понравилось абсолютно всё в нашей игре. Наши форварды и спецбригада большинства были результативными. Меньшинство сработало хорошо, а кроме этого, стоит отметить наш тренерский штаб. Запрос на положение вне игры был абсолютно верным решением, хорошая работа. Ну а вратарь сыграл просто феноменально. Я горд своими парнями, они сыграли потрясающе, — так охарактеризовал Туриньи прошедший матч.



— Вы не были удивлены тем, что так доминировали?

— Тяжело ответить. Если скажу да, то это будет означать, что я не верил в своих хоккеистов. Никто не знает, что случится, как повернётся матч. Мы знали, что нужно играть с максимальной отдачей и желанием. Сегодня мы были на правильной стороне. Наша защита сегодня сыграла феноменально. Мы знали, как Россия будет атаковать, были готовы к этому. В обороне сыграли очень здорово.