«Хотелось бы извиниться. Результата нет». Что сказали россияне и канадцы после полуфинала

«Уже ничего не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше»
Капитан сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от сборной Канады (0:5) в полуфинале молодёжного чемпионата мира, но был немногословен.
— Хоккей — это игра. Так бывает, Канаду поздравляю с победой, — такими словами начал Василий своё общение с журналистами. — Если бы можно сыграть матч сначала, что сделали бы иначе? Ничего уже не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше.
— Вы пытались завести партнёров словами. О чём говорили?
— Была беседа с ребятами. Заводили друг друга как могли. Призывал биться за тех, кто за нас болеет. Ничего сверхъестественного сказано не было.
— Вы работали на двух МЧМ с Валерием Брагиным. Можно ли сказать, что не хватало его энергетики?
— Я счастлив, что работал и с Брагиным, и с Ларионовым. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, что нет результата. Испытываю сейчас тяжёлые чувства. Завтра будет последняя игра на чемпионате мира, и для меня, и для многих хочется закончить победой.
— У нас действительно игра сегодня не пошла, или канадцы были сильнее и точнее?
— Канада — хорошая команда, но это игра, это хоккей, это дело случая. Так сложилось и ничего уже не сделаешь.
— Опишите момент, когда получили двойной малый штраф. Это ирония, что вас признали лучшим игроком?
— Моя ошибка. Хотел пойти клюшкой в клюшку. Немного не повезло, чуть выше пошло. Моя ошибка, мой гол. Насчёт лучшего — вообще без комментариев.
«Незасчитанный гол мог что-то поменять в ходе матча»
Нападающий сборной России Михаил Абрамов пообещал, что команда будет готова к матчу за бронзовые медали.
— Что можете сказать о моменте с незасчитанной шайбой сборной России?
— К сожалению, наш гол отменили, был офсайд, но мы не прекратили играть, продолжили создавать моменты. Незасчитанная шайба, наверное, могла что-то поменять в матче. Мы давили, создавали моменты.
— На Канаду нужно было выходить, как на войну, а Ларионов просил вас сыграть в удовольствие, как в детстве.
— Не могу так сказать. Просто провалили первый период, потом старались войти в игру, но было поздно. Ничего не могу сказать плохого о том, как мы играли. Просто не реализовывали моменты. У нас было плохое начало, а соперник был наоборот, очень силён в начале. Канадцы три матча сыграли на ноль на турнире. Потом уже сложно было вернуться в игру. Мы играли командой, я не думал о своей игре. Будем готовы к завтрашней игре за бронзу.
— Согласны с тем, что не создали трудностей для Девона Леви?
— Возможно, мы допускали ошибки, когда соперник забивал. Но хоккей невозможен без ошибок, мы их разберём. Ждём завтрашней игры.
«Хотел взять реванш у русских»
Голкипер сборной Канады Девон Леви после победы светился улыбкой и с большим желанием отвечал на вопросы журналистов.
— Какие у вас ощущения после игры?
— Потрясающие. Это было настоящее «райвалри» в полуфинале. Конечно, мы очень рады, что выиграли, забили много голов и здорово отработали в обороне. Защитники сегодня сделали мою работу очень лёгкой. Но работа не закончена, впереди финал.
— Не так давно вы проигрывали России финал во втором овертайме — это было на Кубке вызова U18 в 2019 году. Хотелось взять реванш?
— Конечно. Я не хотел об этом много говорить, но одержать победу было очень приятно.
— Тяжело было сохранять концентрацию, потому что бросков по вашим воротам было не так много?
— Было непросто, но это потому, что оборона великолепно делала своё дело. Старался оставаться «горячим», следил за каждой шайбой. Считаю, что получилось неплохо.
— Вы чувствуете уверенность в партнёрах, есть такая атмосфера в раздевалке?
— Да, мы становимся лучше и уверенней, у нас потрясающее взаимопонимание. Что касается подготовки, то перед финалом Кубка вызова я не спал, не мог заснуть, и, в итоге, мы проиграли. Так что теперь постараюсь как следует отдохнуть.
Нападающий Алекс Ньюхук отметил потрясающую игру сборной Канады в обороне.
— У нас получилось хорошее начало матча, было много энергии, мы давили на соперника. Это предопределило результат. Кроме этого, надо отметить нашу игру в обороне. Все играли максимально сконцентрированно, — отметил форвард.
— У вас наверняка было больше энергии, чем у остальных. Вы пропустили четвертьфинал, забив гол в первой же смене.
— Да, я не играл прошлый матч. Пришлось смотреть на партнёров и надеяться, что смогу вернуться на лёд.
«Если скажу, что удивлён нашим преимуществом, то обвинят, что не верил в команду»
Главный тренер канадцев Андре Туриньи не ответил прямо на вопрос о том, был ли он удивлён подавляющим преимуществом над сборной России. Но по его тону было понятно, что такого разгрома не ожидал даже он.
— Сегодня мне понравилось абсолютно всё в нашей игре. Наши форварды и спецбригада большинства были результативными. Меньшинство сработало хорошо, а кроме этого, стоит отметить наш тренерский штаб. Запрос на положение вне игры был абсолютно верным решением, хорошая работа. Ну а вратарь сыграл просто феноменально. Я горд своими парнями, они сыграли потрясающе, — так охарактеризовал Туриньи прошедший матч.
— Вы не были удивлены тем, что так доминировали?
— Тяжело ответить. Если скажу да, то это будет означать, что я не верил в своих хоккеистов. Никто не знает, что случится, как повернётся матч. Мы знали, что нужно играть с максимальной отдачей и желанием. Сегодня мы были на правильной стороне. Наша защита сегодня сыграла феноменально. Мы знали, как Россия будет атаковать, были готовы к этому. В обороне сыграли очень здорово.
- 5 января 2021
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