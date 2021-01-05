Американцы – в финале, а бедные финны буду убиваться за бронзу в матче с российской молодёжкой.

Потрясающая концовка от финнов и американцев! США дрогнули, а потом забили на 59-й минуте!

После того, как окончательно стали известны полуфинальные пары МЧМ и весь хоккейный мир в очередной раз увидел вывеску «Россия – Канада», казалось, что все попросту забыли о финнах и американцах, которые вышли на лёд «Roger Place» через час после краха команды Игоря Ларионова в извечном противостояние. О паре США – Финляндии не так много писали даже в Северной Америке, однако в итоге вторая полуфинальная пара выдала не менее крутой и уж куда более непредсказуемый хоккей.

В отличие от россиян и канадцев, американцы и финны начали свой полуфинал не так резво и первую заброшенную шайбу пришлось ждать больше половины периода. Артур Калиев не самым удачным кистевым броском из центра правого круга вбрасывания довёл шайбу до ворот Кари Пииройнена, который отразил шайбу перед собой и позволил сыграть на добивании Алексу Тюркотту, открывшему счёт в матче.

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter.

Финны, владевшие преимуществом по броскам до гола Тюркотта, очень правильно отреагировали на шайбу одного из лидера американцев и уже через минуты заставили фолить на себе Сэма Коланджело, а ещё через минуту в большинстве зажгли красный свет уже за воротами Спенсера Найта. Первый защитник финнов и проспект «Виннипега» Вилле Хейнола перевёл шайбу в левый круг вбрасывания на Каспера Пуутио, которые мгновенно скинул снаряд Касперу Симонтайвалю, расстрелявшему голкипера США.

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter.

После этого команда Антти Пеннанена попыталась развить успех, но реализовать удаление Тюрккота в конце второго периода не получилось, ровно, как и наказать за фол Генри Трана в середине второго. Американцы же по такой обоюдоострой игре своими шансами решили не раскидываться и в последние пять минут второй двадцатиминутки практически, казалось, определили соперника канадцев по полуфиналу.



Сначала оборона финнов спокойно смотрела на то, как Джексон ЛаКомб роскошным пасом от своей синей вывел «1 в 0» Джона Фариначчи, уверенно отправившего шайбу в сетку под блином Пииройнена.

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter.

А через пару мгновений 4 минуты меньшинства схватил уже нападающий сборной Суоми Аку Ряти и американцы моментально сообразили свою третью шайбу. Фронтмен команды Нейта Лимана Тревор Зеграс здорово нашел под воротами финнов Мэтью Болди, классно подставившего клюшку под наброс лучшего бомбардира американцев и отправившего свою команду в хорошем настроении на перерыв.

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter.

Тем не менее, финны не были бы финнами, если бы не вытащили сами себя за шкирку в третьем периоде, переведя игру в зону Спенсера Найта. Очередным шансом после удаления Колфилда за выброс шайбы европейцы не воспользовались, однако за девять минут до конца интригу полуфиналу вернул всё тот же Симонтайваль, которого на дальней штанге шикарным поперечным пасом нашел всё тот же Пуутио.

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter.

После второй шайбы в ворота Найта финны попёрли вперёд и начали закрывать соперника в зоне Найта, а свой третий гол забили после второго подряд удаления американцев за выброс шайбы за 4 минуты до конца матча. Рони Хирвонен на пятаке каким-то чудом нашёл брешь в амуниции голкипера сборной США и подарил своей команде надежду на выход в финал в потрясающей концовке.

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter.

Американцы после гола Хирвонена выглядели абсолютно обескураженным и могли сразу же пропустить четвёртую, но за 1:16 до конца третьего периода овертайм отменил Артур Калиев. Американский узбек расчехлил свои знаменитые кисти и отправил сборную США в финал к хозяевам турнира.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании TSN.

Эмоции финалистов!

Права на видео принадлежат IIHF. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте IIHF в Twitter.