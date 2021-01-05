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«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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МЧМ Россия – Финляндия, прямая трансляция полуфинала, где смотреть, время и дата, статистика

Андрей Гуров
Россия – Финляндия, матч за бронзу МЧМ: прямая трансляция, время матча, путь по турниру
Главное, что нужно знать о матче утешительного финала молодёжного чемпионата мира – 2021.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Время и дата матча

6 января сборная России проведёт матч за третье место на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало — в 1:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

U20 ЧМ-2021. За 3-е место
06 января 2021, среда. 01:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Россия U20

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна также на официальной странице телеканала в YouTube. Начало матча — в 1:30 мск.

Путь в плей-офф

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2), разгромила команду Австрии (7:1) и обыграла Швецию (4:3 ОТ). В четвертьфинале команда Игоря Ларионова с трудом одолела Германию (2:1), а в полуфинале разгромно уступила команде Канады (0:5).

Игры сборной России

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Россия U20
Окончен
2 : 1
Германия U20
1:0 Пономарёв (Чистяков, Бардаков) – 09:06' (4x5)   2:0 Башкиров (Афанасьев, Грицюк) – 28:27' (5x5)   2:1 Элиас – 43:24' (5x5)
U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 0
Россия U20
1:0 Ньюхук (Шнайдер, Куинн) – 00:59' (5x5)   2:0 Макмайкл (Пеллетье, Козенс) – 10:33' (5x5)   3:0 Перфетти (Байрэм, Козенс) – 15:05' (5x4)   4:0 Шнайдер (Судзуки, Мерсер) – 24:09' (5x5)   5:0 Козенс (Пеллетье) – 58:31' (en)

Игры сборной Финляндии

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 23:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 2
Швеция U20
0:1 Рэймонд (Юханссон) – 14:28' (5x5)   0:2 Сёдерблом (Рэймонд) – 16:05' (5x4)   1:2 Никканен (Виро, Ламберт) – 25:32' (5x5)   2:2 Лунделль (Хейнола) – 51:04' (5x4)   3:2 Хирвонен (Петман) – 59:35' (5x5)
U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 05:30 МСК
США U20
Окончен
4 : 3
Финляндия U20
1:0 Тюркотт (Калиев, Фэйбер) – 12:39' (5x5)   1:1 Симонтайваль (Пуутио, Хейнола) – 14:06' (5x4)   2:1 Фариначчи (ЛаКомбе) – 35:53' (5x5)   3:1 Болди (Зеграс, Кофилд) – 37:00' (5x4)   3:2 Симонтайваль (Пуутио, Хелениус) – 51:38' (5x5)   3:3 Хирвонен (Лунделль, Хейнола) – 56:17' (5x4)   4:3 Калиев (Тюркотт, Сандерсон) – 58:44' (5x5)
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