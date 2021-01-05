Главное, что нужно знать о матче утешительного финала молодёжного чемпионата мира – 2021.

Россия – Финляндия, матч за бронзу МЧМ: прямая трансляция, время матча, путь по турниру

Время и дата матча

6 января сборная России проведёт матч за третье место на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало — в 1:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна также на официальной странице телеканала в YouTube. Начало матча — в 1:30 мск.

Путь в плей-офф

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2), разгромила команду Австрии (7:1) и обыграла Швецию (4:3 ОТ). В четвертьфинале команда Игоря Ларионова с трудом одолела Германию (2:1), а в полуфинале разгромно уступила команде Канады (0:5).

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