«Либо физика, либо что-то не так между ушей». Что пишут в Канаде о разгроме нашей сборной

Канадцы играли «от берега до берега», в свой любимый хоккей. Во что играли наши, осталось загадкой для всех.

Североамериканская пресса не меньше нашей удивляется беспомощности российской сборной в полуфинале против Канады, отдавая должное «кленовым» и удивляясь слабой игре голкипера Ярослава Аскарова.

«Не ожидали, что так быстро пропустим первый гол». Как Ларионов объяснил 0:5 от Канады Главный тренер молодёжной сборной России держался достойно и даже ответил на вопрос о возможной отставке.

«Помните русского вратаря Илью Брызгалова?»

«Канада выходит на охоту за золотом, успешно сдав все экзамены. Мы постоянно твердим по ходу этого турнира: это будет настоящим испытанием для Канады, это будет испытанием. Обыгрываем одного соперника, идём на дерби с Россией и утверждаем, что уж этот-то соперник точно задаст жару. Нет.

Канада вышла в финал после решительного обстрела ворот сборной России, которая едва заставила канадцев вспотеть. В итоге, матушка-Россия проиграла 0:5, уступив по броскам 28 — 35, а сама игра была одной из самых однобоких, которые когда-либо были сыграны между россиянами и канадцами. Помните русского вратаря Брызгалова, который после поражения на Олимпиаде в Ванкувере говорил, что канадцы выпрыгнули как гориллы из клетки?

Что ж, всего за 59 секунд полуфинала Канада смогла выйти вперёд — Алекс Ньюхук выстрелил так, что никто даже не заметил гола. Через двадцать минут счёт был уже 3:0. Канада на этом МЧМ ещё ни разу не пропустила в равных составах, обыграв соперников 33:0 при игре пять на пять и 41:4 — в целом. Кажется, эта непобеждённая канадская команда ничуть не хуже тех, кого мы отправляли на МЧМ ранее», — отметил обозреватель телекомпании Sportsnet Марк Спектор.

«Канада стала первой командой-финалистом, разгромив Россию и стремится впервые с 2009 года выиграть два чемпионских титула подряд. Один из самых ярких эпизодов этого матча связан с Аскаровым, и совсем не из-за его сильной игры. Вратарь потерял клюшку, двигаясь от штанги к штанге — после этого Шнайдер бросил с кистей и сделал счёт 4:0. Неспособность Аскарова держать клюшку в руках была заметна на протяжении всего турнира, будь то игра в воротах, или выход за них, или попытка отпасовать своим», — считает журналист The Hockey News Стивен Элллис.

«Канада продемонстрировала богатое зрелище, полностью доминировала на площадке. Это был очень хороший матч канадцев против действительно сильной сборной России. Канада пока не пропустила ни одного гола в равных составах на этом турнире. Снова удалось хорошее начало, а главным героем первых минут стал Алекс Ньюхук, который пропускал предыдущую игру из-за травмы плеча. Канадцы в этом матче играли «от берега до берега», здорово действуя по всей площадке. Это настоящая канадская игра.

«Надо отметить Леви, который идёт на рекорд турнира. Это настоящая скала в воротах. У Леви не было большого опыта международных матчей, в отличие, кстати, от Аскарова, который был на турнире год назад. Но он продолжал терять свою клюшку, терял ворота. Ему пришлось тяжело, хотя вся сборная России в этом матче загнала себя в яму. Ярослав потенциально может стать лучшим вратарём в истории франшизы. Понятно, что в долгой карьере в НХЛ не может происходить того, что было сегодня, но получилось так, что Аскарова и Леви просто нельзя сравнивать», — сказал обозреватель TSN Боб Маккензи.

Обделались. Канада раскатала наших в полуфинале МЧМ, а где был русский характер? Оглушительное поражение команды Игоря Ларионова. Обещали канадцам шлепок, а получили полную авоську.

«Либо что-то с техникой, либо что-то не так между ушами»

«Как и в любой другой игре этого турнира, Канада вышла вперёд и больше никогда не оглядывалась. Очередной жертвой стала Россия, а канадцы были более решительными и агрессивными. Для русских это поражение было наиболее «односторонним» с тех пор, как в 1996 году был введён формат плей-офф. И это была первая игра на ноль для Канады в матче с Россией с 2006 года (14 матчей). Как сказал Андре Туриньи, у его команды впереди ещё много дел», — отметил обозреватель официального сайта ИИХФ Эндрю Подниекс.

«Я должен спросить об этом очень аккуратно: мы что, все уверены, что Аскаров хорош?», — задался вопросом обозреватель CBS Sports Пит Блэкберн. «Никогда, слышите, никогда, никогда вратарь не должен брать клюшку полевого игрока, если потерял свою. Важно, чтобы все игроки были с клюшками и могли полноценно защищаться. А вратари могут справиться с ситуацией и без клюшки», — отметил бывший форвард «Баффало» Мартин Бирон. «Да Аскаров просто ненавидит свою клюшку», — добавил автор National News Дэвид Альтер.

«Я много лет наблюдаю за Ярославом Аскаровым. Я видел, как он ронял клюшку и раньше, но никогда это не было так, как сегодня. Либо что-то не так с физикой, с техникой, либо что-то не так между ушами. Обескураживающе!», — отметил обозреватель ESPN Крис Питерс. «Команда, где есть ловушка Пекки Ринне, явно захотела уравновесить ситуацию», — съязвил его коллега Грег Вышински, комментируя выбор Аскарова «Нэшвиллом» на драфте.

«Если Ярослав собирается стать тем, кем его представляли драфтующие скауты, то ему нужно долго улучшать свою игру. Он ведь был заявлен как будущий голкипер номер один в клубе», — считает журналист Toronto Sun Стив Симмонс. «Снова потерял клюшку. Снова опустился на колени и снова пропустил под ловушкой. Аскаров сыграл плохо», — сказал Тони Маринаро с канадского радио TSN 690.