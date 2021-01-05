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Россия – Финляндия: онлайн-трансляция матча за 3-е место, молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021, 6 января 2021 года

Россия – Финляндия: онлайн-трансляция матча
Андрей Гуров Павел Панышев
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Наших ждёт битва за бронзу на МЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн
Всё самое важное о заключительной игре команды Игоря Ларионова с финнами и происходящих вокруг неё событиях.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за бронзовые медали между сборными России и Финляндии на МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.

Расписание финала и матча за третье место МЧМ-2021
Сетка плей-офф МЧМ-2021
U20 ЧМ-2021. За 3-е место
06 января 2021, среда. 01:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Россия U20
Live Павел Панышев

Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромное поражение сборной России в полуфинальном матче с Канадой на молодёжном чемпионате мира по хоккею со счётом 0:5.

«Сборная России и тренеры не справились. Определяющее в спорте — это результат. Но когда в решающих матчах команда не может забить, о чём мы вообще говорим? Наша сборная оказалась неспособной. Играла так, как она готова. Но когда мы в нападении вообще ничего создать не можем — что вратаря Ярослава Аскарова винить? Мы голы не забиваем! Нас не только канадцы возят. Нас немцы возят! Мы с основной сборной еле отскочили, а теперь молодёжь их еле в четвертьфинале прошла. Родоначальники хоккея из Германии!

Мы верили, что Игорь Ларионов вернёт в сборную России советский комбинационный хоккей. Но на наших глазах карета превратилась в тыкву. Мы сыграли слабо. И даже если мы победим финнов, это не поменяет картины. Эксперимент оказался явно неудачным. Надо играть в хоккей, который даёт результат. И самое красивое — это счёт даже 1:0 на табло, когда Россия побеждает Канаду. А так, я думаю, в подготовке нашей команды была допущена системная ошибка.

Я говорил о футболе, что там нужно менять систему управления. И мне кажется, в хоккее у нас тоже не всё гладко. Развитие спорта идёт с низшего уровня. Я сейчас много езжу по Европе, освещая биатлон. И вижу, как много и везде играют в хоккей на открытых катках. И представляете, там на коробках есть ворота! Они в нашем детстве в СССР везде были. А сейчас у нас пройдитесь — найдите эти ворота. Их убрали по технике безопасности. У нас теперь дети на улице не играют в хоккей и ворот нет в коробках. И вот теперь мы пожинаем плоды того, что происходит», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».

15:31 Павел Панышев

В полуфинале сборная Канады не заметила сопротивления, отправив пять шайб в ворота россиян. Лев Лукин разобрал причины провала.

Бесхарактерный советский хоккей. Почему канадцы разнесли философию Ларионова в пух и прах
Россия вышла играть в хоккей, а не умирать на льду, и это шло от тренера.
15:01 Павел Панышев

Стартовое вбрасывание запланировано на 1:30 мск 6 января. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы успеть рассказать о различных интересных моментах. Хочется, чтобы российская команда закончила турнир на мажорной ноте и завоевала бронзовые медали. Но финны очень непростой соперник.

15:01 Павел Панышев

Наша сборная в полуфинале не смогла справиться с канадцами, всухую уступив со счётом 0:5. Не лучший матч провёл голкипер Ярослав Аскаров, но сваливать всё на него одного нельзя. Большие вопросы есть и к защитникам, и нападающим, и к тренерскому штабу. В свою очередь Канада сыграла практически идеально, в очередной раз на этом турнире не пропустив ни одной шайбы.

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