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Почему Россия крупно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021, отвечают известные эксперты

Почему Россия крупно проиграла Канаде
Павел Панышев
«Наш хоккей не имеет права на одно золото за 10 лет». Что говорят после фиаско от Канады
Постоянные эксперты «Чемпионата» призывают не «закапывать» россиян и отдать все силы в битве за бронзовые медали.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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На МЧМ-2021 по хоккею завершились полуфиналы, впереди – встречи за золотые и бронзовые медали. Сборная России, уступившая канадцам, сыграет с финнами за бронзу, а США будут биться с «кленовыми листьями» за награды высшего сорта. В преддверии встречи россиян мы задали три вопроса о проигранном четвертьфинале нашим постоянным экспертам: известному тренеру Андрею Назарову, олимпийскому чемпиону Валерию Каменскому и эксперту по молодёжному хоккею Алексею Дементьеву.

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— Сборная России ни разу не забила канадцам. Слова Ларионова о советском хоккее оказались просто красивыми словами?

Назаров: Без поражений не бывает побед. Игорь, ты меня давно знаешь. Если хочешь, можешь прислушаться к моему совету. Нужно сделать так, чтобы в матче за бронзовые медали ребята умирали на льду, чтобы у них горели глаза. Именно такая задача стоит перед командой в игре за третье место, так как финны тоже будут биться.

Каменский: Игорь не так долго работает. За короткий срок тяжело что-то создать, но он пытался, сборная на отдельных участках играла здорово. Нужно время и терпение. Ларионов знает, что делает.

Дементьев: Мне сильно импонирует стиль работы и концепция хоккея, предложенные Игорем Ларионовым. Игроки хотят с ним играть, им интересно то, чему он их учит. Но, к сожалению, игроков гораздо больший срок обучали другому, как я говорю, «жонглированию». Вспомните первые игры сборной на Кубке Карьяла, команда была на ходу и устроила фурор на турнире, но на МЧМ наша команда от игры к игре играла всё хуже. Канадцы были на голову быстрее и сплочённее наших игроков, зачастую у нас добегали в атаку два игрока, а у соперников уже четыре были в обороне. «Сваливание» наших хоккеистов на слишком частые индивидуальные действия не совсем похожи на советскую школу. Контроль шайбы порой превращался в заигрывание с ней в своей зоне, что в современном хоккее непростительно. Вспомните, сколько у нас было неоправданных потерь и просто неуверенных действий под давлением.

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— Аскаров часто терял клюшку и пропустил без неё два гола. Наш вратарь перегорел? Его пока рано сравнивать с Василевским?

Назаров: Не надо «закапывать» нашего голкипера Ярослава Аскарова. Должна играть вся команда, а не только один вратарь. Если бы не вратарь, то счёт мог быть гораздо более крупным. Например, 0:8. Вспомните отражённые выходы один на один, отбитый буллит. Всегда есть следующая игра и следующий шанс, теперь важно реабилитироваться в матче с финнами.

Каменский: Думаю, Аскаров перегорел. Молодёжь хочет сыграть на ноль, вратарь где-то перегорел, что-то не пошло. Много нервов потратили на игру с немцами, а канадцы готовились конкретно к следующей игре. Наверное, здесь и не хватило задора, настроя и лёгкости. Сравнение с Василевским? Нельзя сравнивать. У Аскарова ловушка в другой руке, техника игры совсем другая. Как вообще можно сравнивать вратарей? Всё будет зависеть от результата. Будет результат лучше — скажем, что Аскаров лучше Василевского.

Дементьев: Про Аскарова я уже говорил, но сейчас могу сказать, что он переоценён. Я вижу достаточное количество проблем в технике и тактике его игры. Если конкретнее, то слишком высокая стойка, когда шайба в зоне защиты, не позволяет ему вовремя подготовиться к броску. Голы под ловушку в ближний угол на «полщитка» и с немцами, и с две с канадцами, говорят о том, что он уже «просчитан» соперниками. А постоянные потери клюшки даже комментировать не хочу.

— Амиров, Подколзин, Чинахов играют в КХЛ, но на МЧМ, за исключением отдельных матчей, были незаметны. Лидеры сборной провалили этот турнир?

Назаров: Тренер должен выполнить свою работу максимально хорошо, тогда и лидеры в лице Подколзина и остальных заиграют лучше. Я бы не стал бросать камень в наших ребят. Да, поражение обидное, но нужно сделать из него правильные выводы.

Каменский: Могли сыграть лучше. Это одна игра. Может, два дня отдохнули бы и показали совсем другую игру. Надо больше играть с канадцами, ездить в турне, развивать свой хоккей, а не смотреть за границу. Российский и советский хоккей всегда побеждал, нужно его модернизировать, чтобы к нашему стилю никто не мог найти ключи, как это было раньше.

Дементьев: А может быть и «переели». Они же не играют столько в своих клубах. Какое игровое время у них в КХЛ? А сколько наши игроки хотели показать себя перед камерой? От жонглирования шайбы до скорченных лиц на лавочке. Об игре надо думать больше.

Да, это наши ребята, да это, наверное, лучшие в данной возрастной категории, но критика сейчас крайне необходима для следующих поколений. В чём корень проблемы – это должна давать оценку ФХР. Мы не присутствовали при отборе кандидатов, не видели план подготовки, у них всё есть. Но наш хоккей не имеет права довольствоваться одним золотом за 10 лет. А ещё, на будущее, хватит петь дифирамбы нашим командам до окончания соревнований. Когда выиграют, тогда мы их похвалим.

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