«Наш хоккей не имеет права на одно золото за 10 лет». Что говорят после фиаско от Канады

На МЧМ-2021 по хоккею завершились полуфиналы, впереди – встречи за золотые и бронзовые медали. Сборная России, уступившая канадцам, сыграет с финнами за бронзу, а США будут биться с «кленовыми листьями» за награды высшего сорта. В преддверии встречи россиян мы задали три вопроса о проигранном четвертьфинале нашим постоянным экспертам: известному тренеру Андрею Назарову, олимпийскому чемпиону Валерию Каменскому и эксперту по молодёжному хоккею Алексею Дементьеву.

«Либо физика, либо что-то не так между ушей». Что пишут в Канаде о разгроме нашей сборной Канадцы играли «от берега до берега», в свой любимый хоккей. Во что играли наши, осталось загадкой для всех.

— Сборная России ни разу не забила канадцам. Слова Ларионова о советском хоккее оказались просто красивыми словами?

Назаров: Без поражений не бывает побед. Игорь, ты меня давно знаешь. Если хочешь, можешь прислушаться к моему совету. Нужно сделать так, чтобы в матче за бронзовые медали ребята умирали на льду, чтобы у них горели глаза. Именно такая задача стоит перед командой в игре за третье место, так как финны тоже будут биться.

Каменский: Игорь не так долго работает. За короткий срок тяжело что-то создать, но он пытался, сборная на отдельных участках играла здорово. Нужно время и терпение. Ларионов знает, что делает.

Дементьев: Мне сильно импонирует стиль работы и концепция хоккея, предложенные Игорем Ларионовым. Игроки хотят с ним играть, им интересно то, чему он их учит. Но, к сожалению, игроков гораздо больший срок обучали другому, как я говорю, «жонглированию». Вспомните первые игры сборной на Кубке Карьяла, команда была на ходу и устроила фурор на турнире, но на МЧМ наша команда от игры к игре играла всё хуже. Канадцы были на голову быстрее и сплочённее наших игроков, зачастую у нас добегали в атаку два игрока, а у соперников уже четыре были в обороне. «Сваливание» наших хоккеистов на слишком частые индивидуальные действия не совсем похожи на советскую школу. Контроль шайбы порой превращался в заигрывание с ней в своей зоне, что в современном хоккее непростительно. Вспомните, сколько у нас было неоправданных потерь и просто неуверенных действий под давлением.

«Хотелось бы извиниться. Результата нет». Что сказали россияне и канадцы после полуфинала Вратарь Канады взял реванш за поражение. А россияне сказали, что хоккей — игра случая.

— Аскаров часто терял клюшку и пропустил без неё два гола. Наш вратарь перегорел? Его пока рано сравнивать с Василевским?

Назаров: Не надо «закапывать» нашего голкипера Ярослава Аскарова. Должна играть вся команда, а не только один вратарь. Если бы не вратарь, то счёт мог быть гораздо более крупным. Например, 0:8. Вспомните отражённые выходы один на один, отбитый буллит. Всегда есть следующая игра и следующий шанс, теперь важно реабилитироваться в матче с финнами.

Каменский: Думаю, Аскаров перегорел. Молодёжь хочет сыграть на ноль, вратарь где-то перегорел, что-то не пошло. Много нервов потратили на игру с немцами, а канадцы готовились конкретно к следующей игре. Наверное, здесь и не хватило задора, настроя и лёгкости. Сравнение с Василевским? Нельзя сравнивать. У Аскарова ловушка в другой руке, техника игры совсем другая. Как вообще можно сравнивать вратарей? Всё будет зависеть от результата. Будет результат лучше — скажем, что Аскаров лучше Василевского.

Дементьев: Про Аскарова я уже говорил, но сейчас могу сказать, что он переоценён. Я вижу достаточное количество проблем в технике и тактике его игры. Если конкретнее, то слишком высокая стойка, когда шайба в зоне защиты, не позволяет ему вовремя подготовиться к броску. Голы под ловушку в ближний угол на «полщитка» и с немцами, и с две с канадцами, говорят о том, что он уже «просчитан» соперниками. А постоянные потери клюшки даже комментировать не хочу.

— Амиров, Подколзин, Чинахов играют в КХЛ, но на МЧМ, за исключением отдельных матчей, были незаметны. Лидеры сборной провалили этот турнир?

Назаров: Тренер должен выполнить свою работу максимально хорошо, тогда и лидеры в лице Подколзина и остальных заиграют лучше. Я бы не стал бросать камень в наших ребят. Да, поражение обидное, но нужно сделать из него правильные выводы.

Каменский: Могли сыграть лучше. Это одна игра. Может, два дня отдохнули бы и показали совсем другую игру. Надо больше играть с канадцами, ездить в турне, развивать свой хоккей, а не смотреть за границу. Российский и советский хоккей всегда побеждал, нужно его модернизировать, чтобы к нашему стилю никто не мог найти ключи, как это было раньше.

Дементьев: А может быть и «переели». Они же не играют столько в своих клубах. Какое игровое время у них в КХЛ? А сколько наши игроки хотели показать себя перед камерой? От жонглирования шайбы до скорченных лиц на лавочке. Об игре надо думать больше.

Да, это наши ребята, да это, наверное, лучшие в данной возрастной категории, но критика сейчас крайне необходима для следующих поколений. В чём корень проблемы – это должна давать оценку ФХР. Мы не присутствовали при отборе кандидатов, не видели план подготовки, у них всё есть. Но наш хоккей не имеет права довольствоваться одним золотом за 10 лет. А ещё, на будущее, хватит петь дифирамбы нашим командам до окончания соревнований. Когда выиграют, тогда мы их похвалим.