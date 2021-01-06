Как страшный сон. Россия безвольно откатала матч за бронзу, это историческое поражение

Команда Ларионова неплохо выглядела только в начале игры, а затем растеряла эмоции, пропустила лёгкие голы и осталась без медалей на МЧМ.

Матч за бронзу многие называют утешительным финалом, вот только настроиться на эту игру бывает очень сложно. Спустя сутки после поражения в полуфинале, когда обрушились все надежды на золото, командам нужно как-то собраться на ещё одну встречу, чтобы завершить турнир на мажорной ноте и всё-таки оказаться в медальной зоне. На МЧМ-2021 через трудности психологии пришлось проходить сборным России и Финляндии. Первые вчера без шансов «сгорели» канадцам 0:5, вторые отыгрались в третьем периоде матча с Америкой с 1:3, но обидно пропустили решающий гол в конце основного времени. Кто тяжелее перенёс проигрыш? Ответ должна была дать игра.

Начало «бронзовой» встречи осталось за подопечными Игоря Ларионова. Финны не создавали России такое количество проблем, как можно было ожидать, у наших ребят была и территория, и шайба, получалось играть в давление и довольно много бросать. К середине периода финны ни разу не потревожили Аскарова, а наши смогли открыть счёт. На 7-й минуте Грошев сам для создал момент, бросил по воротам Пииройнена, а Сафонов оказался первым на добивании.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Где-то с середины отрезка команда Суоми стала приходить в себя. Довольно быстро финны подтянулись к нашим по броскам, перестали проигрывать в движении и, как следствие, появились моменты. В одном из них Аскарову пришлось эффектно выручать Россию в шпагате.

Эффектный сейв Аскарова в шпагате в матче Финляндия — Россия. Видео

Во втором периоде пошёл уже полностью равный хоккей, финны даже выглядели поинтереснее. Регулярно грузили шайбы на пятак, заставляя нервничать Аскарова и наших защитников. Увы, один из таких моментов завершился голом: лидер команд Суоми Антон Лунделль мастерски подставил клюшку под наброс Ниемеля и переправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Россия и Финляндия в неплохом количестве создавали моменты и полумоменты, но в целом хоккей шёл без искры, без нерва — всё-таки чувствовался статус матча. Немножко горячее стало в самой концовке периода: сначала финны едва не затолкали шайбу за ленточку с пятачка, затем Князев и Хатакка обменялись грубостью, потом Виро не смог подстроиться под поперечную передачу и забить в пустой угол, а на последней минуте отрезка Подколзин совершил сольную вылазку к воротам Пииройнена, но не сумел переиграть финского голкипера.

В третьем периоде характер игры совершенно не изменился. России не хватало драйва и скорости, а финны особо не лезли на рожон, предпочитая «поливать» от синей линии. И уже на 42-й минуте такая тактика вновь дала результат! Снова наброс, снова подставление на пятачке от Микко Петмана, и ещё один очень будничный, лёгкий гол в ворота Аскарова.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Отыграться в матче с финнами — задача в принципе непростая. А по такому хоккею, который шёл в поединке за бронзу, так и вовсе нереальная. У россиян ничего не клеилось впереди, не хватало эмоций. Пожалуй, только капитан Подколзин пытался высечь искру на скамейке, но, увы, вскоре после того, как Василий провёл очередное мотивационное собрание, он сам же и оставил команду в меньшинстве на четыре минуты. Двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой во второй игре подряд.

Подколзин получил 2+2 в концовке 3-го периода. Перед этим он настраивал команду на борьбу

В меньшинстве наши выстояли, но потеряли очень много времени. После выхода Подколзина из штрафного бокса, у России осталось около двух минут на спасение, Ларионов снял Аскарова, наши чуть было не запихали шайбу в ворота, но в следующем эпизоде запустили от Лунделля в пустые ворота. А потом и ещё одну от Пярссинена.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

1:4 — как страшный сон. Очень безвольно Россия впервые в своей истории проигрывает матч за бронзовые медали, и остаётся вне пьедестала на турнире, от которого мы ждали гораздо большего.