«Мы подставили Аскарова, подставили Ларионова». Откровенное интервью с капитаном сборной

Сборная России впервые в истории проиграла матч за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира. В заключительной игре наши ребята уступили Финляндии со счётом 1:4. Капитан молодёжки Василий Подколзин тяжело переживал это поражение – пытался заводить команду на скамейке, что-то сделать на льду, но поднять партнёров из окопов у него не получилось. После игры Подколзин взял вину на себя, заявив, что он и другие лидеры подставили главного тренера команды Игоря Ларионова и вратаря Ярослава Аскарова, которые не заслужили такого результата.
«Моя вина как капитана тоже есть. Самое обидное, что подставили Ларионова»
— Обидно проиграть этот матч, но как оцените выступление команды на турнире?
— Уже ничего не поменяешь. Тяжело сказать, если бы забили моменты в первом периоде, могло бы быть всё по-другому. Это большой опыт для нас, в такой ситуации надо делать правильные выводы, пережить это и идти дальше.
— Второй матч подряд хватаешь четыре минуты, это эмоции или стечение обстоятельств?
— Не скажу, что эмоции. Сегодня это чистая случайность, так получилось, что въехал в игрока. Конечно, плохо удаляться за семь минут на четыре минуты, для капитана это непозволительно. Это моя большая ошибка, отнял время у себя, своих партнёров. Это очень плохо.
— Активно начали, а потом не осталось сил, так ли это было?
— Не скажу, что не было сил. Тяжело сказать, так получилось. К сожалению, ничего уже не сделаешь, надо было играть лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборства. Моя вина как капитана тоже есть, может, я не так завёл команду. Мне будет большой урок как лидеру. Самое обидное, что мы подставили своего тренера, он не заслуживает такого результата. Надеюсь, что ребята, которые будут после нас, его обрадуют.
— Как только соперник выходил вперёд, мы не могли забить. Это психологически что-то ломалось или дело в тактике?
— Где-то не хватило ментальности. Где-то в силу молодости… Надо уметь играть в такие моменты, максимально спокойно к ним подходить. У нас это было на Кубке Карьяла, но одно дело Кубок Карьяла, а другое чемпионат мира, где все команды примерно равны, и всё решают мелочи. Мы как лидеры не так поступили в какие-то моменты. Где-то надо было крикнуть лишний раз, а мы… Часть вины берём на себя. Если команда так проигрывает, значит, виноваты лидеры – капитан, ассистенты. Подставили Ярослава Аскарова, подставили Игоря Николаевича Ларионова. Надеюсь, дальше у них всё будет хорошо.
«В игру, которую поставил Ларионов, надо играть, а мы порой заигрывались»
— Можете объяснить, почему мало забивали голов. Чувствовали ли химию, комфортно ли вам было в этой модели романтичного хоккея?
— Игру, которую поставил Ларионов, в неё надо играть, а мы порой заигрывались и не чувствовали баланс. Но сказать, что это плохая тактика, я не могу. Получал большое удовольствие от работы с ним, счастлив, что мне удалось с ним поработать и поиграть в такой хоккей. Такого мало в России.
— Это был твой последний матч на МЧМ. Осталась ли обида, недосказанность, что закончил на минорной ноте?
— Даже не знаю, что сказать. Говорят, последнюю игру надо выигрывать всегда. Провёл 21 матч на МЧМ и плохо закончил, уже ничего не скажешь. Думаю, надо просто больше работать, пусть для меня это будет стимулом, чтобы делать себя лучше каждый день.
— Ты как капитан не сдавался, заводил команду на лавке, но на льду, не считая матча с Австрией, у тебя всего одно очко и отрицательная полезность.
— Да, у меня были ошибки, у меня немного очков. Все, не только я, пытались играть на команду. За три МЧМ я понял, что неважно, сколько очков набираешь, важно, как сыграла команда. Мне надо было играть лучше, вести за собой. Я допускал ошибки, за которые поплатилась команда.
- 6 января 2021
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