«Не надо сейчас унижать команду». Итоговое выступление Ларионова после провала на МЧМ

Молодёжная сборная России со счётом 1:4 проиграла сверстникам из Финляндии на чемпионате мира в Эдмонтоне. После поражения на вопросы журналистов отвечал главный тренер российской команды Игорь Ларионов, объяснявший причины провала.

Как страшный сон. Россия безвольно откатала матч за бронзу, это историческое поражение Команда Ларионова неплохо выглядела только в начале игры, а затем растеряла эмоции, пропустила лёгкие голы и осталась без медалей на МЧМ.

— Ребята расстроены, но что они смогут взять из этого турнира?

— Во-первых, новый опыт жизни в «пузыре», быть вместе, сплотиться. Во-вторых, это отличный опыт, у нас семь человек могут сыграть на МЧМ в следующем году, мы сможем строить команду вокруг них. В остальном это хоккей, игра сантиметров. Всё может решить один метр, одна ошибка, одна потеря. Это молодые игроки, всегда надо искать позитив, даже когда не смог взять медали. Я горжусь нашей командой, ребята были профессионалами в плане подготовки и рабочей этики.

— Как оцените игру Аскарова?

— Молодой игрок, высокие ожидания. Я никогда не сомневался в этом парне, он будет большой суперзвездой в России и НХЛ. Это игра сантиметров и отскоков. Он хорошо провёл турнир, один из лучших игроков в нашей команде. Он сыграет на МЧМ в следующем году и будет ещё лучше.

- Оцените лидерские качества Подколзина?

— Я был впечатлён им. Не сомневался, кого делать капитаном, его лидерские качества, преданность игре были фантастическими. Он был очень хорош, это парень, который отдаёт 150% каждый матч. Приятно видеть, как он делает шаги, чтобы стать игроком, на которого можно положиться в любой ситуации. Я сказал ему, что он показал выдающуюся игру.

Россия проиграла финнам в матче за бронзу. Команда Ларионова провалила МЧМ Нашим игрокам не хватило ни сил, ни эмоций.

— Вы говорили о креативном хоккее, насколько у вас получилось?

— Мы говорили о владении шайбой, выполнение плана, но надо учитывать и самих игроков, и усталость, если она есть. Молодые ребята делают ошибки, но мы всё равно хотим играть в хоккей, на который приятно смотреть. Мы не хотим видеть скучный хоккей. В некоторых играх это работало, в некоторых нет. Наша команда, наше молодое поколение игроков всё ещё пытается вернуть этот стиль, когда игра – это весело и в удовольствие.

— Что вы узнали об Амирове на этом турнире?

— Молодые ребята могут удивить, впечатлить, а иногда и разочаровать. Главный вопрос с молодёжью – стабильность. На таком турнире у всех есть взлёты и падения. Думаю, в целом он играл хорошо, забил несколько хороших голов, хорошо играл в атаке. Я старался дать ему свободу творить, использовать свои сильные стороны. Он развивается, шаг за шагом. Этот турнир был хорошим шагом вперёд. Ребята проанализируют и будут двигаться дальше, используя этот опыт, чтобы быть успешными в будущем.

— Мог ли Кубок Карьяла сыграть с командой злую шутку и действительно ли не хватило матчей Суперсерии для более тщательной подготовки?

— Не хочется возвращаться назад, искать оправдания. Конечно, матчи Суперсерии помогли бы. Кубок Карьяла показал, что мы нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не сидеть и обороняться. Мы хотели играть первым номером, успех дал уверенность ребятам. Прошло много времени, здесь другой турнир и сама ситуация с «пузырём», мы получили большой опыт и сопротивление многих команд. Нужно извлечь уроки, двигаться дальше, работать над прогрессивным и интересным хоккеем. Вижу большой потенциал, что ребята приобретают опыт. На топовых соревнованиях всё решают маленькие детали и нюансы. Мы ищем позитив во всём, молодые ребята, у них всё впереди. Нельзя их критиковать и унижать. Они отдали всё, что могли.

— Не считаете, что для большинства хоккеистов сборной прививаемый вами игровой стиль оказался непривычным и сложным?

— Это целый комплекс ответов. Ребята почувствовали, им понравилось, что мы им предлагали. Мы с уважением относились ко всем соперникам. У той же Канады 20 игроков задрафтованы в первом раунде, это лучшие хоккеисты в своём возрасте в мире. Пропущенный нами гол и удаление дало им много кислорода. Повторюсь, ребята должны играть в хоккей, который даёт им развиваться. Спасибо клубам КХЛ и ВХЛ, которые подготовили ребят. У нас семь человек, которые были на год моложе, это костяк команды на следующий год.

— Какие ошибки вы лично допустили и что можете сказать болельщикам?

— Можно извиняться сколько угодно, я скажу от себя и от штаба, что ребята проделали колоссальную работу. Но таковы эмоции. Когда ты направляешь состав на игру, то она диктует им условия, которые надо преодолевать. С нашей стороны преждевременно говорит об эмоциях, нужно всё проанализировать, а не делать скоропалительные выводы. Мы все разочарованы, мы благодарны нашей армии болельщиков. Такое могло случиться с любой командой.

«Мы подставили Аскарова, подставили Ларионова». Откровенное интервью с капитаном сборной Василий Подколзин расстроен и винит себя. По его мнению, наш вратарь и главный тренер не заслуживали такого результата.

— Подколзин сказал, что игроки вас подставили. Действительно ли они вас подставили своей игрой?

— Я благодарен Василию за его лидерские качества, он отдал все силы, все эмоции, весь свой талант, чтобы турнир был успешным. Я скажу это в адрес сей команды. Мы не можем кого-то унизить. Ребята сделали всё, что могли. Вопрос не во мне, а в команде, нации, стране, которая ждала успеха. Но в любом поражении всегда находят причину в тренерах. Это часть бизнеса, здесь нет вопросов. Ребята почувствовали, что такое хоккей, эмоции. Будем делать корректировки. Ты всегда ожидаешь от ребят ходов, которые ведут к рискам. Ещё раз благодарю Василия и его помощников – Семёна Чистякова и Родиона Амирова. За их вклад и влияние на коллектив. Я этими ребятами горжусь. Я им всем пожелал успехов в клубах и в карьере.