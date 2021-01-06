Тренер, игроки или система? Кто виноват в провале сборной России на МЧМ

Молодёжная сборная России бесславно завершила МЧМ-2021. Подопечные Игоря Ларионова в плей-офф растеряли всё то хорошее, что проклёвывалось в групповом этапе, натужно прошли немцев, развалились в полуфинале с канадцами, а затем безвольно отдали бронзу финнам. Подводим итоги турнира, который стал одним из самых больших разочарований в современной истории российского хоккея.

Результат

Руководители нашего хоккея могут сколько угодно говорить о стабильности, но результат сборной России удручает. Уже 10 лет наша команда не может выиграть золото МЧМ, а сейчас и вовсе осталась вне пьедестала. Всего лишь во второй раз за последние 11 турниров, до этого Россия не выигрывала медали на МЧМ-2018, когда уступила американцам уже в четвертьфинале.

Так что нынешний итог — не худший для нашей сборной, но есть неприятный факт. Россия впервые проиграла матч за бронзу. Все предыдущие 8 утешительных финалов оставались за нашей сборной, правда, финны в таких играх нам ранее не попадались.

Этот результат закономерен и справедлив. Россия в плей-офф поплыла в плане характера, сбилась на трусливую, прямолинейную игру, а в команде не нашлось ни одного лидера, настоящего заводилы, который мог бы взбодрить коллектив. Немцев ещё прошли на общекомандном классе (он всё-таки у нас повыше), но с Канадой и Финляндией не хватило боевых, духовитых парней, а со стороны тренерского штаба пропала мысль, какая-либо тактическая гибкость и, что хуже всего, мотивационная составляющая.

Тренер

Для Игоря Ларионова это был тренерский дебют, и, увы, он получился провальным. Что мы узнали о Профессоре на турнире в Эдмонтоне? Он великолепно теоретизирует, и его концепция хоккей всем нам близка и понятна, но одно дело говорить, и совсем другое — воплощать свои идеи в жизнь. Чтобы сборная России действительно играла так, как проповедует Ларионов, должно быть несколько сопутствующих составляющих. Либо слабый уровень сопротивления соперников. Либо долгая, кропотливая работа с командой, что невозможно, если мы говорим о сборной. Либо состав, способный красиво играть с позиции силы.

Ничего этого на МЧМ у Ларионова не было, и никакого плана «Б» Профессор не припас. Игорь Николаевич до последнего уповал на красоту в хоккее и выступал в роли родного отца на скамейке, но никакого результата эта тактика не принесла. Всё было чинно, благородно и демократично, никто ни на кого не орал, но на льду была бесхребетная сборная, не умеющая держать удар и лишённая стального стержня. «Советский хоккей» от Ларионова без мужской накачки превратился в мягкотелые покатушки, против которых довольно просто было играть соперникам.

Бесхарактерный советский хоккей. Почему канадцы разнесли философию Ларионова в пух и прах Россия вышла играть в хоккей, а не умирать на льду, и это шло от тренера.

Что делать теперь с Ларионовым? Уже писал, что философия Игоря Николаевича имеет место, но должна быть скорректирована. Без характера и самоотдачи, без умения терпеть, на одной только голой эстетике серьёзные турниры не выигрываются. Впрочем, Ларионов, похоже, отступать от своей философии и признавать ошибки не намерен.

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Команда

Тренер не оправдал ожиданий, но ещё больше подвели сами хоккеисты. Они действительно во многом подставили Ларионова. Сейчас многие говорят, что такой серой сборной на МЧМ у России не видели давно, но перед турниром ничего подобного не предвиделось. Были у нас лидеры в команде, яркие ребята, и немало.

Но в Эдмонтоне провалились все наши потенциальные звёзды. Пять выборов в первом раунде драфта НХЛ разочаровали как нас, так и наверняка скаутов тех команд, проспектами которых они стали. Капитан Василий Подколзин, например, показал, что он отличный, правильный парень, но таланта в нём — на третье-четвёртое звено, не больше. В будущем это прекрасный силовой форвард, чекер-ролевик, но никак не лидер.

Ярослав Аскаров перед МЧМ внушал уверенность каждым своим действием в матчах за сборную и СКА, но в Эдмонтоне вдруг занервничал, стал дёргаться и совершать странные действия. Налицо проблемы с психологией, которые уже не спишешь на молодость и неопытность, как год назад в Остраве. В результате Аскаров запомнился не надёжной игрой, а провалом в полуфинале и постоянными потерями клюшки. Впрочем, талант у этого парня точно есть, просто с ним необходимо грамотно и вдумчиво работать над недостатками.

«Куплю суперклей, буду приклеивать её». Аскаров объяснил, почему терял клюшку на МЧМ Вратарь сборной России считает, что ровно провёл турнир, и доволен тренерами, с которыми он работает.

Родион Амиров все свои очки набрал на групповом этапе и испарился в плей-офф. По ходу турнира показал абсолютное нежелание идти в стык, бороться и показывать характер. Игрок чистого льда, теряющийся при малейшем давлении. Чинахов тоже лишь изредка выходил из тени, но только для того, чтобы загубить голевой момент. Мухамадуллин, как всегда, отвратительно действовал в позиционной обороне и не спешил компенсировать это полезностью в атаке.

Марат Хуснутдинов — ещё один форвард не для первого звена. Шикарен на вбрасываниях, хорошо работает в обороне, но совершенно некреативен и нерезультативен. Это характеристики для эталонного чернорабочего из нижних звеньев, но никак не лидера.

Этих ребят нельзя списывать со счетов. Они ещё очень молоды, с ними можно и нужно работать. И у них полно возможностей, чтобы стать лучше. Но конкретно на МЧМ-2021 они не потянули ношу лидеров, в результате сборная России осталась без ключевых хоккеистов, как таковых.

Из тех ребят, кто был приглашён «биться-бороться», не разочаровал Захар Бардаков, а вот Илья Сафонов, Егор Спиридонов, Максим Грошев ожиданий не оправдали и внезапно «выстрелить» в трудный момент не смогли. В умный хоккей под давлением соперника в этой сборной играли только Василий Пономарёв и Михаил Абрамов, реже — Арсений Грицюк и Егор Афанасьев. Первое звено терялось и переходило на бестолковый примитив, если оборона соперников лишала их чистого льда, остальные ребята лишь изредка давали команде мысли или эмоции.

Этой сборной России остро не хватило толковой игры защитников впереди. Никто из наших оборонцев не мог нормально двигать шайбу и доводить её до ворот, хотя для этих целей были приглашены, например Мухамадуллин и Чайка. Но оба наших габаритных защитника запомнились лишь постоянными ошибками, обрезами и потерями.

«Мы подставили Аскарова, подставили Ларионова». Откровенное интервью с капитаном сборной Василий Подколзин расстроен и винит себя. По его мнению, наш вратарь и главный тренер не заслуживали такого результата.

Повторюсь, это резюме для сборной по итогам плей-офф. После группового этапа казалось, что эта команда способна на многое, но в плей-офф всё развалилось. Опять же, думаю, что парням просто не хватило характера, накачки от тренера, чтобы показать свои лучшие качества. Плюс почему-то наши проигрывали в скоростях, отчего ни о каком следовании заданному Ларионову стилю не могло быть и речи. Наших просто сминали активностью и не позволяли диктовать условия игры. Так было в третьем периоде с немцами, весь матч с Канадой и начиная со второй половины первого отрезка матча с финнами.

В результате после турнира имеем весьма неоднозначную картину: куча перспективных талантов, высоко оценённых не только российскими журналистами, но и заокеанскими экспертами, но проваливших важнейшее соревнование. Хочется верить, что это фиаско не сломает парней и через работу в клубах они всё-таки выйдут на ожидаемый уровень. Но на МЧМ-2021 у них не получилось ничего.

«Не надо сейчас унижать команду». Итоговое выступление Ларионова после провала на МЧМ Рулевой российской молодёжки ответил на заявление Василия Подколзина о том, что команда подставила своего тренера.

Система

В последнее время в российском хоккее плотно взялись за молодёжь, желая, видимо, разрушить стереотип, что в нашей стране таланты появляются не благодаря, а вопреки. Стали появляться национальные программы развития, выросли хоккейные академии в разных городах, ведущие клубы КХЛ начали обращать повышенное внимание подготовке кадров. Развитие молодёжного хоккея приобрело централизованный характер, появились новые точки, где стали аккумулироваться таланты.

Амбассадором молодёжного движения стал санкт-петербургский СКА, и на МЧМ-2021 «армейцы» были представлены сразу шестью хоккеистами, среди которых потенциальные лидеры — Аскаров, Хуснутдинов, Подколзин. Но пока мы видим, что феномен этакого базового клуба для молодёжки в Санкт-Петербурге себя не оправдал. И пока непонятно, то ли это случайность, то ли закономерность.

Очень ведь может быть, что создание тепличных условий для молодёжи расслабляет самых талантливых ребят. Их холят и лелеют, уговаривают остаться в России, освобождая от жёсткой конкурентной борьбы в североамериканских минорных лигах. Вот тебе хороший контракт, вот рабочие места для твоих родителей, вот квартиры/машины, вот лояльность руководства базового клуба и сборной. И парни перестают расти, развиваться, превращаясь уже к 19 годам в сытых котов.

Может, надо, как раньше? Чтобы самые талантливые пацаны сами пробивались наверх в своей провинции? Чтобы поездили из районных центров на тренировки в город, пожили в общежитиях? Словом, познали жизнь и обрели реальную мотивацию. И, наверное, не надо удерживать ребят в России длинным контрактом и обещаниями. Если хотят — пускай уезжают, пробиваются с самых низов, тренируют характер, чтобы потом не дрожать перед канадцами на МЧМ. У молодых хоккеистов должна быть свобода выбора, а в сборную должны привлекать действительно сильнейших, независимо от их клубной прописки.

Словом, над системой молодёжного хоккея в России ещё надо подумать. Хорошо, что она в принципе появилась, но в ней ещё много изъянов и слабых мест.