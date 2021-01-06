Провал сборной России и абсолютный триумф Северной Америки. Главные итоги МЧМ-2021

Первое поражение сборной России в матче за третье место МЧМ
Сборная России U20 бесславно завершила выступление на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Команда Игоря Ларионова полностью провалила стадию плей-офф и довольно закономерно осталась без медалей мирового первенства, в матче за третье место уступив команде Финляндии (1:4). На гол Ильи Сафонова финны ответили двумя шайбами, заброшенными после подправлений с пятака, и ещё двумя контрольными выстрелами в пустые ворота.
На протяжении двух десятилетий наши парни считались большими специалистами в области утешительных матчей. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз побеждала в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии. Теперь и этой серии положен конец – поражение с Финляндией стало первым в истории российской команды в матчах за третье место.
Команда Ларионова регрессировала в ходе турнира
Выступление национальной команды в «пузыре» Эдмонтона стало огромным разочарованием для многих поклонников российского хоккея. В актив команде Ларионова можно занести лишь матчи со сборными США (5:3) и Швеции (4:3 ОТ). Встречу с главным аутсайдером МЧМ-2021 – сборной Австрии – мы оставим за скобками по всем понятным причинам. С первыми проблемами тренерский штаб Ларионова столкнулся в матче группового турнира с командой Чехии (0:2), где россияне упёрлись в эшелонированную оборону соперника и за 60 минут игры не смогли сподобиться хотя бы на одну заброшенную шайбу. Победа в заключительном матче группы над Швецией, казалось, настраивала нас на положительный лад перед плей-офф, но в медальном раунде МЧМ россияне провалились.
По большому счёту, при определённом стечении обстоятельств турнир мог завершиться для сборной России уже на стадии четвертьфинала. Матч с командой Германии складывался для россиян очень натужно. Первое звено немецкой молодёжки создало огромные трудности перед обороной нашей команды. Третий номер драфта НХЛ Тим Штюцле то и дело прорезал защиту сборной России как нож сквозь масло, а Флориан Элиас транжирил один убойный момент за другим. Немцы, выступавшие на чемпионате мира без трёх ключевых хоккеистов, дважды угодили в каркас ворот Ярослава Аскарова, и только везение помогло россиянам избежать конфуза.
Но в двух следующих матчах сборной России уже ничего не помогло. Команда Ларионова проиграла полуфинал Канаде и матч за бронзовые медали Финляндии с общим счётом 1:9. Да, две из девяти шайб влетели в пустые ворота российской сборной, но куда более характерна цифра «1» в графе заброшенные шайбы. Настал черёд поговорить о хоккеистах, которые должны были повести молодёжку за собой, а в результате завели её в безмедальный тупик.
Российские хоккеисты не вошли в топ-15 бомбардиров чемпионата мира
Василий Подколзин, Егор Чинахов, Родион Амиров, Арсений Грицюк, Егор Спиридонов, Василий Пономарёв – на перечисленных нападающих российские болельщики возлагали большие надежды перед началом турнира. Особенно выделялись в этом списке Подколзин и Чинахов.
Нападающий системы СКА приехал в Эдмонтон на третий в карьере молодёжный чемпионат мира и должен был стать одним из главных орудий российской команды в атаке. На деле же он набрал 4 (2+2) очка в семи матчах на этом мировом первенстве. При этом три из четырёх результативных действий 19-летний нападающий произвёл во встрече со сборной Австрии. В полуфинале и матче за третье место капитан россиян отметился восемью минутами штрафного времени. Капитан сборной России говорил красивые слова до матчей, во время матчей и после матчей, но на льду только вредил команде своими удалениями.
19-летний нападающий «Авангарда» Чинахов метеором ворвался в этот сезон КХЛ и с ходу стал одним из главных открытий регулярного чемпионата лиги. Егор заслужил доверие со стороны Боба Хартли и заставил изменить мнение о себе в Северной Америке. Скауты «Коламбуса» оказались настолько впечатлены действиями Чинахова в КХЛ, что посоветовали руководству клуба потратить на российского форварда пик в первом раунде драфта НХЛ. Вот только МЧМ Егор провёл невероятно бледно, отметившись в пяти матчах только голом в пустые ворота. Возможно, на действия «ястреба» повлияла травма, полученная в матче с австрийцами. Но факт остаётся фактом – турнир в Эдмонтоне обернулся для Чинахова большой неудачей.
Собственно, разбирать действия отдельных хоккеистов российской молодёжки можно очень долго, но хочется остановить ваше внимание на одном статистическом факте. По итогам турнира российские хоккеисты не попали в топ-15 списка бомбардиров. Лучшим из россиян стал Родион Амиров, занявший 19-е место с 6 (2+4) очками. Сборная России декларировала возвращение к советскому хоккею, но в решающих матчах чемпионата мира, к огромному сожалению, предстала сплошной серой массой.
Фото: Getty Images
Сборная США сделала верные выводы и нашла своего героя
В решающем матче мирового первенства золотые медали разыграли сборные США и Канады. «Звёздно-полосатые» начали чемпионат мира с поражения от России, но в отличие от нашей команды смогли внести верные коррективы в свою игру. «Я сделал один вывод из этого турнира: если плохо играешь в обороне, в своей зоне и у своих ворот, то у тебя нет шансов. Особенно против европейских сборных, мы ощутили это, когда столкнулись с нападением сборной России», – сказал главный тренер американской сборной Нейт Лиман после победы в финале.
После поражения от сборной России (эта неудача так и осталась единственной для США на МЧМ) американцы установили рекорд мировых первенств по продолжительной сухой серии. Голкиперы Спенсер Найт и Дастин Вольф при помощи полевых хоккеистов удерживали ворота в неприкосновенности на протяжении 218 минут и 53 секунд, что теперь является новым рекордом в истории турнира. В плей-офф американцы не выглядели неуязвимой командой. Те же финны могли не пустить сборную США в финал, но на счастье этой команды, в её составе нашлись лидеры, решавшие исходы матчей в течение всего турнира.
В первую очередь хочется сказать о Треворе Зеграсе, который был признан самым ценным игроком турнира. Проспект «Анахайм Дакс» выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне. Тревор повторил лучший результат в XXI веке по набранным очкам на одном МЧМ. Ранее лучший результат за два последних десятилетия принадлежал форварду «Сент-Луис Блюз» Брэйдену Шенну, набравшему 18 очков в 2011 году в составе сборной Канады. В решающем матче МЧМ-2021 Зеграс отметился результативной передачей на Алекса Тюркотта, после чего отличился и самостоятельно. Именно так должны играть настоящие звёзды.
Канадская неудача в финале и финская самоотдача
В финале МЧМ Зеграсу удалось затмить проспекта «Баффало Сэйбрз» Дилана Козенса. Американец и канадец до последнего соперничали в гонке бомбардиров турнира, но Тревор сумел совершить решающее усилие в решающий момент. Что касается сборной Канады, то до матча с американцами она монолитным катком проходилась по мировому первенству.
В шести предыдущих матчах подопечные Андре Туриньи одержали шесть побед с общим счётом 41:4. Более того родоначальники хоккея ни разу не пропускали первыми и ни разу не оказывались в позиции догоняющих в ходе встречи. Возможно, именно этого опыта представителям страны «кленового листа» и не хватило в матче за золотые медали. Пропустив шайбы от Тюркотта и Зеграса, канадцы так и не смогли подобрать ключи к воротам Найта.
Бронзовые медали МЧМ-2021 отправляются в Финляндию, чьи хоккеисты в очередной раз посрамили скептиков. Финскую сборную привычно не относили к числу фаворитов мирового первенства до начала соревнования, но её это абсолютно не смутило. В плей-офф команды Антти Партанена сначала выкинула с турнира сборную Швеции, затем прилично потрепала нервы будущему чемпиону, а в заключительный день лишила бронзовых медалей сборную России.
«Каждый хоккеист отдавал всего себя каждый день. У нас было 25 парней, готовых на всё ради достижения результата. Никто не сомневался перед тем, как броситься под шайбу», – рассказал о секрете успеха капитан сборной Финляндии Антон Лунделль.
Коронавирус испортил чемпионат мира для сборной Швеции
Чемпионат мира 2021 года проходил в «пузыре» из-за уже набившей оскомину пандемии коронавируса. Одной из самых пострадавших команд от этого вируса стала сборная Швеции. Из-за положительных тестов на коронавирус младшие «тре крунур» недосчитались главного тренера Томаса Монтена, двух ключевых центрфорвардов команды, Карла Хенрикссона и Вильяма Эклунда, а также нападающего Альбина Греве и защитника Вильяма Валлиндера.
Эти потери оказались невосполнимыми для шведской команды. На групповом этапе шведы уступили команде России (3:4 ОТ), прервав свою 14-летнию серию без поражений в предварительных раундах. А в плей-офф шведы проиграли своему самому принципиальному сопернику – команде Финляндии – и завершили борьбу на турнире. Теперь все мысли этой сборной связаны с уже следующим мировым первенством, который также пройдёт в Канаде.
- 6 января 2021
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