Провал сборной России и абсолютный триумф Северной Америки. Главные итоги МЧМ-2021

Молодёжная сборная России провела один из худших турниров в своей истории. В команде Игоря Ларионова не нашлось лидеров.

Первое поражение сборной России в матче за третье место МЧМ

Сборная России U20 бесславно завершила выступление на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Команда Игоря Ларионова полностью провалила стадию плей-офф и довольно закономерно осталась без медалей мирового первенства, в матче за третье место уступив команде Финляндии (1:4). На гол Ильи Сафонова финны ответили двумя шайбами, заброшенными после подправлений с пятака, и ещё двумя контрольными выстрелами в пустые ворота.

На протяжении двух десятилетий наши парни считались большими специалистами в области утешительных матчей. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз побеждала в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии. Теперь и этой серии положен конец – поражение с Финляндией стало первым в истории российской команды в матчах за третье место.

Сборная России U20 впервые в истории МЧМ проиграла в матче за бронзовые медали

Команда Ларионова регрессировала в ходе турнира

Выступление национальной команды в «пузыре» Эдмонтона стало огромным разочарованием для многих поклонников российского хоккея. В актив команде Ларионова можно занести лишь матчи со сборными США (5:3) и Швеции (4:3 ОТ). Встречу с главным аутсайдером МЧМ-2021 – сборной Австрии – мы оставим за скобками по всем понятным причинам. С первыми проблемами тренерский штаб Ларионова столкнулся в матче группового турнира с командой Чехии (0:2), где россияне упёрлись в эшелонированную оборону соперника и за 60 минут игры не смогли сподобиться хотя бы на одну заброшенную шайбу. Победа в заключительном матче группы над Швецией, казалось, настраивала нас на положительный лад перед плей-офф, но в медальном раунде МЧМ россияне провалились.

Как страшный сон. Россия безвольно откатала матч за бронзу, это историческое поражение Команда Ларионова неплохо выглядела только в начале игры, а затем растеряла эмоции, пропустила лёгкие голы и осталась без медалей на МЧМ.

По большому счёту, при определённом стечении обстоятельств турнир мог завершиться для сборной России уже на стадии четвертьфинала. Матч с командой Германии складывался для россиян очень натужно. Первое звено немецкой молодёжки создало огромные трудности перед обороной нашей команды. Третий номер драфта НХЛ Тим Штюцле то и дело прорезал защиту сборной России как нож сквозь масло, а Флориан Элиас транжирил один убойный момент за другим. Немцы, выступавшие на чемпионате мира без трёх ключевых хоккеистов, дважды угодили в каркас ворот Ярослава Аскарова, и только везение помогло россиянам избежать конфуза.

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Но в двух следующих матчах сборной России уже ничего не помогло. Команда Ларионова проиграла полуфинал Канаде и матч за бронзовые медали Финляндии с общим счётом 1:9. Да, две из девяти шайб влетели в пустые ворота российской сборной, но куда более характерна цифра «1» в графе заброшенные шайбы. Настал черёд поговорить о хоккеистах, которые должны были повести молодёжку за собой, а в результате завели её в безмедальный тупик.

Российские хоккеисты не вошли в топ-15 бомбардиров чемпионата мира

Василий Подколзин, Егор Чинахов, Родион Амиров, Арсений Грицюк, Егор Спиридонов, Василий Пономарёв – на перечисленных нападающих российские болельщики возлагали большие надежды перед началом турнира. Особенно выделялись в этом списке Подколзин и Чинахов.

Нападающий системы СКА приехал в Эдмонтон на третий в карьере молодёжный чемпионат мира и должен был стать одним из главных орудий российской команды в атаке. На деле же он набрал 4 (2+2) очка в семи матчах на этом мировом первенстве. При этом три из четырёх результативных действий 19-летний нападающий произвёл во встрече со сборной Австрии. В полуфинале и матче за третье место капитан россиян отметился восемью минутами штрафного времени. Капитан сборной России говорил красивые слова до матчей, во время матчей и после матчей, но на льду только вредил команде своими удалениями.

Подколзин получил 2+2 в концовке 3-го периода. Перед этим он настраивал команду на борьбу

19-летний нападающий «Авангарда» Чинахов метеором ворвался в этот сезон КХЛ и с ходу стал одним из главных открытий регулярного чемпионата лиги. Егор заслужил доверие со стороны Боба Хартли и заставил изменить мнение о себе в Северной Америке. Скауты «Коламбуса» оказались настолько впечатлены действиями Чинахова в КХЛ, что посоветовали руководству клуба потратить на российского форварда пик в первом раунде драфта НХЛ. Вот только МЧМ Егор провёл невероятно бледно, отметившись в пяти матчах только голом в пустые ворота. Возможно, на действия «ястреба» повлияла травма, полученная в матче с австрийцами. Но факт остаётся фактом – турнир в Эдмонтоне обернулся для Чинахова большой неудачей.

Российские хоккеисты не попали в топ-15 лучших бомбардиров МЧМ-2021

Собственно, разбирать действия отдельных хоккеистов российской молодёжки можно очень долго, но хочется остановить ваше внимание на одном статистическом факте. По итогам турнира российские хоккеисты не попали в топ-15 списка бомбардиров. Лучшим из россиян стал Родион Амиров, занявший 19-е место с 6 (2+4) очками. Сборная России декларировала возвращение к советскому хоккею, но в решающих матчах чемпионата мира, к огромному сожалению, предстала сплошной серой массой.

Тренер, игроки или система? Кто виноват в провале сборной России на МЧМ Подводим неутешительные итоги молодёжного первенства в Эдмонтоне.

Фото: Getty Images

Сборная США сделала верные выводы и нашла своего героя

В решающем матче мирового первенства золотые медали разыграли сборные США и Канады. «Звёздно-полосатые» начали чемпионат мира с поражения от России, но в отличие от нашей команды смогли внести верные коррективы в свою игру. «Я сделал один вывод из этого турнира: если плохо играешь в обороне, в своей зоне и у своих ворот, то у тебя нет шансов. Особенно против европейских сборных, мы ощутили это, когда столкнулись с нападением сборной России», – сказал главный тренер американской сборной Нейт Лиман после победы в финале.

Лиман: после матча с Россией мы поняли, что при плохой обороне у нас не будет шансов

После поражения от сборной России (эта неудача так и осталась единственной для США на МЧМ) американцы установили рекорд мировых первенств по продолжительной сухой серии. Голкиперы Спенсер Найт и Дастин Вольф при помощи полевых хоккеистов удерживали ворота в неприкосновенности на протяжении 218 минут и 53 секунд, что теперь является новым рекордом в истории турнира. В плей-офф американцы не выглядели неуязвимой командой. Те же финны могли не пустить сборную США в финал, но на счастье этой команды, в её составе нашлись лидеры, решавшие исходы матчей в течение всего турнира.

Видео гола Артура Калиева, который вывел сборную США в финал МЧМ-2021

В первую очередь хочется сказать о Треворе Зеграсе, который был признан самым ценным игроком турнира. Проспект «Анахайм Дакс» выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне. Тревор повторил лучший результат в XXI веке по набранным очкам на одном МЧМ. Ранее лучший результат за два последних десятилетия принадлежал форварду «Сент-Луис Блюз» Брэйдену Шенну, набравшему 18 очков в 2011 году в составе сборной Канады. В решающем матче МЧМ-2021 Зеграс отметился результативной передачей на Алекса Тюркотта, после чего отличился и самостоятельно. Именно так должны играть настоящие звёзды.

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Канадская неудача в финале и финская самоотдача

В финале МЧМ Зеграсу удалось затмить проспекта «Баффало Сэйбрз» Дилана Козенса. Американец и канадец до последнего соперничали в гонке бомбардиров турнира, но Тревор сумел совершить решающее усилие в решающий момент. Что касается сборной Канады, то до матча с американцами она монолитным катком проходилась по мировому первенству.



В шести предыдущих матчах подопечные Андре Туриньи одержали шесть побед с общим счётом 41:4. Более того родоначальники хоккея ни разу не пропускали первыми и ни разу не оказывались в позиции догоняющих в ходе встречи. Возможно, именно этого опыта представителям страны «кленового листа» и не хватило в матче за золотые медали. Пропустив шайбы от Тюркотта и Зеграса, канадцы так и не смогли подобрать ключи к воротам Найта.

Андре Туриньи: сборная США стала первой командой, которая так сопротивлялась Канаде

Бронзовые медали МЧМ-2021 отправляются в Финляндию, чьи хоккеисты в очередной раз посрамили скептиков. Финскую сборную привычно не относили к числу фаворитов мирового первенства до начала соревнования, но её это абсолютно не смутило. В плей-офф команды Антти Партанена сначала выкинула с турнира сборную Швеции, затем прилично потрепала нервы будущему чемпиону, а в заключительный день лишила бронзовых медалей сборную России.



«Каждый хоккеист отдавал всего себя каждый день. У нас было 25 парней, готовых на всё ради достижения результата. Никто не сомневался перед тем, как броситься под шайбу», – рассказал о секрете успеха капитан сборной Финляндии Антон Лунделль.

Лунделль: в сборной Финляндии было 25 парней, готовых на всё ради результата

Коронавирус испортил чемпионат мира для сборной Швеции

Чемпионат мира 2021 года проходил в «пузыре» из-за уже набившей оскомину пандемии коронавируса. Одной из самых пострадавших команд от этого вируса стала сборная Швеции. Из-за положительных тестов на коронавирус младшие «тре крунур» недосчитались главного тренера Томаса Монтена, двух ключевых центрфорвардов команды, Карла Хенрикссона и Вильяма Эклунда, а также нападающего Альбина Греве и защитника Вильяма Валлиндера.

«Швеция — младший брат Финляндии». Шведский приговор своему хоккею после провала на МЧМ Эмоциональная реакция главного тренера, скупые комментарии игроков и неоднозначные рассуждения журналистов.

Эти потери оказались невосполнимыми для шведской команды. На групповом этапе шведы уступили команде России (3:4 ОТ), прервав свою 14-летнию серию без поражений в предварительных раундах. А в плей-офф шведы проиграли своему самому принципиальному сопернику – команде Финляндии – и завершили борьбу на турнире. Теперь все мысли этой сборной связаны с уже следующим мировым первенством, который также пройдёт в Канаде.