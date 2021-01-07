«Много было талантов, но пивко, сигаретка...» Худшая сборная России в истории МЧМ

Как ни грустно это признавать, но Россия провалилась на молодёжном чемпионате мира. Четвертьфинал прошли, пусть и на тоненького, а дальше были разбиты Канадой и не смогли навязать сопротивление финнам, впервые в своей истории проиграв матч за бронзовые медали. Но это не единственный антирекорд нашей молодёжки на МЧМ-2021.

Лучший российский бомбардир Родион Амиров набрал всего шесть очков, а лучший снайпер команды Василий Пономарёв забил всего три гола. Это худший результат в истории. В предыдущих созывах сборной такое уже случалось, но в прежние годы в команде находилось хотя бы два человека, набиравших одинаковое количество очков.

19 голов команды – повторение второго с конца результата в истории. Так мало молодёжка забивала лишь дважды, но в прошлые разы и матчей играла меньше. В 2010-м Россия вылетела уже в четвертьфинале от Швейцарии, но добрала ещё три гола в матче за пятое место (игрались тогда такие), проведя в общей сложности шесть игр. В 2018-м МЧМ для нас завершился в пятом матче поражением от США в четвертьфинале.

Лучший снайпер сборной России забил 3 гола на МЧМ-2021. Это повторение антирекорда

Этот год – семь матчей, 19 голов. Меньше трёх в среднем за игру и два сухих поражения – такого, кстати, тоже не было никогда. Но была в нашей истории сборная и похуже. В 2004-м Россия приехала на МЧМ в ранге действующего чемпиона, а закончилось всё вылетом в четвертьфинале и 17 голами в шести матчах.



Выделялись в той сборной, конечно, Александр Овечкин и Евгений Малкин – будущие первый и второй номера драфта НХЛ. Отпустили из «Вашингтона» Александра Сёмина, который только дебютировал в НХЛ, провёл 18 матчей и набрал 8 (3+5) очков в НХЛ.



Сёмин, кстати, вообще мог пролететь мимо команды. О его отношении к игре и рабочей этики вызывало раздражение у «Вашингтона» уже тогда, аналогичные чувства испытал и главный тренер молодёжки Рафаил Ишматов. Недовольный тем, что нападающий недостаточно выкладывается на тренировках, Ишматов едва не исключил его из окончательного состава, но в итоге поддался на уговоры команды: «А Сёмин? Что тут сказать? Я ведь уже почти отчислил его, но пришла команда — сутки с лишним ребята уговаривали меня, что он должен нам помочь. Я согласился. Тем более, откровенно говоря, выбор был совсем небогатый. Не уверен, что, если бы Сёмина в команде кто-то заменил, стало бы лучше — возможно, только в смысле атмосферы в коллективе».

Связка Овечкин — Сёмин в «Вашингтоне». Было время, когда их не могли остановить в НХЛ Их ставили вместе и разводили. Могли стать суперсвязкой, но помешала нестабильность Сёмина.

В остальном же Ишматов уже перед стартом турнира предупреждал, что команда не такая сильная, как в прошлом году, есть проблемы во всех линиях, нет сыгранных связок, налаженной химии, а вратари вообще если и получают практику, то далеко не в Суперлиге. Серьёзной потерей выглядело отсутствие Николая Жердева, который должен был быть одним из главных забивал и лидеров команды. Но нападающий, задрафтованный летом под четвёртым номером «Коламбусом», неожиданно уехал в США, хотя изначально обещал доиграть сезон в России.



Виктор Тихонов не слишком привечал талантливого, но безответственного форварда, и грозился сослать его во вторую команду. Жердев накануне МЧМ собрал вещи и сбежал из ЦСКА, несмотря на действующих контракт, и ФХР закрыла ему дорогу в молодёжку. Сложный вопрос, помог бы Жердев команде или только внёс бы ещё большую сумятицу и разброд в коллектив. Было ещё несколько перспективных нападающих (Аншаков, Шкотов), а защитная линия хромала на обе ноги.



В Финляндию всё равно ехали за золотом – других задач и быть не могло. Но проблемы начались уже в первом матче турнира и не отступали от нашей команды до самого конца. В матче со Словакией Россия, хоть и владела преимуществом, но моменты транжирила один за другим, плюс у соперника сильно играл вратарь Галак. В итоге – обидная ничья. Казалось, что счёт не совсем по делу и это просто первый блин комом, но тревожный звоночек уже прозвучал.



Однако следующий матч со шведами возродил надежду – россияне превосходили шведов, как часы работало большинство, сказали своё слово лидеры – Сёмин, Овечкин, Шкотов забили по голу, Аншаков сделал дубль, а Малкин – три передачи.

Дальше помучились с австрийцами – давили-давили всю игру, нанесли больше 50 бросков, но выиграли только 3:1. В битве за первое место с США наши растворились под напором «звёздно-полосатых», пропустив три гола в меньшинстве в первом периоде. В итоге Россия заняла только третье место в группе.



В четвертьфинале наша команда провела свою лучшую игру, боролась до последнего, но, увы, уступила Финляндии. Решающую шайбу забросил Филппула за 13 секунд до конца третьего периода. Гол был забит из офсайда, но и Барулин не смог справиться с совершенно безобидным броском.



Ишматов сразу же возложил вину за поражение на слабый подбор игроков и отсутствие характера. «Разница между командой этого года и прошлогодней – вратари, настроение и желание бороться. Проблемы в сборной были, и по ходу группового турнира они проявились с первого же матча — это и вратарская линия, и оборона. Да и нападающими мы были укомплектованы, что называется, лишь на 50 процентов. Потому буквально каждая игра давалась с кровью.

Александр Овечкин Фото: РИА Новости

Что касается Овечкина, то его проблема в том, что он злоупотреблял индивидуальной игрой. Сёмин оба решающих матча — с США и с Финляндией — провёл плохо. В поединке с финнами он не сделал ни одного броска по воротам. Что это за нападающий? Не могу же я за него бросать!» — говорил он.



Позже Ишматов добавит к этому набору ещё и желание части игроков работать не на команду, а на собственную статистику, а также нарушение дисциплины. «По нападающим на МЧМ-2004 состав был очень хорош, восемь-девять боролись за первые номера на драфте и хотели быть как можно выше. Я это понял только спустя время. Как вскрылось и то, что некоторые уходили в ночную. Надо было заранее говорить с ними обо всем этом. На упреждение. А может, кого-то вообще не брать из этих девяти лучших. Люди не пытались отдать передачу и сыграть на партнёра в нужный момент, а хотели сделать всё сами», — рассказывал тренер.

Русские хоккеисты, не раскрывшие свой талант. Можно собрать целую сборную Некоторые звёзды гаснут слишком рано.

Что же выросло из игроков той молодёжки? Суперзвёздами стали Овечкин и Малкин, Сёмин долго играл в НХЛ, но так и не реализовал весь свой громадный потенциал (а ведь когда-то говорили, что он даже круче Овечкина, но отношение к делу всё сгубило).



Неплохую карьеру в России провёл Барулин – и «Атлант» в финал Кубка Гагарина выводил, и со сборной России выиграл бронзу, серебро и золото чемпионатов мира. В надёжного и результативного защитника вырос Корнеев, который в национальной команде становился чемпионом мира и играл на Олимпиаде. Заиграли в Суперлиге и позже в КХЛ Казионов, Крикунов, Гимаев, Пестунов, Шафигулин, Ежов, но звёздами никто из них и близко не был.



Что же до остальных, то большинство растворилось во взрослом хоккее. «Очень много было талантливых ребят по моему возрасту или чуть старше, но они переставали работать. Пивко, сигаретка, сейчас даже не знаю, чем они занимаются. Обидно», — говорил Овечкин о том поколении.

Фото: РИА Новости

Аншаков со Шкотовым на МЧМ были лидерами наравне с Малкиным и Овечкиным, но первый повесил коньки на гвоздь в 27 лет и ушёл работать в полицию, а второй на серьёзном уровне не закрепился и заканчивал в РХЛ. По похожему пути проследовали Спиридонов, Ермолин, Туник, Карпов, Тюляпкин, Космачёв, Гроть – в общем, большая часть команды. Многие докатились даже не до российских низших лиг, а до Румынии или Венгрии, или, как Кожевников, до Туркменистана.



Нынешнее поколение не кажется настолько потерянным, как в 2004 году, но задуматься ребятам стоит. Мало иметь перспективы, надо каждый день двигаться вперёд, не останавливаясь на достигнутом. Они ещё только начинают свои карьеры, и только от них зависит, по какому пути они пойдут – в неизвестность или на вершину.