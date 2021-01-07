Россияне, уехавшие в лагеря клубов НХЛ. Кто начнёт сезон в основе, а кого отправят в фарм?

31 декабря тренировочные лагеря открыли сразу семь клубов НХЛ, не попавших в летний плей-офф в прошлом сезоне, а уже 3 января тренировочный процесс запустили все остальные. Даже несмотря на сжатые сроки, почти все энхаэловские франшизы пригласили в традиционные кемпы не только игроков основы и ближайший резерв, но и всю задрафтованную молодёжь. Рассказываем, кто из россиян сейчас находится в заокеанских лагерях и начал подготовку к старту сезона в Северной Америке.

«Аризона Койотс»

Россияне в лагере: Иван Просветов (в), Илья Любушкин (з)

Иван Просветов Фото: Christian Petersen/Getty Images

О том, что в системе «Аризоны» играет российский вратарь, знают немногие. Иван Просветов — воспитанник московской школы «Русь» (в 2016 году вошла в систему «Сочи»), который ещё в 17 лет уехал в юниорскую лигу Онтарио. В России голкипер не считался огромным талантом и не рассматривался как кандидат в сборные по своему возрасту, однако три года назад это не смутило «Аризону», задрафтовавшую россиянина в четвёртом раунде. В 2019-м Просветов подписал с «Койотс» двухлетний контракт новичка и с тех пор пробивается в НХЛ через фарм-клуб «койотов».



Прошлым летом москвич после травмы Антти Раанты был вызван в тренировочный лагерь «Аризоны» и отправился вместе с командой в «пузырь», но в плей-офф ожидаемо смотрел хоккей с трибун. Поднимался Просветов из АХЛ и по ходу «регулярки», когда в лазарет слетела пара Кемпер – Раанта: россиянин четыре раза раздевался на матчи, но в НХЛ так и не дебютировал. Этим летом права на голкипера в КХЛ переехали из «Сочи» в ЦСКА и, по словам Ивана, в межсезонье в его услугах был заинтересован неназванный российский гранд, однако американский клуб отказался отпускать его в Россию. Скорее всего свой сезон Просветов начнёт в АХЛ, которая по предварительным данным стартует уже 5 февраля.



А вот другой россиянин, несмотря на наличие его в фамилии в списке игроков, вызванных в тренинг-кемп, в Глендейл ещё не прилетел и уже точно не успеет принять участие в лагере. Илью Любушкина, отыгравшего почти весь прошлый сезон в третьей паре, уже после начала сезона в России «Аризона» в КХЛ, напротив, отпустила — защитник успел сыграть 5 матчей за почти родной «Локомотив», а теперь ждёт, когда американское посольство откроет ему визу, и пока только готовится присоединиться к команде. Стартовую игру регулярки с «Сан-Хосе» Любушкин точно пропустит, и сейчас его место в третьей паре под угрозой. Однако игровая практика в команде Андрея Скабелки может стать неплохим подспорьем в борьбе за основу.

«Калгари Флэймз»

Россияне в лагере: Артём Загидулин (в), Александр Елесин (з), Никита Нестеров (з), Дмитрий Завгородний (н)

Александр Елесин Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«Калгари» поделил всех хоккеистов системы на два состава, названных в честь легенд «Флэймз» — команду Джерома Игинлы и команду Лэнни Макдоналда, которые катаются в разное время. Сейчас все россияне, кроме Артёма Загидулина тренируются в Team McDonald, которая на этой неделе должна будет сыграть с Team Iginla две традиционных двусторонки. Так что шансов доказать свою состоятельность главному тренеру «Калгари» Джеффу Уорду у наших парней будет не так много.



Практически стопроцентно могут паковать вещи в АХЛ Александр Елесин и Дмитрий Завгородний. Однако генменеджер «Флэймз» Брэд Треливинг до сих пор не знает, сможет ли он с действующими правилами пересечения канадско-американской границы стабильно перемещать хоккеистов между основой и фарм-клубом, расположенным в Калифорнии. Но в любом случае босс «Калгари» имеет право поместить от 4 до 6 хоккеистов в особый состав (taxi-team), который может тренироваться с основой и путешествовать с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь.

Непонятно, зачем вернулся в «Калгари» Артём Загидулин. Воспитанник «Магнитки», вернувшийся осенью в родной клуб на правах аренды, пересидел в КХЛ пару месяцев, но сейчас возвращается в никуда. Если в прошлом сезоне у магнитогорца был гипотетический шанс подсидеть кого-то из крайне нестабильного дуэта Тальбо – Риттих, то с приходом в «Калгари» Якоба Маркстрёма «огоньки» на несколько лет закрыли позицию стартёра, а 28-летний чех за его спиной смотрится вполне сносным бэкапом с неплохим энхаэловским опытом. Тем более что с подписанием Луи Доминга Загидулин рискует и вовсе остаться лишь четвёртым.



Нет железобетонного места в основе даже у Никиты Нестерова. Уорд уже определил пятёрку защитников, которая начнёт «регулярку» в основе, а на последнее вакантное место помимо россиянина претендуют американец Коннор Маки и швед Оливер Чилингтон, опаздывающий в лагерь из-за проблем с визой. И сумеет ли олимпийский чемпиона усадить на трибуны вчерашнего студента и достаточно сырого пацана с эритрейскими корнями, пока вопрос.

«Каролина Харрикейнз»

Россияне в лагере: Андрей Свечников (н)

Андрей Свечников Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Если всё сложится и Пётр Кочетков, Василий Пономарёв, Александр Никишин и Александр Пашин будут стабильно прогрессировать, то любимая франшиза Дона Черри может стать одной из самых русских в НХЛ. Пока же единственным россиянином в «банде придурков» остаётся гениальный любитель лакросса Андрей Свечников. Из всех задрафтованных россиян реальную возможность приехать в лагерь «Каролины» имел только Василий Пономарёв, подписавший сразу же после драфта трёхлетний контракт новичка. Но в итоге главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор решил не устраивать просмотр/отсев проспектов и взял в тренинг-кемп только тех, кто уже был c командой летом на сборе перед поездкой в «пузырь». Вполне разумное решение, учитывая, что тренировочный цикл будет длиться чуть больше недели.

«Чикаго Блэкхоукс»

Россияне в лагере: Никита Задоров (з), Андрей Алтыбармакян (н)

Кто, если не «Чикаго», самая многострадальная команда последнего месяца? Сначала у «ястребов» из-за травмы во время контрольного матча со сборной России на полгода вылетел главный талант системы Кирби Дак, сломавший кисть в попытке приложить Илью Сафонова, а через несколько дней серьёзно захандрил капитан Джонатан Тэйвз, выбывший на неопределённый срок. Что в новом сезоне ждёт команду без первого центра и со смешной вратарской линией, сейчас вряд ли кто-то скажет.



Не всё здорово и у россиян в составе «Блэкхоукс». Никита Задоров вряд ли мог беспокоиться за своё нагретое место во второй-третьей паре и спокойно тренировался в паре с Адамом Боквистом, но сегодня клуб в «Твиттере» сообщил, что россиянин получил повреждение и пропустит ближайшую тренировку. Что до Андрея Алтыбармакяна, то воспитанник СКА тренируется в группе B и наверняка по окончании лагеря отправится в «Рокфорд». Но если верить хоккеисту, то в Северную Америку он ехал не для того, чтобы возвращаться обратно при первых же трудностях. Пробиваться в основу через АХЛ он готов.

«Колорадо Эвеланш»

Россияне в лагере: Валерий Ничушкин (н)

Валерий Ничушкин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

О том, как проходит посткоронавирусный лагерь для Большого Вэла, новостей не так много. Тренерский штаб «Колорадо» разбил всех приехавших на две группы: в первой собрали всю основу, а во вторую ожидаемо отрядили весь молодняк и стопроцентных ахаэловцев. Ничушкин, разумеется, тренируется с энхаловским вариантом и сейчас наигрывается в третьем сочетании с Джей Ти Комфером и Йоонасом Донским. Скажем кратко, у Валерия всё хорошо.

«Коламбус Блю Джекетс»

Россияне в лагере: Владислав Гавриков (з), Михаил Григоренко (н)

Владислав Гавриков Фото: Derek Leung/Getty Images

Неплохо всё и у Владислава Гаврикова с Михаилом Григоренко. Воспитанник «Локомотива» в прошлом году стал уверенным защитником топ-4 «Коламбуса» и в ноябре подписал идеальный для себя и для клуба трёхлетний контракт-мост с кэпхитом $ 2,8 млн. А вот прошлогоднему лидеру ЦСКА придётся заново доказывать, что он способен играть в НХЛ и выходить в топ-6. Если верить журналисту The Athletic Аарону Порцлайну, генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен оказался под большим впечатлением от того, что Григоренко приехал в Огайо ещё осенью, и считает, что тем самым Михаил показал, насколько сильно он хочет заиграть в НХЛ со второго захода. Пока Григоренко тренируется в третьем звене с Буном Дженером и Микко Койву, а Гавриков выходит в привычной второй паре с Давидом Саваром.

«Даллас Старз»

Россияне в лагере: Антон Худобин (в), Денис Гурьянов (н), Александр Радулов (н)

Антон Худобин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Главное открытие прошлогоднего плей-офф Антон Худобин из-за проблем с визой прибыл в Даллас чуть позже, чем изначально планировалось, и сразу сел на обязательный семидневный карантин по прибытии в США. По словам главного тренера «Старз» Рика Боунесса, голкипер должен приступить к тренировкам уже на следующей неделе и будет готов к матчу с «Флоридой». Гурьянов и Радулов обошлись без пограничных приключений: первый выходит на лёд в сочетании с Джейми Бенном и Рупе Хинцом, второй — с Йоэлем Кивирантой и Джо Павелски.

«Детройт Ред Уингз»

Россияне в лагере: Владислав Наместников (н), Евгений Свечников (н)

Главный тренер «Детройта» Джефф Блашил разбил свой ростер на два состава — красный и белый. В красный вошли игроки, которые уже точно будут в основе на старт регулярки. И если Владислав Наместников ожидаемо оказался в первой команде и тренировался с Вальттери Филппулой и Сэмом Ганье, то Евгений Свечников облачился в белый цвет. Но радует, что оба россиянина выходят в своих командах на отработку большинства.



Для Свечникова этот лагерь может стать самым важным в карьере, которую постоянно тормозят тяжёлые травмы. В полуразрушенном «Детройте» в нападающего, на которого несколько лет назад потратили выбор в первом раунде, по-прежнему верят и связывают отсутствие прогресса с повреждениями, но эта вера отнюдь не безгранична. Сейчас Евгений полностью восстановился после операции на колене и, по собственным ощущением, чувствует его на 110%. Теперь всё в его руках и ногах.

«Флорида Пантерз»

Россияне в лагере: Сергей Бобровский (в), Григорий Денисенко (н)

Один из главных проспектов «Флориды» и капитан прошлогодней «молодёжки» стал одним из тех, кто отказался от варианта с арендой в КХЛ и прилетел в США задолго до начала командных тренировок, решив потратить свободное время на адаптацию. Сейчас Джоэль Кенневилль наигрывает праворукого технаря в трио с Ноэлем Аччиари и Винни Хинострозой. Пока всё указывает на то, что свой первый сезон в Северной Америке Денисенко начнёт в НХЛ. А вот Сергей Бобровский пропустил уже второй тренировочной день подряд, несмотря на то что находится рядом с командой в Санрайзе.

«Миннесота Уайлд»

Россияне в лагере: Кирилл Капризов (н)

Кирилл Капризов Фото: instagram.com/minnesotawild

В одном из самых хоккейных штатах США приезда 23-летнего пацана из Новокузнецка ждали сильнее, чем окончания расовых протестов. Ещё до начала тренировочного лагеря журналист The Athletic Майкл Руссо выяснил, что Капризов объездил все окрестности Миннеаполиса в поисках магазинов русских продуктов, а чуть позже в подробностях описывал, что Кирилл приготовил себе на завтрак и допытывал Майка Фолиньо о том, как он старается опекать звёздного новичка «Уайлд». Можете представить, насколько велика шумиха вокруг долгожданного приезда вечно улыбающегося сибирского парня.

Капризов прилетел в США ещё 2 декабря и начал тренироваться с небольшими группами игроков «Уайлд» за месяц до старта тренинга. До начала кемпа практически все были уверены, что новая звезда «дикарей» начнёт его во втором сочетании, но прямо сейчас Кирилл играет в первом звене вместе с Ником Бьюгстадом и Заком Паризе.

«Нэшвилл Предаторз»

Россияне в лагере: Яков Тренин (н)

Яков Тренин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«В Тренине мы ищем то мощное тело, которое у него есть, его форчекинг, его силовые. Он вписывается в некоторые из изменений, о которых мы говорили в нашей команде. В более сжатом сезоне, когда мы играем только матчи в дивизионе, я чувствую, что интенсивность, соперничество и, возможно, энергозатратность игр могут быть выше, чем когда-либо прежде. Поэтому я думаю, что нам понадобится такой игрок», — сказал несколько дней назад генеральный менеджер «Предаторз» Дэвид Пойл.



Пробивной, но неплохо обученный центр стал одним из тех, кто весной экстренно приехал в Санкт-Петербург помогать СКА во время массовой эпидемии игроков основы. В итоге от двухмесячной аренды выиграли и «армейцы», сумевшие качественно компенсировать отсутствие лидеров, и Тренин, получивший роскошную игровую практику перед возвращением в «Нэшвилл». В этом сезоне фарм-клуб «хищников» «Миллуоки» принял решение пропустить сезон в АХЛ. Так что весь сезон Яков должен провести как минимум в «такси» «Предаторз».

«Монреаль Канадиенс»

Россияне в лагере: Александр Романов (з)

Александр Романов Фото: Tom Pennington/Getty Images

После двух впечатляющих МЧМ болельщики «Монреаля» создали культ Александра Романова и видели в россиянине, задрафтованном во втором раунде, панацею от всех проблем в обороне. При этом все будто позабыли, что воспитанник «Крыльев» и внук Зинэтулы Билялетдинова всего-навсего 20-летний парень, у которого весь первый сезон уйдёт на адаптацию к североамериканскому хоккею. Руководство и тренеры «Хабс» восторгаются талантом Романова не меньше, но точно не будут ставить его в пару к Ши Уэберу и форсировать развитие. Россиянин заблаговременно улетел в Квебек, немного успел приспособиться к жизни в Канаде и начал тренироваться задолго до открытия лагеря. Пока Клод Жульен видит его в третьей паре рядом с Бреттом Кулаком, и наверняка в ней Романов и начнёт свой дебютный сезон в НХЛ.



Продолжение во второй части.