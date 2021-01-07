Подколзин заиграет в НХЛ, Чинахов станет лидером «Авангарда»? Что ждёт игроков молодёжки

В команде, провалившей турнир в Эдмонтоне, немало интересных ребят с отличными перспективами. Представляем, где они будут через год.

Молодёжная сборная России крайне неудачно выступила на турнире в Эдмонтоне, оставшись без медалей, но в этой команде было немало интересных парней, за чьей карьерой мы с интересом будем следить. Заглядывать далеко смысла нет, но мы попытаемся предположить, что будет с ребятами через год.

Сборная России разочаровала, но в ней есть кого похвалить. Оценки игроков за МЧМ Чистяков, Пономарёв, Абрамов, Бардаков сделали этот турнир для нас не таким печальным.

Вратари

Топ-проспект «Нэшвилла» в мае съездит на взрослый чемпионат мира, в начале следующего сезона КХЛ станет основным голкипером в СКА, а в конце декабря отправится на свой третий МЧМ, разумеется, в роли первого номера. Опыт игры с мужиками и работа с тренерами помогут Ярославу исправить ошибки в технике и стать более психологически устойчивым.

Артур Ахтямов

Воспитанник казанского хоккея продолжит выступать в системе «Ак Барса». Может стать основным голкипером «Барса» в ВХЛ, а вот на стабильное место в заявке главной команды столицы Татарстана Ахтямову пока рассчитывать рано. К тому же впереди него в очереди на повышение стоит Амир Мифтахов.

Всеволод Скотников

Ещё один казанец по рождению, давно выступающий в системе ЦСКА, будет метаться между МХЛ, ВХЛ и КХЛ в «армейской» системе. Вероятно, Скотников получит большую игровую практику в «Звезде», но при идеальном для Всеволода раскладе он станет первым бэкапом в ЦСКА уже в следующем сезоне.

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Защитники

Роман Бычков

Будет стабильно выступать в ВХЛ за «Буран», возможно, получит шанс дебютировать за «Локомотив». Но для полноценного подъёма в главную команду системы Бычкову нужно серьёзно добавлять по всем фронтам.

Даниил Чайка

Вероятно, доиграет нынешний сезон в ВХЛ за «Звезду», а затем вернётся в Северную Америку. У Чайки высокие скаутские рейтинги, которые вряд ли сильно упадут из-за провала на МЧМ, так как Даниилу всего 18 лет, поэтому на следующем драфте Даниил будет выбран первым из россиян. В роли топ-проспекта одного из клубов НХЛ продолжит выступать в OHL за «Гуэльф», а в декабре приедет в Эдмонтон в расположение молодёжной сборной России.



Игра Чайки оставила гнетущее впечатление на прошедшем турнире, но у парня отличные входные данные, из которых можно вылепить атакующего защитника высокого уровня. «Хоронить» его точно рано, но на следующем МЧМ спрос него будет ещё выше.

Семён Чистяков

Теоретически может уехать в «Нэшвилл» уже после этого сезона в КХЛ. Но, вероятнее всего, Чистяков продлит отношения с «Авангардом» ещё как минимум на год и уже в следующем сезоне станет одним из лидеров обороны «ястребов».

Кирилл Кирсанов

Уже сейчас Кирсанов должен получать стабильное игровое время в СКА, а через год на МЧМ-2022 Кирилл, скорее всего, поедет в статусе основного защитника «армейского» клуба. Кирсанов даже в 18 лет отличается хладнокровием, обученностью и умением разумно играть под давлением, так что на переход во взрослый хоккей он вряд ли потратит много времени.

Артемий Князев

Возможно, уже сейчас воспитанник «Ак Барса» вернётся в Северную Америку, но через год Князев, хорошо проявивший себя на МЧМ-2021, точно будет за океаном пробиваться в основу «Сан-Хосе».

Ян Кузнецов

Уроженец Мурманска и воспитанник московской школы «Белые медведи», видимо, продолжит развиваться в NCAA и пытаться заслужить контракт с «Калгари», который выбрал Кузнецова во втором раунде последнего драфта. Яну сейчас 18 лет, поэтому через год ждём его в составе сборной России на МЧМ.

Шакир Мухамадуллин

Топ-проспект «Нью-Джерси» через год приедет на МЧМ-2022 в статусе основного защитника «Салавата Юлаева». 18-летнему защитнику доверяют в уфимском клубе и готовы работать над его слабыми местам, к которым, главным образом, относится катание и позиционная игра в своей зоне.

Егор Шеховцов

Петербургский воспитанник продолжит метаться между ВХЛ и МХЛ, до повышения в СКА Шеховцову пока далековато. Очень возможно, что через год Егора можно ждать выступающим в ХК «Сочи» в скрытой аренде.

Нападающие

Михаил Абрамов

Центрфорвард оставил приятное впечатление на турнире, так что в «Торонто» могут по-новому взглянуть на своего проспекта, выбранного в четвёртом раунде драфта-2019. Вполне возможно, что через год Абрамов будет выступать уже в АХЛ и стучаться в основу «Мэйпл Лифс». Правда, место в топ-6 «Торонто» креативному нападающему пока вряд ли светит, а игра в нижних звеньях точно не для Михаила.

Егор Афанасьев

Талантливый нападающий с задатками двустороннего универсала по окончании аренды вернётся в систему «Нэшвилла», а через год наверняка будет пробиваться в основу «хищников» через АХЛ.

В апреле у Амирова заканчивается контракт с «Салаватом», и будущее Родиона будет зависеть от того, насколько сильный интерес к нему проявит «Торонто». Предположу, что форвард всё-же пока останется в Уфе и через год будет железным нападающим топ-9 юлаевцев.

Захар Бардаков

Силовой нападающий попал в число открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ, его манера игры очень похожа на то, что необходимо в североамериканском хоккее, а контракт Бардакова с «Витязем» истекает в ближайшем апреле. Означает ли это, что у Захара есть будущее в лучшей лиге мира? Очень может быть, но вряд ли уже в следующем сезоне. Через год Бардаков наверняка будет играть в России, но не факт, что в подольском клубе.

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Данил Башкиров

Уроженец Тюмени продлит контракт с «Салаватом», а через год, вероятно, будет стабильно выходить в третьем-четвёртом звене уфимцев, либо же получит постоянную практику в «Торосе».

Вряд ли омич будет торопиться с отъездом в «Коламбус», да и в «Авангарде» сделают всё, чтобы продлить контракт с талантливым местным воспитанником. Через год вижу Чинахова в топ-6 нападения «ястребов» со стабильным местом в спецбригадах большинства.

Владислав Фирстов

Продолжит выступать за океаном в студенческой лиге и оттуда привлекать внимание «Миннесоты». В Россию Фирстову смысла возвращаться нет: СКА он не интересен, в Ярославле сожжены мосты. Да и поправить негативное впечатление, оставшееся после МЧМ, Владиславу будет проще в Америке, где за ним продолжат следить скауты.

Арсений Грицюк

В следующем сезоне продолжит метаться между КХЛ и ВХЛ, но в «Авангарде» будет получать больше игрового времени. Впрочем, возможен и другой вариант: «Нью-Джерси» предложит Грицюку контракт новичка, и Арсений, прикинув, что в омском клубе ему не особо доверяют, сорвётся в систему «Дэвилз».

Максим Грошев

В ноябре Грошев продлил контракт со СКА до конца сезона-2022/2023 и предопределил своё будущее. В следующем сезоне Максим будет пытаться зацепиться за основу «армейцев», впрочем, возможно, что за игровой практикой СКА отправит Грошева в свой южный фарм-клуб.

Марат Хуснутдинов

Через год Хуснутдинов будет активно наигрываться в основе СКА, если, конечно, не остановится в прогрессе. Марат — обученный и талантливый центральный нападающий, которому нужно добавлять в креативных решениях и выдумке. Но в любом случае ждём Хуснутдинова через год на МЧМ-2022.

Подколзин может заключить контракт с «Ванкувером» после 30 апреля и сыграть в сезоне НХЛ

Капитан сборной России разочаровал на МЧМ-2021, но в «Ванкувере» на Подколзина по-прежнему сильно рассчитывают. В апреле у Василия заканчивается контракт со СКА, петербуржцы предложат ему новое соглашение, но, вероятно, Подколзин не упустит шанса отправиться в клуб НХЛ, где его очень ждут. Так что через год наверняка увидим Василия в форме «Кэнакс».

Василий Пономарёв

Этот сезон один из лучших нападающих России на МЧМ доиграет в лиге Квебека, а через год Пономарёв, вполне возможно, уже дебютирует в составе «Каролины». На следующем молодёжном чемпионате мира Василий должен стать лидером национальной команды. Однако успешная игра Пономарёва за «Харрикейнз» может помешать приезду нападающего в Эдмонтон. Если Василий быстро станет важной частью «ураганов», то они просто не отпустят его посреди сезона на турнир, как это в своё время произошло с Андреем Свечниковым. Хотя такой расклад в отношении Пономарёва, конечно, маловероятен, и через год Василий наверняка ещё будет «пылить» в АХЛ.

Илья Сафонов

Скромный форвард рабоче-крестьянского плана, скорее всего, продлит контракт с «Ак Барсом» и в следующем сезоне продолжить завоёвывать место в основе казанской команды с периодическими ссылками в «Барс» из ВХЛ.

Егор Спиридонов

Чекер из системы СКА, скорее всего, продлит контракт с «армейской» командой, а в следующем сезоне пропишется в клубе ВХЛ «СКА-Нева». На повышение в КХЛ Спиридонову рассчитывать пока тяжело, разве что, опять же, его не отправят набраться опыта в «Сочи».