Овечкин и Кузнецов сыграют вместе, а Капризову поменяют центра? Все тройки наших в НХЛ

В НХЛ стартовали тренировочные лагеря, которые в этом году будут весьма скоротечны. Пока не объявлено, кого отсеют перед началом регулярного чемпионата, а сочетания троек нападения и пар защиты выглядят довольно необычно.

«Рейнджерс»

«Синерубашечники» пока предпочитают тренироваться двумя группами, поэтому об итоговых сочетаниях речь вести рановато. Первая тройка, например, выглядела в двух разных вариантах — с Артемием Панариным и без (Панарин — Строум — Какко и Ди Джузеппе — Строум — Какко). Павел Бучневич занимался во втором звене вместе с Крисом Крайдером и Бреттом Хауденом, а «некстван» Алексис Лафренье получил в качестве партнёров Филипа Хитила и Жюльена Готье.



«Нынче я не нервничаю. Я уже лучше чувствую команду, знаю свою роль. Считаю, моя игра развивается, а не выходит на плато. Последние 2-3 года я много работал над некоторыми техническими аспектами игры, будь то передача или бросок. Работал и над кардио, но в целом старался сделать свою игру более цельной и умной, без лишней беготни. Когда много бегаешь, то можно устать и потерять эффективность. Своевременный гол лучше, чем четыре ненужных броска», — мудро сказал Панарин.



Что касается другого лидера «Рейнджерс» Мики Зибанеджада, то он пока остаётся в списке травмированных с вердиктом: «Вернётся со дня на день».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс»

Кроме этого, у «рейнджеров» есть ещё и вратарская дуэль — Игорь Шестёркин против Александра Георгиева. «Лови шайбу — и останешься в команде. Лично я себя номером один не считаю. У нас два равных, хороших вратаря, которые сделают всё возможное, чтобы дать команде победить», — осторожно сказал Шестёркин.



«У нас действительно два первых номера. У Георгиева была хорошая карьера, Шести доказал, что может быть хорошим голкипером на уровне НХЛ. Мы чувствуем, что у нас большая глубина на этой позиции», — сказал тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Россияне, уехавшие в лагеря клубов НХЛ. Кто начнёт сезон в основе, а кого отправят в фарм? Много новых лиц, но не все из них останутся в своих командах к началу регулярного чемпионата.

«Вашингтон»

Новый наставник «столичных» Питер Лавиолетт начал с того, что поставил Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в первое звено с Томом Уилсоном. Двое россиян далеко не всегда играли вместе при Тодде Рирдене, но на этот раз Никлас Бекстрём уступил место челябинцу, отправившись «центрить» в тройке с Враной и Оши.



Что касается защитников, то Дмитрий Орлов ожидаемо наигрывается в первой паре с Джоном Норрисом Карлсоном, а звёздный ветеран Здено Хара отправился в третью пару к Нику Йенсену. Во вратарской линии Илья Самсонов пока является главным претендентом на статус первого номера, а на посту дублёра ведут борьбу Витек Ванечек и ветеран Крейг Андерсон.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»

«Миннесота»

Главный герой «дикарей» Кирилл Капризов тренировался в первой тройке с Ником Бьюгстадом и ветераном Заком Паризе. «Оба великолепные, техничные, умные хоккеисты. Надеюсь, что мы будем прибавлять с каждым днём и действовать увереннее, лучше», — сказал Капризов о своих партнёрах.

Вряд ли Кирилла уберут из лидерского сочетания, даже когда после операции на руке в строй вернётся Матс Цуккарелло, а новичок Марко Росси выйдет из карантина после МЧМ. Другое дело, что центрфорвард в первом звене вполне может поменяться: пока Маркус Юханссон тренируется на фланге второй тройки, но вполне может стать первым центром.

«Нэшвилл»

Якову Тренину будет тяжело пробиться в основу, но на последней тренировке россиянин занимался вместе с Колтоном Сиссонсом и Калле Ернкроком, которые должны составить четвёртую тройку нападения «Предаторз» в сезоне.

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«Коламбус»

Михаил Григоренко на последней тренировке работал на правом фланге третьего звена. Вместе с ним тройку составили Бун Дженнер и Микко Койву. Владислав Гавриков остаётся защитником второй пары, где играет вместе с Саваром.

«Айлендерс»

«Островитяне» занимаются без своего лидера Мэтью Барзала, который пока не подписал контракт на новый сезон. В таких условиях лидерское трио «Айлендерс» могут составить Эберле, Ли и Пажо, а для россиян главной является вратарская разборка между Семёном Варламовым, Ильёй Сорокиным и Кори Шнайдером.В первой двусторонке «синие» во главе с Сорокиным и Шнайдером обыграли «белых» Варламова и Скарека со счётом 4:2.

«Сан-Хосе»

У «акул» россиян в тренинг-кемпе достаточно много — Алексей Мельничук, Николай Кныжов и Максим Летунов, но более-менее реальные шансы закрепиться в основе только у последнего. После ухода Джо Торнтона у «Сан-Хосе» открыты вакансии центров третьего и четвёртого звена, но небольшая травма пока не позволяет Летунову проявить себя.

«Филадельфия»

Иван Проворов, без всяких сомнений, является лидером обороны «Флайерз». На последнем занятии он тренировался в первой паре вместе с Шейном Гостисбером. Егор Замула пока остаётся защитником четвёртой пары вместе с Джастином Брауном. Вратарь Кирилл Устименко травмирован и на лёд пока не выходил.

«Питтсбург»

Малкину традиционно отведут роль центра второго звена, где у него в партнёрах пока Брайан Раст и Джейсон Цукер. Что же до Сидни Кросби, то он пока тренируется в сочетании с Джейком Гюнцелем и Родригесом.

«Тампа-Бэй»

В отсутствие Никиты Кучерова первой тройкой «молний» должно стать сочетание Палата, Пойнта и Стэмкоса — именно оно было первым звеном в подгруппе А во время стартовых дней тренинг-кемпа. Александр Волков на последних тренировках выходил в сочетании с Алексом Киллорном и Энтони Чирелли, но до этого его ставили с Маруном и Стивенсом. Как отмечает обозреватель The Athletic Джо Смит, Волков может пробиться в четвёртое звено вместе с Митчеллом Стивенсом и Мэтью Джозефом.

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Михаил Сергачёв работал во второй спецбригаде большинства. Предполагалось, что он будет наигрываться во второй паре обороны вместе с Райаном Макдоной, но пока с ним тренируется Кэл Фут — сын знаменитого защитника «Колорадо» Адама Фута.

«Даллас»

На последней тренировке первое звено финалистов Кубка Стэнли составили Джейми Бенн, Роопе Хинц и Денис Гурьянов. Александр Радулов работал во второй тройке вместе с Джо Павелски и Йоэлем Кивирантой, при этом Радулов играл в первой спецбригаде большинства, а Гурьянов — во второй. Вратарь Антон Худобин отсутствует в тренинг-кемпе из-за визовых проблем.

«Сент-Луис»

Владимир Тарасенко восстанавливается после операции, а что касается Ивана Барбашёва, то он тренировался в привычном сочетании с Оскаром Сундквистом и Кайлом Клиффордом. Это звено должно стать четвёртым в регулярном чемпионате, но пока это вторая тройка «белой» команды в двусторонках.

«Оттава»

Одна из самых русских команд НХЛ должна дать шанс многим россиянам. Евгений Дадонов занимался в первом звене «команды В» вместе с Логаном Брауном и Брэди Ткачуком. Артём Анисимов «центрил» в той же команде во второй тройке, работая с Алексом Гальченюком и Остином Уотсоном. Никита Зайцев — первая пара «команды В» вместе с Майком Райлли, Артём Зуб — вторая пара «команды А» с опытным Брейдоном Коберном, а вот Егор Соколов — правый край четвёртой тройки в той же «команде А».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Оттавы».

«Детройт»

Владислав Наместников — левый крайний третьей тройки, где также тренировались опытный Валттери Филппула и Сэм Ганье. Евгений Свечников был в другой подгруппе, но тоже в третьей тройке, у него в партнёрах Франс Нильсен и Райли Барбер. В последней двусторонке Свечников получил травму руки и с трудом покинул площадку.

«Нью-Джерси»

Никита Гусев — в первой тройке «группы А», где помимо него Джек Хьюз и Кайл Палмиери. Беларус Егор Шарангович работал в той же группе, но на левом фланге второй тройки, а Михаила Мальцева поставили в центр третьего звена. Дмитрий Куликов — в третьей паре обороны «команды А» вместе с Мэттом Теннисоном. Ещё один российский защитник Никита Охотюк — во второй паре «группы В» вместе с молодым канадцем Кевином Балем.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Джерси».

«Торонто»

Александру Барабанову досталось место на левом фланге второй тройки в «команде синих», причём в партнёрах у него были звёздные Джейсон Спецца и Уэйн Симмондс. Илья Михеев был на аналогичной позиции, но в «команде белых», действуя вместе с Энгваллем и Заком Хайманом.

«Монреаль»

Александр Романов имеет хорошую прессу и отзывы партнёров. Нет сомнений, что он пробьётся в основу «канадцев» с самого старта сезона, и пока его наигрывают в третьей паре «команды А» вместе с Бреттом Кулаком. Кроме этого, Романов попал во вторую спецбригаду большинства, где является единственным защитником.



Василий Демченко — третий вратарь «группы В», где он конкурирует с Кейденом Примо и Чарли Линдгреном.

«Чикаго»

Никита Задоров начал тренинг-кемп в первой паре вместе с Адамом Боквистом, но затем пропустил тренировку по медицинским причинам. Андрей Алтыбармакян попал в третье звено своей подгруппы, где центром был Эндрю Шоу и чех Михал Теплы. Впрочем, выздоравливающему после травмы Шоу приходилось работать в двух звеньях.

«Калгари»

Никита Нестеров работал во второй паре обороны вместе с финном Юусо Вялимяки, Александра Елесина ставили в третью пару с Колтоном Пулманом, у которого тоже нет одностороннего контракта. Дмитрий Завгородний начинал тренинг-кемп в четвёртой тройке с Заком Риналдо и финном Ээту Туулолой. Голкипер Артём Загидулин работал в связке с Якобом Маркстрёмом, который будет первым номером «Флэймз».

«Каролина»

Финны Ахо и Терявяйнен пока занимаются в компании швейцарца Нидеррайтера, а Андрей Свечников работает во второй тройке с Винсентом Трочеком и Йеспером Фастом.

«Колорадо»

Валерий Ничушкин — на левом фланге третьего звена, где также занимались Джей Ти Комфер и Йоонас Донской.

«Флорида»

Григория Денисенко поначалу поставили на левый фланг второй подгруппы, где он тренировался вместе с Ноэлем Аккьяри и Винсентом Хинострозой.

«Аризона»

Голкипер Иван Просветов попал в «группу Б», где является единственным вратарём. Всего его конкуренты (Кемпер, Макинтайр, Хилл) — в «группе А».

«Виннипег»

Михаил Бердин — первый вратарь в «группе В», где помимо него работают голкиперы Эрик Комри и Коул Келер.