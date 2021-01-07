Мозякин забил первый гол с ноября! Открылся и в падении расстрелял пустой угол ворот

Свою последнюю до сегодняшнего дня шайбу капитан «Металлурга» Сергей Мозякин забивал ещё в конце ноября. Тогда уральцы одержали победу над «Нефтехимиком» со счётом 6:4, а звёздный нападающий сумел огорчить соперника.



«Что делает Мозякина особенным? Я знаю его последние семь лет, первые пять из них он был невероятным. Он всегда был таким лидером, который просто своим примером вёл команду за собой. Он невероятно укрывает шайбу, держит баланс на льду, его не так просто остановить. У него невероятная карьера, он взрослеет, но даже сейчас в определённых эпизодах Сергей может доминировать на льду и показывать свои лучшие качества. Он поможет команде двигаться вперёд.

900 очков Мозякина в КХЛ – это круто. Доберётся ли звёздный форвард до 1000? Свои миллионы главный рекордсмен лиги давно заработал. Вопрос, осталось ли здоровье и желание играть дальше.

Есть ли у него шанс набрать 1000 очков в КХЛ? Надеюсь, что в этом сезоне у него будет ещё порядка 50 матчей с учётом плей-офф. Думаю, что он проведёт ещё один сезон точно, а потом уже посмотрим. Ему по силам набирать по 30-40 очков за один сезон, хоть набирать очки в КХЛ становится всё тяжелее и тяжелее», — рассказывал про Мозякина вернувшийся в тренерский штаб «Магнитки» Майкл Пелино.



Действительно, для российского хоккея Мозякин особенный спортсмен. Человек побил уйму рекордов, выиграл два Кубка Гагарина, два чемпионата мира, Олимпиаду. Да, в НХЛ себя попробовать так и не получилось, но вряд ли сам Сергей об этом сильно переживает. В России Мозякину равных нет, а до его достижений в ближайшее время вряд ли кто-то доберётся.

Мозякин — великий снайпер, который так и не сыграл в НХЛ. Почему? Он мог бы стать звездой за океаном, но ограничился только футболкой «Коламбуса» на память.

Важно и то, что в «Металлурге» отличная гармония между нападающим и главным тренером. Мозякину очень комфортно работать с Ильёй Воробьёвым, с которым они в своё время даже поиграть вместе успели. Илья Петрович сразу нашёл общий язык с форвардом, оба относятся друг к другу с большим уважением. Разумеется, такие вещи положительно сказываются на психологическом состоянии команды.



«Догнать Мозякина по очкам в КХЛ? Буду стараться. Серому ещё долголетия. Он большой мастер», — говорил капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв, один из ближайших преследователей Сергея.



Нынешний сезон складывается для Сергея Мозякина непросто. Постоянно мешают травмы, а недавно хоккеист летал в Москву для восстановления после травмы спины. Отсюда и скромные показатели в плане результативности: 24 игры, 13 (6+7) очков, «-11» показатель полезности. Опять же, показатели взяты не учитывая сегодняшний матч «металлургов» с «Торпедо».



Безусловно, цифры не устраивают и самого Мозякина. С первых минут отчётной встречи были заметно, что Сергей играет с большой самоотдачей, на хорошей для его возраста скорости, в типичный для себя умный хоккей.



Гол, как говорят в таких случаях, назревал. По сути, это был лишь вопрос времени. В результате Сергей забил в очень важный момент, в концовке второго периода при счёте 1:1.

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Не успели нижегородцы отбиться в меньшинстве, как сразу получили в свои ворота второй гол. Канадец Бек (1+1), проведший хороший матч, увидел на дальней штанге открывшегося Мозякина. Сергей грамотно выбрал позицию и, получив пас, в падении вогнал шайбу в сетку. Голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров был отыграл и спасти свою команду уже не мог.



В результате Сергей забросил долгожданную шайбу, поймал игровой ритм и, будем надеяться, теперь заиграет с новыми силами. Когда Мозякин на кураже, справиться с ним не сможет даже самый опытный защитник.