15 лет назад «Динамо» единственный раз победило на европейской арене. Где сейчас чемпионы?

В январе 2006 года Крикунов привёл «Динамо» к победе в Кубке европейских чемпионов. Спустя 15 лет он по-прежнему на боевом посту.

В начале января 2006 года московское «Динамо» принимало участие в самом престижном на тот момент соревновании европейских клубов – Кубке европейских чемпионов. Бело-голубые получили право представлять страну на международном уровне благодаря победе в чемпионате России 2005 года. Вот только летнее межсезонье не оставило от чемпионского состава московского клуба и малейшей тени, напоминающей о былом триумфе в Суперлиге. За океан отправились Андрей Марков, Максим Афиногенов, Александр Овечкин и Павел Дацюк, но самый главный урон динамовской команде нанёс главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, забравший в Казань Александра Ерёменко, Илью Никулина, Игоря Щадилова, Владимира Воробьёва, Александра Степанова и Алексея Терещенко.

По замыслу тренерского штаба Владимира Крикунова, восполнить потери в составе должны были защитники Дмитрий Быков и Денис Куляш, а также форварды Михаил Грабовский, Максим Сушинский и Александр Скугарев. Получилось не очень – уже в первом раунде плей-офф 2006 года бело-голубые бесславно капитулировали перед «Ладой» и сложили с себя чемпионские полномочия. Но это будет уже совсем другая история, ведь всего несколькими месяцами ранее перечисленные игроки навсегда вписали своё имя в историю московского «Динамо».

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Кубок европейских чемпионов 2006 года принимал Санкт-Петербург. В Северную столицу России, помимо московского «Динамо», приехали чемпионы ещё пяти европейских первенств. Швецию представлял «Фрёлунда Индианс», Чехию – «Пардубице», Словакию – «Слован», Финляндию – «Кярпят», а Швейцарию — «Давос». Бело-голубые образовали дивизион Александра Рагулина вместе с чемпионами Чехии и Словакии, тогда как остальные команды составили дивизион Ивана Глинки.



Уже в стартовом матче турнира динамовцы столкнулись с огромными проблемами. Серьёзную травму получил основной вратарь команды Виталий Еремеев, вместо которого на лёд вышел Сергей Звягин. В срочном порядке в Санкт-Петербург пришлось вызывать голкипера Олега Ромашко, для которого попадание в заявку на матчи КЕЧ так и осталось главным событием в игровой карьере. Если вынести за скобки потерю основного голкипера, групповой этап сложился удачным образом для московской дружины. Победив «Слован» (3:1) и Пардубице (5:1), «Динамо» пробилось в финал, где их соперником стал прошлогодний финалист Кубка европейских чемпионов «Кярпят» из города Оулу.



Финальный матч сложился для российской команды невероятно драматично. Символ московского клуба Александр Харитонов открыл счёт в матче на 12-й минуте первого периода, финны отыгрались спустя 14 минут усилиями Калле Сальстедта. Ещё до перерыва соперники обменялись заброшенными шайбами – на гол Сушинского точным броском ответил Юха-Пекка Хаатайя. В недалёком будущем нападающий «Атланта» и «Амура» отличился за две секунды до конца второго отрезка матча. В начале третьего периода Грабовский снова вывел бело-голубых вперёд, а следом цели достиг бросок защитника Леонида Канарейкина. Казалось, что судьба финала уже решена, но Мика Пюоряля и Виктор Уйчик смогли спасти финнов и перевести встречу в овертайм. Дополнительный отрезок победителя не выявил, а в серии буллитов победную попытку исполнил Игорь Мирнов.

Игорь Мирнов на Сергее Звягине Фото: ХК «Динамо» Москва

Самым ценным игроком был признан капитан «Динамо» Максим Сушинский. Белорусский нападающий Грабовский удостоился звания лучшего бомбардира Кубка европейских чемпионов. Максим и Михаил также вошли в символическую сборную турнира. В день 15-летия победы разбираемся, где сейчас находятся и чем занимаются игроки той команды.

Голкиперы

№31. Виталий Еремеев, 45 лет

Один из лучших вратарей в истории московского «Динамо» завершил игровую карьеру в 2014 года после нескольких сезонов, проведённых в «Барысе». С 2016 года входит в тренерский штаб бело-голубых, отвечая за работу с голкиперами. Примечательно, что на протяжении последних пяти лет Еремеев работает с Ерёменко, с которым они вместе побеждали в чемпионате России ещё 16 лет назад.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

№40. Сергей Звягин, 49 лет

Российский вратарь перебрался в столичный клуб в 2005 году после успешного сезона в «Нефтехимике». В сезоне-2005/2006 Звягин в основном исполнял роль запасного вратарь, но участие в Кубке европейских чемпионов стало звёздным часом Звягина в период его выступления за «Динамо». После этого сезона Крикунов включит голкипера в заявку сборной России для участия в чемпионате мира в Латвии. Российская команда выбыла из мирового первенства на стадии четвертьфинала, однако Звягин вошёл в тройку лучших в национальной команде на турнире. В 2010 году Сергей повесил коньки на гвоздь, а сейчас помогает Бобу Хартли в «Авангарде».

№32. Олег Ромашко, 40 лет

За главную команду московского «Динамо» не провёл ни одного матча. В 2011 году окончил Высшую школу тренеров в Москве. Основатель и старший тренер Международной школы хоккейных вратарей GOALIE MASTER. В начале этого сезона работал тренером вратарей в ХК «Сочи».

Защитники

№55. Дмитрий Быков, 43 года

Сезон-2005/2006 оказался единственным для защитника в «Динамо». Следующие пять лет Быков провёл в мытищинском «Химике/Атланте», с которым в 2011 году дошёл до финала Кубка Гагарина. Последним клубом в его хоккейной карьере стал «Амур». Сейчас работает ассистентом главного тренера в клубе ВХЛ «Звезда».

№34. Сергей Вышедкевич, 46 лет

В 2002 году вернулся в московское «Динамо» из-за океана, где на протяжении пяти сезонов пытался пробиться в НХЛ. В низших лигах провёл больше 200 матчей, но в последний год смог пробиться в основу «Атланты Трэшерз». Вернувшись в Россию, отыграл за московский клуб девять сезонов (642 матча по настоящий момент времени продолжают оставаться рекордом «Динамо»), а завершил карьеру в Нижнем Новгороде. Сейчас работает тренером в школе «Белые медведи».

№4. Леонид Канарейкин, 44 года

Покинул московское «Динамо» летом 2006 года, заключил контракт с ЦСКА. До завершения карьеры успел поиграть за такие команды, как «Салават Юлаев», «Спартак» и «Атлант». В 2010 году не смог найти себе новый клуб в КХЛ и отправился доигрывать карьеру в ВХЛ, где через три года и закончил профессиональную карьеру игрока. В сезоне-2016/2017 входил в тренерский штаб своего отца, заслуженного тренера России Фёдора Канарейкина, в «Авангарде».

№7. Евгений Королёв, 44 года

Ещё один игрок, пополнивший состав бело-голубых в межсезонье 2005 года и надолго не задержавшийся в столичном клубе. В дебютном сезоне в «Динамо» стал вторым бомбардиром команды среди защитников, однако в следующем чемпионате получил травму, которая не позволила ему полноценно себя проявить. Любопытно, что Королёв ненадолго вернулся в Москву, когда командой руководил уже Олег Знарок, но в своё второе пришествие в «Динамо» сыграл всего пять матчей. Сейчас Королёв работает тренером «Сарыарки», выступающей в чемпионате Казахстана.

№28. Денис Куляш, 37 лет

Сезон-2005/2006 оказался одним из лучших во всей карьеры российского защитника. Куляш стал лучшим снайпером московской команды среди защитников и заслужил вызов на чемпионат мира 2006 года. В матче регулярного чемпионата России с «Ак Барсом» Денис оформил хет-трик, который до сих вспоминают многие болельщики бело-голубых. Сейчас Куляш доигрывает хоккейную карьеру в румынской «Чиксереде». Говорят, что Денис даже рассматривает вариант с получением гражданства этой страны, чтобы сыграть за местную сборную.

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№36. Яков Рылов, 36 лет

Воспитанник кирово-чепецкой «Олимпии» в чемпионском сезоне провёл за «Динамо» 51 матч, а в составе молодёжной сборной России смог взять серебро МЧМ. Затем в его насыщенной карьере были ЦСКА, «Нефтехимик» и «Ак Барс», а перед началом чемпионата КХЛ-2016/2017 Рылов на несколько лет вернулся в стан бело-голубых. В нынешнем сезоне многоопытный защитник выступает в «Спартаке».

№2. Александр Рязанцев, 40 лет

Защитник, обладавший одним из самых сильных бросков в истории чемпионатов России, поменял огромное количество команд в течение своей карьеры. В московское «Динамо» Рязанцев заглядывал дважды, в том числе и перед сезоном-2005/2006. В стане бело-голубых будущий победитель конкурса Матча звёзд КХЛ на самый сильный бросок звёзд с неба не хватал, но и общей картины не портил. За свою карьеру Рязанцев выиграл молодёжный чемпионат мира, а также Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», хоть и сыграл в том сезоне за команду не так много матчей. Завершил выступление на высшем уровне в 35 лет после игры в хабаровском «Амуре».

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Нападающие

№24. Альберт Вишняков, 37 лет

Воспитанник альметьевской школы хоккея провёл в «Динамо» три сезона. В чемпионском сезоне сыграл 28 матчей, набрав всего три очка. В победном плей-офф Вишняков участия не принимал. Альберту было трудно закрепиться в «золотом» составе московской команды, но после ухода из команды ряда лидеров, роль Вишнякова в московской команде резко возросла.



После ухода из «Динамо» выступал за «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик», ненадолго вернулся в родной «Нефтяник», а два следующих чемпионата провёл в Казахстане, вполне успешно играя за «Бейбарыс» из Атырау. Сейчас 37-летний Вишняков остаётся одним из редких обладателей КЕЧ-2006, продолжающих карьеру. Российский форвард играет на Украине, защищая цвета «Днепра» из Херсона.

№84. Михаил Грабовский, 36 лет

Один из любимых игроков Крикунова пополнил состав бело-голубых уже в ходе сезона-2005/2006. Впоследствии белорусский нападающий признается, что именно фактор главного тренера мотивировал его к переходу в столичный клуб. Грабовский провёл в Москве прекрасный сезон и стал одним из главных действующих лиц динамовского триумфа на европейской арене.

Михаил Грабовский (слева) Фото: ХК «Динамо» Москва

«Главное воспоминание от финала? Победный буллит Мирнова. Должен был его исполнять я. Но сам сказал Крикунову, что не пойду бить и пусть кто-то другой идет. Потому что это такой стрессовый момент, который я не смог выдержать. Знаю, что я слаб в таких моментах. Теперь понимаю, что надо было бить, и это бы запомнилось на всю жизнь. Но Игорь на тренировках отлично исполнял буллиты. Хорошо, что он в итоге и забил», — рассказал Грабовский в интервью пресс-службе московского «Динамо».



В «Динамо» Грабовский провёл всего один сезон, после чего построил отличную карьеру в НХЛ. Один из лучших хоккеистов в Беларуси был вынужден досрочно завязать с профессиональным спортом из-за последствие многочисленных сотрясений мозга. В настоящий момент познаёт азы тренерского искусства, помогая Крэйгу Вудкрофту управлять минским «Динамо».

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№26. Дмитрий Казионов, 36 лет

Будущий трёхкратный обладатель Кубка Гагарина перешёл в московский клуб в ходе сезона-2005/2006 в результате обмена с «Ладой». Воспитанник СДЮШОР «Динамо» сходу прописался в нижних звеньях родного клуба, став игроком основного состава. Впрочем, первое пришествие Дмитрия в столичный клуб долгим не получилось. Именно после этого сезона Билялетдинов заберёт Казионова в «Ак Барс», где сумеет превратить нападающего в одного из лучших форвардов оборонительного плана в России.



После долгого и успешного этапа выступлений в казанском клубе Дмитрий переберётся в магнитогорский «Металлург», в составе которого также сумеет пополнить чемпионскую коллекцию. Перед сезоном-2017/2018 нападающий снова вернётся в московское «Динамо» и сыграет 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Летом 2019 года опытный форвард заключил пробный контракт с «Нефтехимиком», но не смог пройти просмотр в нижнекамском клубе. Таким образом, «Нефтехимик» стал последним клубом Казионова в профессиональной карьере.

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№10. Игорь Мирнов, 36 лет

Талантливый нападающий, в карьере которого были как блестящие сезоны, так и крайне неудачные. Уроженец Читы Мирнов начинал в «Динамо» свою профессиональную карьеру, а в чемпионском сезоне являлся твёрдым игроком основного состава (26 очков в 55 матчах регулярного чемпионата + шесть баллов в плей-офф). Через год установил личный рекорд результативности, который впоследствии так и не побил, хотя и сменил восемь клубов. Стал одним из главных героев финала КЕЧ-2006, исполнив победный буллит в ворота голкипера «Кярпята» Никласа Бекстрёма. Покинул московское «Динамо» осенью 2007 года, рассорившись с тренером Крикуновым. Завершил карьеру после сезона в воронежском «Буране», выступающем в ВХЛ.

«Нет у меня с Мирновым никакого конфликта. Наоборот, я долго пытался найти нападающему место, где бы он заиграл так, как в прошлом году. Ставил в разные тройки. Но ничего не получилось. К моему большому сожалению.



Не надо было его в «Магнитку» отдавать? Мы приняли это решение только после того, как Мирнов заявил, что он «видел эту команду в одном месте» и «в гробу он видел этот клуб». После этого мы убрали его из состава. Я могу повторить это где угодно. В том числе и в его присутствии. Возможности, что он останется в «Динамо», нет. В клубе его не будет. Таких слов ему здесь не простят.



Почему Мирнов не уехал в НХЛ прошлым летом? Ему там предложили зарплату в четыре тысячи долларов. Желание сразу пропало», — говорил Крикунов 14 лет назад об уходе одного из любимцев динамовской торсиды

Возможно, главная загадка российского хоккея. О голе-фантоме Мирнова спорят до сих пор В «Динамо» не сомневались в чистоте гола, а «Авангард» настаивал на переигровке матча.

№13. Егор Михайлов, 42 года

Сын легендарного советского хоккеиста Бориса Михайлова не смог повторить и толики достижений своего отца. Высшим достижением Михайлова-младшего так и остался выход в финал молодёжного чемпионата мира 1998 года. В «Динамо» Егор провёл два средних сезона, а последним клубом в его карьере стал швейцарский «Висп». На протяжении пяти последних лет работает тренером в системе команд ЦСКА. В этом сезоне является членом тренерского штаба клуба ВХЛ «Звезда».

№9. Вацлав Плетка, 41 год

Один из самых незаметных легионеров в истории московского «Динамо» заключил контракт со столичным клубом в ноябре 2005 года. Карьера Плетки в столичном клубе получилась недолгой, но довольно интересной. Чешский форвард сразу же сломал ребро в матче за сборную Чехии на этапе Евротура. Нападающий вернулся в строй аккурат к моменту подачи заявки для участия в КЕЧ-2006. Москвичи были вынуждены прибегнуть к маленькой хитрости: в матче с «Авангардом» Плетка сыграл всего три смены. Включить чеха в состав пришлось потому, что иначе он бы не имел права помочь команде в еврокубке.



Уже через месяц Плетка попросил руководство «Динамо» о расторжении контракта. Среди причин, побудивших Плетку уехать, хоккеист назвал задержки с зарплатой и недостаток игрового времени. «Я действовал в четвёртом звене и проводил на льду не более шести минут, причём только в равных составах. «Динамо» же играет в оборонительный хоккей, и подавляющее количество шайб забрасывает в большинстве», — сетовал Плетка. На решение форварда покинуть лагерь бело-голубых повлиял и отъезд Павла Росы, который был переводчиком, так как сам Вацлав практически не говорит по-русски.

№38. Константин Романов, 35 лет

Уроженец Москвы Романов провёл за «Динамо» семь первых сезонов в профессиональной карьере, а затем надолго связал свою судьбу с Казахстаном. Долго выступал за «Барыс», играл за казахстанскую сборную на чемпионате мира и принимал участие в матчах олимпийской квалификации. Последним клубом в профессиональной карьере Романова стал павлодарский «Иртыш», цвета которого форвард защищал в сезоне-2017/2018. В настоящее время работает детским тренером в спортшколе «Спартак-спорттех».

№19. Павел Роса, 43 года

В отличие от Плетки, этот чешский форвард был одним из лучших легионеров эпохи до возникновения КХЛ. После «Динамо» (44 очка в 54 матчах чемпионского сезона) успешно играл за омский «Авангард», а затем перебрался в Европу. В финском «Кярпяте» установил личный рекорд результативности (51 балл в 45 матчах), а затем перебрался в швейцарский «Фрибур-Готтерон», в котором и трудится в настоящее время уже в должности помощника главного тренера.

№25. Александр Скугарев, 45 лет

Двукратный чемпион России в составе ярославского «Локомотива» перешёл в «Динамо» после хороших сезонов в «Ладе». Крикунов возлагал на нападающего большие надежды, но из союза Александра с московским клубом ничего хорошего не вышло. Участник чемпионата мира 2004 года провалился в «Динамо» в своём дебютном сезоне в столице России. Второй сезон сложился более успешно, но продления контракта не случилось. В дальнейшем нападающий поиграл за такие команды, как ЦСКА, «Барыс», «Ермак» и «Крылья Советов». Завершил карьеру в 37-летнем возрасте, а его последним клубом стал воронежский «Буран».

№33. Максим Сушинский, 46 лет

Переход Сушинского из «Авангарда» в «Динамо» стал самым громким трансфером хоккейного межсезонья 2005 года. Клубную прописку сменил лучший бомбардир Суперлиги двух последних сезонов. Причем ушел он в команду, которая до сих пор считается принципиальнейшим соперником «ястребов». Титулованный форвард объяснил свой выбор желанием сменить обстановку.



«Ушёл из «Авангарда», потому что устал психологически. Надо было сменить обстановку. Жена и дочь Вика на меня давления не оказывали, наоборот, поддерживали. Почему я выбрал «Динамо»? Это сильный клуб, ставящий перед собой серьёзные задачи. Ну и до Питера из Москвы поближе, чем из Омска», — говорил Сушинский после нашумевшего перехода.



«Была без радостей любовь, Разлука будет без печали», — пожалуй, именно таким образом можно охарактеризовать пребывания Максима в московском клубе. Сушинский был назначен капитаном столичного клуба, но стать настоящим вожаком получилось только на время проведения Кубка европейских чемпионов. Примечательно, что еврокубок разыгрывался в родном для нападающего Санкт-Петербурге. Возможно, именно этот фактор и помог Су-33 набрать восемь очков в трёх матчах и стать лучшим бомбардиром турнира.

Максим Сушинский с кубком Фото: ХК «Динамо» Москва

После неудачного выступления в плей-офф сезона-2005/2006 Максим покинул «Динамо» и заключил контракт с родным СКА. Завершил карьеру в 2013 году после семи матчей в Швейцарии. На протяжении двух последних лет занимал должность президента «Авангарда», а сейчас живёт семейной жизнью и занимается ведением бизнеса.

№20. Вадим Шахрайчук, 46 лет

Воспитанник киевского «Сокола» к моменту своего первого чемпионства с «Локомотивом» успел поиграть в «Ак Барсе», «Авангарде» и немецком «Нюрнберге», а также стать многократным участником чемпионатов мира и олимпийской квалификации в составе сборной Украины. В Ярославле Шахрайчук провёл два «золотых» сезона, а затем перебрался в московское «Динамо».



В финале Кубка европейских чемпионов Вадим реализовал послематчевый бросок, внеся свою лепту в итоговую победу бело-голубых. В 2013 году завершил игровую карьеру, после чего переключился на тренерскую работу в Украине и Румынии. На протяжении последних трёх сезонов Шахрайчук является главным тренером румынской «Дуняры».

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№17. Александр Харитонов, 44 года

Ещё один известнейший коренной динамовец. В чемпионском сезоне набрал 29 (15+14) очков в 49 матчах, став четвёртым бомбардиром команды. В период работы Крикунова в «Динамо» и сборной России являлся постоянным игроком национальной команды. В составе национальной команды принял участие в Олимпийских играх 2006 года.



Известен тем, что получил репутацию самого быстрого хоккеиста Суперлиги. Сезон-2011/2012 в составе киевского «Сокола» стал для Харитонова последним в карьере игрока, после чего он стал детским тренером, сейчас поглощён заботами собственной академии – ставит катание самым юным хоккеистам. Также Александр тренирует команду болельщиков московского «Динамо».

№23. Дмитрий Шитиков, 34 года

Воспитанник московского «Динамо» провёл в родном клубе пять первых сезонов в профессиональной карьере, отыграв в общей сложности 276 матчей. Техничный и быстрый крайний нападающий подавал определённые надежды, но переход в СКА не пошёл на пользу форварду. После непродолжительного вояжа в Санкт-Петербург Шитиков начал менять команды, как перчатки, в результате на несколько лет задержавшись в «Витязе». В 31-летнем возрасте не нашёл работы в КХЛ, после чего отправился в Словакию и Казахстан. Сейчас является игроком «Арлана» из Кокшетау.

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Главный тренер

Владимир Крикунов, 70 лет

Во времена Суперлиги Крикунов приводил московское «Динамо» к золотым медалям чемпионата России (2005). В следующем сезоне Владимир Васильевич привёл московский клуб к историческому успеху на европейской арене, но спустя всего два года был вынужден покинуть клуб после ряда неудачных матчей.



Мэтр тренерского цеха вернулся в московское «Динамо» в октябре 2018 года. Заслуженного тренера СССР и России призвали спасти тонущий клуб на старте регулярного чемпионата КХЛ. И он это сделал, исправив турнирное положение бело-голубых и вернув команду в зону плей-офф.



Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне прославленный тренер вышел на второе место в истории бело-голубых по выигранным матчем. Клубный рекорд навсегда принадлежит великому Аркадию Чернышёву.

Крикунов вышел на чистое второе место по победам на посту главного тренера «Динамо»

P.S. 9 января московское «Динамо» проведёт ретроматч с минским «Динамо», посвящённый своей победе в Кубке европейских чемпионов 2006 года. В этот день бело-голубые выйдут на лёд домашней арены в юбилейной форме, которая является точной копией той, в которой московское «Динамо» 15 лет назад одержало победу в Кубке европейских чемпионов.