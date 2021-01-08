Кто попадёт, а кто пролетит мимо плей-офф? Оставшиеся интриги на Западе

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно выходит на финишную прямую. Так что самое время поговорить об оставшихся интригах регулярки и заострить внимание на самых интересных моментах. Начинаем с Западной конференции.

Удержит ли ЦСКА первое место

Мы давно привыкли, что «армейские» гранды в лице ЦСКА и СКА борются за первое место на Западе и разыгрывают его между собой. После введения жёсткого потолка зарплат ситуация кардинально не изменилась, хотя СКА, проигравший три матча подряд (в том числе и очную встречу накануне), по потерянным очкам уже уступает «Локомотиву». А вот ЦСКА привычно лидирует. Сложно представить, что красно-синие кому-то отдадут своё первое место, зато придётся побороться с «Ак Барсом» за первую строчку в общей турнирной таблице. Пока Казань впереди.

Минское «Динамо» без плей-офф с сезона-2016/2017. Время пришло?

Давненько минчане не выходили в плей-офф. В последний раз им удавалось попасть в заветную восьмёрку ещё в сезоне-2016/2017, но с тех пор многое изменилось. Если честно, то перед сезоном надежд на Крэйга Вудкрофта было немного, уж больно много ошибок он допускал ранее. Однако нынешний регулярный чемпионат показал, что канадский специалист сумел грамотно воспользоваться отсутствием у «Динамо» лимита на легионеров. Ко всему прочему неплохо заиграли местные ребята. Сейчас «зубры» идут пятыми, очковый запас довольно большой.

Знарок играет с огнём

Странно видеть «Спартак» на восьмом месте Запада. Бюджет у команды солидный, состав тоже довольно неплохой, хотя и возрастной. В этой связи не могут не возникать вопросы к Олегу Знарку и его тренерскому штабу. К профессионализму Олега Валерьевича вопросов нет, но он и его команда по-прежнему играют с огнём. Сейчас «Спартак» занимает восьмое место, по потерянным очкам всего на один балл опережая «Витязь». Даже если красно-белые так и останутся восьмыми, в первом раунде плей-офф им сразу же играть с ЦСКА, а это практически неминуемый вылет.

«Йокерит» прошёл трудный период. Попадёт ли он в первую четвёрку?

Это важно, так как первые четыре места получат преимущество своей площадки в плей-офф. Напомним, что у «джокеров» из-за болезни игроков переносили много матчей. Сейчас у «джокеров» всего 38 проведённых встреч, меньше в нынешнем регулярном чемпионате не сыграл никто. При этом у коллектива Лаури Марьямяки 48 очков. Результат солидный. На днях «джокеры» лишь в овертайме уступили ЦСКА, затем обыграли СКА и разгромили ХК «Сочи». Такими темпами финский клуб точно доберётся до первой четвёрки. Да, был сложный отрезок, но он для финнов остался позади.

От судьбы не ушли. Коронавирус и эпидемия травм загнали «Йокерит» в большой кризис Клуб из Хельсинки проводит худший отрезок в КХЛ за несколько лет. В гостевом матче с московским «Динамо» финны нарвались на разгром.

Яшкин в погоне за рекордом Мальцева

В свою очередь московское «Динамо» может опуститься с четвёртого места. Сзади серьёзно поджимают Минск и «Йокерит». Но в ситуации с бело-голубыми хотелось бы обратить внимание на другой, более важный, на наш взгляд, момент. Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев — настоящая икона московского «Динамо». Его клубные рекорды на протяжении полувека казались абсолютно незыблемой вершиной для игроков, защищающих бело-голубые цвета. Однако чешский форвард Дмитрий Яшкин в этом сезоне намерен побить одно из достижений прославленного динамовца. В сезоне-1970/1971 Мальцев 37 раз поразил ворота соперников, что является лучшим результатом в истории московского клуба по голам в одном сезоне. Спустя 50 лет Яшкин находится всего в восьми точных бросках от планки, заданной лучшим снайпером московского «Динамо». Учитывая количество матчей, которые Яшкин ещё может сыграть в этом сезоне, есть все основания предполагать, что рекорд падёт.

Разин тащит «Северсталь» в плей-офф

Помимо минского «Динамо», приятно удивляет результатом и «Северсталь», идущая в кубковой восьмёрке. При этом возможности Череповца гораздо скромнее, нежели у того же «Спартака», но «сталевары» опережают красно-белых. И всё бы хорошо, но в последнее время главный тренер «Северстали» Андрей Разин ведёт себя как-то вызывающе. Ссорится с агентами, вступает в перепалки с коллегами по тренерскому цеху. Разину лучше направлять энергию в нужное русло, тогда шансы на то, что «Северсталь» так и останется в районе шестого-восьмого места, значительно возрастут. Главное сейчас – не завалить концовку регулярки и добиться поставленной задачи.