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Игорь Ларионов продолжит работу с молодёжной сборной России и будет готовить её к МЧМ-2022

Ларионов продолжит работу с молодёжной сборной
Павел Панышев
«В финале у Канады тоже было фиаско». Ларионов сказал, что поменяет в сборной к новому МЧМ
Главный тренер российской молодёжки поведал о всех проблемах, с которыми столкнулась команда, пообещав сделать выводы.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сегодня в офисе Федерации хоккея России состоялось рабочее совещание штаба сборной под руководством президента ФХР Владислава Третьяка. В нём приняли участие глава штаба, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов, а также тренеры сборной России U20.

После завершения мероприятия главный тренер российской молодёжки Игорь Ларионов пообщался с представителями СМИ.

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О невыполненной задаче

«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022.

Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР. От имени ФХР и штаба сборной благодарим болельщиков, которые нас поддерживали и до конца верили в победу нашей команды. Будем стремиться, чтобы оправдать ваше доверие и поддержку в будущем».

О плохой реализации моментов

«Прошло совещание. Присутствовали я, Владислав Третьяк, Роман Ротенберг, мои помощники в тренерском штабе. Пару дней назад закончился МЧМ. К сожалению, мы не достигли того, что хотели. Нам указали на ошибки, которые надо исправить, чтобы наш хоккей был более доминирующим и команда играла в хоккей, который будет успешен.

Атака была в ступоре? Игра в хоккей предполагает, чтобы были забиты голы. Но мы забили пять американцам, четыре – шведам. Просто у нас была не самая высокая реализация, это ключевой момент. Работа защитников, игра на пятаке – эти детали определяют исход матчей, нам надо это улучшить.

Идти по головам и говорить про кого-то персонально нет смысла. Игра состоит из ошибок. Канада забила 16 голов немцам и ноль – в финале. О чём-то это говорит. Хоккей становится более предсказуемым и интересным. Целый комплекс, который мы обсуждали. Мы хотим многое донести до игроков и следующего МЧМ. Помощники тоже выступили и высказали своё мнение».

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О выводах в плане физической подготовки

«Физподготовка? Немного другой год, наш тренер Филипп Арзамазов перенёс какие-то вещи на этот год. Была пандемия, мы сидели на карантине, в номерах. Не всё получалось сделать. Будут внесены коррективы в тренировочный процесс. Я договорился с Кеном Холландом (генменеджер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». – Прим. «Чемпионата»), чтобы у нас в номерах была штанга, чего не было у других команд.

Я полностью доверяю нашему тренеру по физподготовке. Он много лет был в «Динамо», потом работал в сборной. Например, случились функциональные спады у Сафонова и Амирова, а у Подколзина, Пономарёва и Бардакова – нет, они отпахали по полной программе. Значит, нужен более функциональный подход к каждому хоккеисту. Мы будем использовать весь наш резерв, больше работать по отдельному игроку.

Обсуждали многие вещи. Вопрос по тренерскому штабу – это прерогатива руководства ФХР. Я поблагодарил ребят, вложивших свой труд. Пока не могу сказать, какие будут изменения в штабе. Мы ищем, чтобы команда была более гармоничной».

О хоккейной философии

«Семь человек из этого состава смогут сыграть на следующем МЧМ. Ведущие защитники, сильный вратарь, который может быть ещё лучше. Плюс два центральных нападающих – Пономарёв и Хуснутдинов.

Про себя могу сказать, что учишься всегда. Понимал, где и в чём я мог быть лучше. В современном хоккее участвуют пять человек в обороне и в атаке. Иначе будем сидеть как чехи весь матч в обороне, чтобы выждать две контратаки. Мы должны соревноваться с ведущими странами мира и быть более успешными.

МЧМ – наше будущее хоккее, наше будущее поколения. Эти мальчишки проходят большой этап, они были лидерами в своих детских и юношеских команд, попали в клубы КХЛ. На каждой позиции должны быть люди с характером, которые могут дать результат. Все находятся в одинаковых условиях, мы должны придерживаться нашего хоккея, который мы можем выжать из ребят.

Американцы попали в финал за одну минуту матча с финнами. Шведы тоже проиграли финнам в конце игры. Многие вещи сложно прогнозировать. Таков хоккей, эмоции. Мы учимся, совершенствуемся. Разбираемся, в чём нам улучшить нашу игру. Например, Егор Чинахов – небольшая версия Могильного и Кучерова, но он пока не готов играть без шайбы. Он сам по себе порядочный парень, который вырастет в хорошего игрока. Нужно постоянное внимание, отслеживание каждого кандидата».

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О работе тренерского штаба

«Мичков и Мирошниченко? Всегда приятно видеть и смотреть на новое поколение игроков. Меняется организм, появляются первые успехи. Я знаю и видел этих ребят. Я смотрю на их игру, мне нужно, чтобы они подходили под нашу концепцию. Если ребята готовы держать удар со старшими соперниками, то они будут приглашены на сборы, чтобы завоевать своё место в составе.

Не знаю, откуда была информация про разногласия в тренерском штабе. У нас у всех были свои полномочия, свобода действий. Тот же Сергей Голубович отвечал за защиту, Володя Филатов – за нападение и большинство, Потапов изучал соперника и вёл игру в меньшинстве. Все активно работали на скамейке. Я сказал тренерам, что всем ребятам нужна поддержка, крика быть не должно.

Главный компонент игры – характер, коллективная игра и шайба, которая должна быть у нас. Это всё донесено до игроков. Если взять финал Канада – США, то канадцы не забили ноль голов. Для них это тоже фиаско. В Братиславе наша первая сборная со звёздными игроками ничего не могла сделать с финнами. Я пытался сказать ребятам, что не должно быть паники, все должны быть спокойны, играли через пас. Будем строить команду на нашем костяке, на тех, кто уже получил опыт».

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