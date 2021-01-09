МЧМ показал, что хоккей выходит на пик популярности. Скоро в России будет, как в Канаде

Молодёжный чемпионат мира по хоккею принёс всем нам не только разочарование от результата, но и ещё один итог, который, может быть, даже важнее в глобальном смысле. Чемпионат в Эдмонтоне показал, что МЧМ становится одним из главных турниров нашего спорта, а хоккей, как явление, выходит на пик популярности, обгоняя в России и футбол, и биатлон, и даже набравшие ход смешанные единоборства.

«Россия хотела взять золото. Медаль – хорошая вещь, но не для нашего хоккея» Главный тренер молодёжки Игорь Ларионов – о своём родственнике, отвечающем за физику сборной, ступоре в атаке и опыте поражения.

Смелое заявление? Возможно, но судите сами. Ещё лет 5 назад в России никому, кроме хоккейных болельщиков, не было дела до молодёжной зарубы в новогодние праздники. Да и то многие относились к турниру снисходительно: мол, это всё-таки детские игры, они цепляют не так, как взрослые чемпионаты мира и уж тем более Олимпиады, да и фамилий знакомых там практически нет. Внимание к МЧМ было поверхностное, освещение турнира — скудное. Даже золотой Баффало-2011 стал по-настоящему интересен только после великой и драматичной победы, а по ходу того чемпионата и близко не наблюдалось какого-либо бума по хоккейной молодёжке.



Сейчас всё совсем иначе. Второй МЧМ подряд игры сборной России забирает в свою сетку вещания Первый канал — это уже говорит о том, что рейтинги турнира в нашей стране зашкаливают. И не только на ТВ! Посмотрите, как освещается молодёжный чемпионат в печатных и интернет-СМИ. Куча материалов разного характера, поток новостей, внимание к эпизодам и мелочам. Читатель скажет, что это журналисты высасывают темы из пальца и пишут по пять статей об одной игре. Но мы-то оцениваем внутренние рейтинги, и я могу вас заверить — спрос рождает предложение, а не наоборот.

«В финале у Канады тоже было фиаско». Ларионов сказал, что поменяет в сборной к новому МЧМ Главный тренер российской молодёжки поведал о всех проблемах, с которыми столкнулась команда, пообещав сделать выводы.

Да, людям теперь интересно всё, что связано с МЧМ, поэтому освещение турнира и общественный интерес к нему выходят на новый, небывалый для молодёжных первенств уровень. Вот, например, Игорь Ларионов уже утверждает, что в даже в Северной Америке не пишут про МЧМ столько, сколько в России. А итоги неудачи в Эдмонтоне подводят Георгий Черданцев, Василий Уткин, Дмитрий Губерниев, Александр Мостовой, Ирина Роднина, Лев Лещенко. То есть люди, не имеющие к хоккею никакого отношения.

Уткин — о МЧМ-2021: Ларионов — растерянный человек, пытающийся воссоздать свою молодость

Роднина — о критике сборной России болельщиками после разгрома: неприлично так себя вести

В Канаде исторически боготворят МЧМ, трубят о нём из каждого утюга, и, судя по всему, в России мы тоже к этому приходим. Даже молодёжный хоккей становится по-настоящему национальным видом спорта, и это при том, что золота на МЧМ у нашей страны не было уже 10 лет! Да и на взрослой международной арене давно нечем похвастать, кроме одинокой победы в Пхёнчхане. Даже удивительно, что в отсутствие регулярных больших успехов хоккей закрепляется на лидирующих позициях в нашем спорте, а сборные критикуются, главным образом, за пролёты мимо золота, а не за кризис системы или недостаток свежих идей развития. Можно только представить, что будет, когда победы всё-таки придут!

Бесхарактерный советский хоккей. Почему канадцы разнесли философию Ларионова в пух и прах Россия вышла играть в хоккей, а не умирать на льду, и это шло от тренера.

Почему же хоккей сейчас выходит на пик в России и становится видом спорта номер один? Во-первых, если говорить конкретно о рекордном по интересу общественности прошедшем МЧМ, то помогла пандемия. В 2020-м из-за коронавируса были отменены летние Олимпийские игры, ЧЕ-2020 по футболу и взрослый ЧМ по хоккею, поэтому молодёжный мировой форум стал единственным крупным международным соревнованием за долгий срок. Люди, истосковавшиеся по противостоянию «наши — не наши», буквально набросились на турнир «детей».



Во-вторых, если говорить глобально, у хоккея сейчас открыто своего рода «чемпионское окно». Да, повторюсь, очень мало больших побед, но хоккеисты на любом уровне априори борются за золото, чего и близко нет в других популярных командных видах спорта. Более того, на пик хоккей выводит спад в других дисциплинах. В биатлоне давний кризис, из MMA ушёл Хабиб, а футбол… Лучшая, как многие считают, игра с мячом в России погрязла в разного рода скандалах, сборная после сенсации на ЧМ-2018 вернулась на своё место во втором эшелоне, а клубы только что коллективно опозорились в еврокубках.

Проблемы нашего футбола: коррупция, высокие зарплаты и лимит. Пишут читатели «Чемпионата» «Площадок и полей меньше, чем церквей в России».

На этом печальном фоне хоккей, конечно, смотрится выигрышно и привлекает новую аудиторию. Добавим ещё, что ему удалось остаться в стороне от допинговых скандалов, которые в последние годы сотрясают весь наш спорт. Хоккей по праву гордится своей чистотой, и это тоже добавляет ему вистов в глазах российских болельщиков, многие из которых сильно разочаровались в нашем спорте высших достижений.

Фазель: Россия понесла наказание в Южной Корее, так за что её наказывать в Пекине?

Преимущество хоккея ещё и в том, что в нашей стране не становится меньше игроков, происходит регулярное обновление кадров для сборной России и для НХЛ — присутствие наших в лучшей лиге мира тоже очень важно для популяризации. У хоккея нет привязки к конкретным личностям, как в том же MMA или биатлоне, достаточно регулярно появляются новые звёзды или, по крайней мере, интересные для широкой публики личности. Соответственно, и результаты в обозримом будущем будут те же, хоккей не свалится в одночасье в глубокий кризис, наша сборная по-прежнему будет ехать на любой турнир в ранге одного из фаворитов.



Всё это, вкупе с полным отсутствием громких внутренних скандалов и интриг, и поднимает хоккей сейчас на первое место в нашем спорте. И самое главное, что это «чемпионское окно» далеко от своего закрытия. В мае-июне 2021-го нас ждёт взрослый чемпионат мира, рейтинги которого наверняка будут зашкаливать ещё и от того, что в прошлом году турнир не состоялся. В феврале 2022-го — зимняя Олимпиада, где хоккей будет успешно бороться за звание главного хедлайнера с фигурным катанием. Независимо от того, приедет туда НХЛ, или нет! Ну а в 2023-м Россия и вовсе станет хозяйкой и МЧМ, и ЧМ, так что можно не сомневаться, что этот год полностью пройдёт под знаком хоккея.



Пора признать, что этот вид спорта становится таким же культовым для нашей страны, как и для Канады. Увеличиваются объёмы освещения, растут рейтинги, повышается интерес, выигрывается конкуренция у других видов. И это замечательно, но есть одно «но». Людям всё-таки нужны победы, чтобы этот пик не обернулся через несколько лет глубоким спадом. Но тут уже дело за нашими руководителями, за тренерами, за хоккеистами. У них есть всё, чтобы сделать хоккей в России не только мегапопулярным, но и золотоносным.