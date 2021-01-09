Кто попадёт, а кто пролетит мимо плей-офф? Оставшиеся интриги на Востоке

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно выходит на финишную прямую. Так что самое время поговорить об оставшихся интригах регулярки и заострить внимание на самых интересных моментах. Продолжаем Восточной конференцией.

«Ак Барс» — лидер. Его не догнать?

Если честно, то команда Дмитрия Квартальнова выглядит очень мощно. Разыгрались лидеры, включая француза Стефана Да Косту. Имея в активе 68 очков «барсы» занимают первое место не только в Восточной конференции, но и во всём регулярном чемпионате. Кто может догнать казанцев? На Востоке, пожалуй, только «Авангард», но у команды Боба Хартли периодически случаются спады, поэтому выиграть дуэль у Казани на дистанции будет сложновато. В дивизионе Харламова вторым идёт «Металлург». Отставание уральцев на данный момент уже 13 очков, а при двухбалльной системе подсчёта очков за оставшуюся часть чемпионата такое практически невозможно отыграть.

Кто попадёт, а кто пролетит мимо плей-офф? Оставшиеся интриги на Западе Сохранит ли ЦСКА первое место и сумеет ли Олег Знарок не вылететь за пределы восьмёрки со «Спартаком».

Доберётся ли «Сибирь» до восьмого места?

Если на Западе давно всё понятно с ХК «Сочи» и рижским «Динамо», то на Востоке в плей-офф не будет «Нефтехимика», «Куньлуня» и «Амура». Нет, теоретические шансы остаются, но не более того. Нужно понимать, что при нынешней конкуренции совершить чуда у этих команд не получится. А вот «Сибирь» ещё может пошуметь. Команда Николая Заварухина идёт на девятом месте, отставая на семь очков от «Барыса». Проблема в том, что у новосибирцев много сыгранных матчей – уже 44. Тогда как у «барсов» 41 при приличном очковом запасе. Похоже, изменения в руководстве и тренерском штабе «Сибири» после нынешней регулярки неизбежны.

«Магнитка» и «Салават» не планируют уступать места под солнцем

Важное значение в плей-офф будет иметь преимущество домашней площадки. В последнее время, например, мы привыкли видеть «Салават Юлаев» шестым, но теперь такой результат уфимцев не устраивает. Команда Томи Лямся активно соперничает с «Металлургом» за третье-четвёртое место. Но, главное, совершенно не хочет падать на пятое, так как при подобном раскладе придётся начинать плей-офф в гостях. Вообще же Магнитогорск и Уфа идут практически нога в ногу, поочерёдно обгоняя друг друга. Будет интересно посмотреть за их дальнейшим соперничеством.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Способен ли «Автомобилист» на рывок?

В случае с клубом из Екатеринбурга, в отличие от «Салавата», мы привыкли к удачному выступлению уральцев в регулярном чемпионате. Вот только в плей-офф (в том числе и в прошлом году) постоянно случался провал. Это наверняка надоело и руководству, и самим игрокам. Не зря вратарь Якуб Коварж давал в прессе разгромные интервью, в которых нещадно критиковал свою команду. При Билле Питерсе (по крайней мере пока) «Автомобилист» не стал сильнее. Удачные серии чередуются с провальными, а о лидерстве в конференции говорить не приходится. Способна ли нынешняя команда на серьёзный рывок в концовке? Вопрос двоякий. С одной стороны, вероятно, прибавить екатеринбуржцы способны, но тогда может не остаться сил на первый раунд плей-офф. Очередной вылет на данной стадии наверняка будет расценен как катастрофа.

Вратарь «Автомобилиста» наехал на свою команду. В провале виноваты все, кроме Коваржа! Из интервью с чехом мы узнали, что в уральском клубе всё плохо. И чего хотел добиться Якуб?

От «Трактора» ждут большей стабильности и места в четвёрке

Конечно, с приходом Анвара Гатиятулина на пост главного тренера челябинский клуб заиграл гораздо интереснее. Видна тренерская рука, чувствуется хорошая атмосфера внутри коллектива. Да и укомплектован нынче «Трактор» вполне достойно. Главное, чего не хватает, так это стабильности. Причём, в последнее время у челябинцев больше поражений, нежели побед, а ведь по ходу регулярного чемпионата они дышали в спину «Ак Барсу». Теперь же задача максимум – потеснить кого-то из пары «Металлург» — «Салават Юлаев». При этом у «Магнитки» и «Трактора» по 43 игры, а у «Салавата» — 44. Нынешнее отставание в три-четыре очка, конечно, ликвидируется вполне легко. Вопрос, какой запал останется у Челябинска на концовку. Нынешнего запаса прочности для попадания в четвёрку вряд ли хватит.