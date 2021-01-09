Разин «воюет» с врагами через «Инстаграмм». Весело, но зачем это «Северстали»?

Эпатаж — второе имя Андрея Разина. Это мы знаем с тех пор, как экс-легенда «Магнитки» начал тренерскую карьеру. В «Ижстали» Разин вступал в эпичнейшую драку с коллегой Ждахиным. Работая в «Автомобилисте», Андрей Владимирович издевался над фамилией арбитра Гамалея и проводил тренировки в розовом пиджаке, а будучи тренером «Югры» Разин наезжал на пресс-конференциях на Владимира Крикунова и отпускал колкости в адрес руководства уральского клуба.

«Хлопайте баскетболисток по попкам». Разин «наехал» на Крикунова Разин первый раз после увольнения из «Автомобилиста» приехал в Екатеринбург и выдал одну из самых интересных пресс-конференций сезона.

А ещё были конфликты с Якубом Коваржем, странный уход из «Адмирала», ёмкая характеристика от Евгения Лапенкова…

Экс-игрок «Северстали» Лапенков: Разина нельзя назвать тираном. Он просто моральный урод

В общем, много чего. Что интересно, во время игроцкой карьеры за Разиным не водилось никакой скандальной славы, а вот тренерская ипостась раскрыла в нём новые таланты.



Но последние два с половиной сезона наставник достаточно спокойно трудился в «Северстали». Превращал скромного середняка в интересную, атакующую, всегда кусачую команду, слыл умным специалистом и отличным мотиватором, ни в какие конфликты не ввязывался. Да, несколько раз проскакивала информация о неординарном отношении Разина к коллективу (можно вспомнить анонимное письмо от игроков и те же слова Лапенкова), на пресс-конференциях Андрей Владимирович по-прежнему мог высказаться остро, небанально, без купюр, но репутация эпатажного и скандального человека больше не бежала впереди Разина-тренера.

Год назад «Северсталь» увела игроков у богатых клубов. Но скоро череповчан ждёт «ответка»? Провольнев и Подъяпольский попали в команду после громких оффершитов. Следующим летом по этой схеме у «Северстали» могут забрать полкоманды.

Пока Андрей Владимирович не завёл аккаунт в Инстаграме. Сделал это Разин летом 2020-го, а в одном из постов объяснил цель поступка. «Свою страничку я завёл, чтобы рассказывать и показывать то, что посчитаю нужным сам», — отметил специалист. Начался сезон, и мы увидели, что именно захотел доносить до нас Разин в социальной сети — те вещи, которые он не в состоянии держать в себе, но и комментировать официально по разным причинам не может или не хочет.



Через Инстаграмм Андрей Владимирович конфликтовал с агентом Алёшей Пилко и форвардом Заком Митчеллом, давал советы Андрею Кузьменко и Игорю Ларионову, шутил над Анатолием Голышевым, отвечал на критику Плющева, а ещё несколько раз, что называется, собирал лайки, обращая внимание болельщиков на продуктивность своей работы.

Тренер и агент поссорились из-за валюты, «Трактор» потерял стиль? Что происходит в КХЛ Челябинский кризис, суть конфликта Разина и Пилко, «умышленное убийство» Пашнина и странность перехода Шумакова.

А ещё в Инстаграмме Разин нашёл возможность безопасно для своего кошелька критиковать арбитров. Это вообще одно из любимых занятий Андрея Владимировича, а тут он нашёл площадку, на которой можно высказываться и не получать санкций от КХЛ. Очень удобно, и, мне кажется, в будущем многие тренеры последуют примеру Разина, тем более что соцсети в современном мире только продолжают набирать популярность.

То есть Разин приручил свой эпатаж, заключил его в форму безобидных саркастических постов в Инстаграмме. И нам ведь действительно интересно получать обратную связь от тренера КХЛ вот в таком неформальном виде, это новый опыт и для журналистов, и для болельщиков тоже. Всё здорово, но есть ощущение, что в последнее время Разин начал перегибать палку, и это может крайне негативно сказаться на его «Северстали».



Что имею в виду? Андрей Владимирович, как кажется, слишком зациклился на поиске внешних врагов и с новым рвением оседлал любимого конька — критику арбитров. Разин, похоже, стал думать, что его «Северсталь» топят все подряд, и ухудшение результатов и потеря комфортного места в зоне плей-офф череповецким клубом — это вина судей и богатых клубов, которые, наверное, с этими судьями плотно работают.

«Посмотрите на моё спокойствие!» Андрей Разин — об удалении в матче со СКА

После игры со СКА Разин лишь намекнул, что недоволен действиями арбитров, а вот после поражения от «Авангарда» Андрея Владимировича прорвало. На пресс-конференции он сам поднял тему судейства, назвав его «техничным», а параллельно наехал на ни в чём не повинного наставника «ястребов» Боба Хартли. После матча Разин ворвался в Инстаграмм, где сделал кучу сторис с эпизодами, в которых, по его мнению, с «Северсталью» обошлись несправедливо. И надо сказать, что почти все претензии Анлрея Владимировича совершенно не обоснованы, если судить объективно. Ну разве не по букве правил поступили судьи, оставив череповчан в двойном меньшинстве за нарушение при процедуре вбрасывания?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А какие вопросы могут быть к победному голу «Авангарда»?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Оба этих эпизода была в подборке Разина в Инстаграмме. Но самое интересное, что вскоре после этого Андрей Владимирович записал целое видео, в котором обратился к СМИ. Разин попросил не ассоциировать его с имиджем скандального тренера. Думаю, журналисты особо и не против, но как это сделать после конференции наставника череповчан в Балашихе?

Выходит, что Разин сам продолжает педалировать образ скандалиста, а потом просит СМИ этот образ не использовать. Как-то странно, но речь-то даже не об этом. Думаю, понятно, что раз Андрей Владимирович в своём Инстаграме зациклен на теме арбитров, которые обижают маленькую, но гордую «Северсталь», то и в раздевалке команды поднимаются подобные темы. Но Разин совершенно зря тратит эмоции и нервы, полагая, что весь мир настроен против него. Судьи в КХЛ где-то работают неидеально, но если и ошибаются, то точно не из-за предвзятости к топ-клубам лиги. Недавно вот минское «Динамо» обыграло дома СКА после грубейшей ошибки арбитров. Да и почти в любом матче можно найти ошибки в обе стороны.

Судьи ошибочно удалили форварда СКА Эмиля Галимова в концовке матча с минским «Динамо»

У «Северстали» наступает решающий отрезок в регулярке. Череповчанам осталось сыграть 19 матчей, они сейчас занимают 8-е место на Западе, так что впереди — напряжённая борьба за место в плей-офф. На этом этапе команде необходим уверенный в своих силах, спокойный наставник, а не дёрганный тренер с лёгкой формой паранойи и своеобразным юмором. Вот, скажем, последний сторис в Инстаграме Разина.

Шутка? Безусловно, но поймут ли её в мужском коллективе, учитывая, что Разин уже давно веселится в эту сторону?

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Может быть, Андрею Владимировичу просто скучно? В «Северстали» у него полный карт-бланш, он совмещает должности главного тренера и генерального менеджера, работает без давления сверху. Вот и приходится искусственно выдумывать себе могущественных оппонентов, с которыми нужно «воевать».



Но, повторюсь, на команде это вряд ли отразится положительно. Будет жаль, если «Северсталь» завалит концовку регулярки из-за того, что её тренер, поставивший, кстати, команде классную игру, продолжит заниматься ерундой.



Надеюсь, скандалов, действительно, больше нет. У «Северстали» есть все шансы побороться за топ-4 на Западе, и Разину лучше успокоится, а всю свою энергию направить на достижение этой цели.