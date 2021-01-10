«Что делать? Такова квалификация судей». В «Ак Барсе» кивают на арбитров после 3:7 от Уфы

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашнем льду учинил разгром «Ак Барсу» — 7:3. В составе победителей четыре шайбы в активе форварда Теэму Хартикайнена, а у казанцев прервалась серия из 10 побед. После окончания «зелёного дерби» обе стороны не стеснялись в высказываниях. Особенно досталось главным арбитрам встречи – Андрису Ансонсу и Максиму Сидоренко.

«Ак Барс» шёл на рекорд, но попал под каток! «Салават» смял Казань в дерби, забив 7 голов Уфимцы покуражились в большинстве, а великолепный Хартикайнен оформил первый покер в карьере.

«Удаления 22-4 в нашу пользу – это многовато. У нас одному парню нос сломали»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов считает, что хоккеистов его команды слишком часто удаляли.



«Я думаю, что равная была игра, но удаления 22-4 в нашу пользу – это многовато. Какие-то удаления были, с какими-то могу не согласиться. Но в таком дерби не мешало бы посмотреть и команду соперника. У нас одному парню нос сломали, удар в голову чистый был, не знаю. А что мы сыграли слабо сыграли в меньшинстве – это факт.



Только ли с удалениями связан провал «Ак Барса» в третьем периоде или были другие причины? Не думаю, было очень много удалений. Мы не могли перевернуть игру. И в концовке, которая могла что-то решить, у нас не было шансов. Насколько обидно прерывать победную серию из 10 матчей? Я повторюсь, что мы не смотрим на это. Команда Уфы хорошо сыграла в большинстве, мы первые две шайбы пропустили с одной точки. И вообще очень много голов сегодня пропустили.



Почему решили поставить Тимура Билялова? Мы заранее планируем, как менять игроков и вратарей. Сегодня должен был играть Билялов, он знал это давно».

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«Во многих моментах с судьями не согласен, а что сделать?»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов тоже остался недоволен судейством.



«Все видели, что у нас игра не получилась. Особенно третий период, он решил исход матча. Первые 40 минут были равные, нас подвели удаления. Надеюсь, зрителям понравился хоккей, атакующий, много моментов и голов.



Почему были проблемы с дисциплиной? Проблемы разные. Где-то грубость появляется, дисциплина когда-то может хромать. Сейчас не скажешь, что кто-то виноват. Сегодня так случилось, будем разбираться. Я не вижу ничего страшного в такой игре.



Мы судей можем как топить, так и возносить. Всю карьеру я старался с ними ругаться, хвалить, что-то делать. Они сами решения принимают, его не меняют. Во многих моментах я с арбитрами не согласен, а что сделать? Такова квалификация наших судей, но это относится далеко не ко всем».

Кто попадёт, а кто пролетит мимо плей-офф? Оставшиеся интриги на Востоке Догонят ли преследователи «Ак Барс» и сможет ли «Сибирь» попасть в кубковую восьмёрку.

«Мы понимали важность матча и держали себя в руках»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся отметил дисциплину своей команды, а также игру первого звена.



«Сегодня было всё для отличного хоккея. Болельщики нас гнали, мы играли против лучшей команды лиге. Старались и заслужили победу. В первых периодах было много микропоединков. Этот матч напомнил мне игру плей-офф. Мы выиграли за счёт дисциплины, первого звена и дисциплины. Это была одна из лучших игр Хартикайнена. Но он на льду не один, победила команда. Мы много ловили шайб на себя, нас подтаскивал вратарь.



Почему не сыграл Мухамадуллин? У нас была плановая ротация защитников. Как команде удалось сдержать эмоции и сыграть максимально дисциплинировано? Это всё идёт от игроков. Они понимали важность и ценность матча. Поэтому держали себя в руках.

Почему легионеры не устают в большинстве? Мы каждый день уделяем время большинству. Помимо этого, проходят встречи с командой, мы разбираем игру в меньшинстве соперника, делаем выводы. Мы чувствуем себя уверенно, давили и дожимали «Ак Барс».

«Я не охочусь на барсов, это незаконно»

Автор четырёх заброшенных шайб в ворота казанцев Теэму Хартикайнен находился в отличном расположении духа.



«Отличная игра. Классная победа. Атмосфера на арене была просто супер. Нам помогла дисциплина. Была равная игра, нам удалось держать структуры игры и действовать по плану.



Фотографий с охоты на барсов у меня нет. Я не охочусь на барсов, это незаконно. Моя игра помогла победить, я этому рад. Это круто, забил четыре гола.



Лукоянов вылезал на пятак, его по правилам ударили. Он сам жесткий игрок, понимает, куда лез. Возможно, это был не матч Билялова. У Казани два хороших вратаря, против них сложно играть».