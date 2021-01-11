Повторит ли Аскаров путь Василевского? Сравниваем двух сильнейших вратарей своих поколений

Молодёжный чемпионат мира отгремел неделю назад, но его отголоски будут слышны ещё долго. И нельзя обойти стороной самого большого таланта этой сборной Ярослава Аскарова. Турнир ему не удался, но это никак не помешало тому, что его продолжают сравнивать с Андреем Василевским – одним из сильнейших голкиперов мира. Сравним и мы их пути в молодёжной сборной и КХЛ.

В обороне — опыт, в атаке — характер чемпионов. Каким будет состав России на МЧМ через год Костяк сборной составят хоккеисты, выигравшие два престижных юниорских турнира в 2019 году.

Выступления на МЧМ

МЧМ-2020: 5 матчей, 2 победы, КН 2,71, 87,7% ОБ



МЧМ-2021: 6 матчей, 3 победы, КН 2,5, 91,4% ОБ

МЧМ-2012: 5 матчей, 4 победы, КН 2,01, 95,3% ОБ



МЧМ-2013: 4 матча, 3 победы, КН 1,81, 95% ОБ



МЧМ-2014: 6 матчей, 4 победы, КН 1,83, 93,3% ОБ



Об Андрее Василевском по-настоящему заговорили, когда ему было всего 15 лет – в этом возрасте будущего обладателя Кубка Стэнли и «Везины» взяли на юниорский чемпионат мира. В Минске он дебютировал с «сухаря» с Латвией, а в итоге выиграл конкуренцию у Сергея Костенко и провёл все три матча в плей-офф. Россия не смогла выиграть медалей, но Василевский стал непререкаемым первым номером юниорской команды, в следующем году только благодаря его выдающейся игре наши ребята смогли взять бронзу.



Осенью 2011 года Валерий Брагин столкнулся с вратарской проблемой. На Суперсерии, кроме Андрея Макарова, никто не впечатлил, зато на Кубке вызова за юниорскую сборную шикарно сыграл Василевский. Главный тренер молодёжки рискнул и взял 17-летнего вратаря в Калгари. И не прогадал – Василевский всухую выиграл свой первый матч, затем второй и к концу группового раунда стал безоговорочным лидером сборной.

Права на видео принадлежат International Ice Hockey Federation. Видео можно посмотреть на канале International Ice Hockey Federation в YouTube.

Василевский вытаскивал в матче со Швецией, вытаскивал в четвертьфинале с чехами, почти 50 минут героически держал оборону в полуфинале с Канадой и был заменён в концовке, когда уже окончательно устал. Василевский весь турнир демонстрировал невероятное спокойствие, потрясающую гибкость и умение вытащить шайбу даже в безнадёжных ситуациях. «Ему только 17, а играет он как 24-летний. Смелость и уверенность буквально сочится из его пор, его нисколько не выбило из колеи, даже когда Канада стала отыгрываться. Он играл невероятно», — говорил скаут по вратарям Джастин Голдман. Неудивительно, что в преддрафтовых рейтингах он котировался чрезвычайно высоко и стал первым вратарём, выбранным на драфте-2012.



На следующем МЧМ Василевский вновь бился с Макаровым за звание первого номера сборной, потому что на подготовительных турнирах – летней и ноябрьской Суперсериях — он выглядел слабее своего партнёра, а Макаров, к тому же, считался главным специалистом по североамериканским командам. Турнир Василевский статистически провёл ничуть не хуже, держал команду в игре до последнего, спасал, когда было необходимо, не допускал серьёзных ошибок, но до финала не дошёл – наши оступились на буллитах со шведами. Последний для Василевского МЧМ-2014 опять стал бронзовым, и опять в финал Россию не пустили шведы. Но не по вине Василевского, который получил исключительно восхищённые отзывы.

Права на видео принадлежат International Ice Hockey Federation. Видео можно посмотреть на канале International Ice Hockey Federation в YouTube.

Аскаров заявил о себе на всю страну в 16 лет, когда привёл Россию к бронзе мемориала Глинке, затем со сборной U17 выиграл престижный Кубок вызова, зимой дошёл до финала Кубка вызова U20, а весной взял серебро ЮЧМ, в полуфинале сдержав сильнейших американцев. Везде он был безоговорочным первым номером, и везде эксперты поражались его самообладанию в критических ситуациях.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Видео можно посмотреть на канале Russia Hockey в YouTube.

В Северной Америке Аскарова называли лучшим молодым вратарём со времён Кэри Прайса, в России его сравнивали с Василевским за внушительные габариты и головокружительный старт в раннем возрасте. В 17 лет Ярослав отправился на свой первый МЧМ, но в итоге огромные ожидания, давление и волнение не позволили ему проявить себя. Он нервничал, суетился и пропускал не самые сложные броски. Тренерский штаб заменил Аскарова в стартовом матче с чехами и в полуфинале со шведами, в итоге доверившись более опытному и взрослому Амиру Мифтахову.



К провалу 17-летнего вундеркинда, в общем-то, отнеслись с пониманием – огромный талант всё равно был виден. «Ожидал от него совсем другую игру, но он ничего не мог поймать, ему постоянно забрасывали со стороны ловушки, его ноги постоянно двигались. Не знаю, нервы это или просто игра слишком была быстрой для него. А это возможно, ведь ему только 17 лет. Это не значит, что в будущем он не станет прекрасным вратарём, но пока кажется, что этот турнир для него слишком быстрый. Вот в следующем декабре игра здесь не будет для него слишком быстрой, через год он будет совсем другим», — говорил Рэй Ферраро.

«Знаю, как помочь Аскарову. На следующем МЧМ вы бы увидели совсем другого вратаря» Илья Брызгалов разбирает поражение в полуфинале от Канады и признаётся, что хотел бы поработать с молодёжной сборной.

Пошатнувшиеся позиции Аскаров мог восстановить на юниорском чемпионате мира, но увы – коронавирус. По этой же причине была отменена традиционная ноябрьская суперсерия и другие подготовительные турниры молодёжки. Впрочем, уже 18-летний Ярослав ярко проявил себя на финском этапе Евротура, выиграв три матча из трёх, а также на старте сезона в КХЛ. Выдающаяся игра на уровне взрослых команд подняла его в рейтингах, и в итоге он побил рекорд Василевского, став самым высоким пиком среди российских вратарей в истории драфта НХЛ.



«Если он продолжит расти, то сможет стать звездой в НХЛ. Для него нет ничего невозможного, он постоянно хочет становиться лучше. Я бы сравнил его с Василевским, потому что он тоже габаритный и взрывной. У него отличная гибкость и длинные ноги, как у Василевского. Я не раз видел, что игроки уже думали, что переиграли его, и вдруг он опускал щиток и останавливал шайбу», — хвалил осенью Аскарова Николай Хабибулин.



Однако МЧМ-2021 Аскаров всё равно провёл ниже своего уровня – терял клюшку, пропускал всё те же необязательные голы с не самой близкой дистанции, отбивал шайбу перед собой. Лучшим для него матчем на турнире стала игра за бронзу с Финляндией, но, к сожалению, в тот вечер Ярослав отдувался за всю команду. Он сделал всё, что мог, но для медалей этого не хватило.

Права на видео принадлежат International Ice Hockey Federation. Видео можно посмотреть на канале Russia Hockey в YouTube.

По итогам МЧМ Аскаров получил смешанную прессу – кто-то ругал его за постоянные потери клюшки, кто-то указывал на пробелы в технике и неправильную стойку, другие, наоборот, поддерживали его, потому что вся команда не оправдала ожиданий.



Если Василевский в молодёжной сборной смотрелся игроком без слабых сторон и зачастую тащил команду на себе, то Аскаров пока ни в одном из матчей МЧМ не был спасителем. Играла команда перед ним хорошо – чаще всего он делал свою часть работы. Играла плохо – и Аскаров матч не «крал». Как сказал Леонид Вайсфельд, с Ярослава другой спрос просто потому, что он считается сильнейшим вратарём мира в своём возрасте. В следующем году у него будет ещё один шанс одним махом ответить на все предыдущие неудачи в молодёжной сборной.

Вайсфельд — об Аскарове: если позиционируешься как преемник Василевского, нужны подвиги

Выступление в КХЛ

Аскаров: дебют в КХЛ в 17 лет – 60 минут в матче с «Сочи», 23 отражённых броска из 25.



Василевский: дебют в КХЛ в 18 лет – 3,48 минуты в матче с «Донбассом», 1 отражённый бросок из 1.



Василевский был одним из самых ярких воспитанников «Салавата Юлаева», но главная команда Уфы не спешила обращать на него внимание, несмотря на явные проблемы во вратарской линии. Василевский привозил из сборных медаль за медалью, а его всё мариновали в МХЛ и не давали шанса даже в Вышке. «Я бы очень хотел в этом году сыграть за «Салават Юлаев», а так – жду драфта НХЛ, уже начинаю думать об Америке», — посылал толстые намёки голкипер после МЧМ-2012.



Дебютировал в КХЛ Василевский урывками – ничего не значащие четыре минуты в концовке победного матча с «Донбассом», затем семь минут при крупном счёте с рижским «Динамо». И всё равно большую часть времени очевидно лучший вратарь системы «Салавата» проводил в «Толпаре». И это при том, что Василевский явно пошёл на уступки родному клубу и не уехал в Северную Америку, надеясь поиграть за «Салават». Даже перед драфтом НХЛ в его словах сквозили злость и обида: «Мне даже никто ничего не сказал перед отъездом на драфт. Я думаю, что интерес «Салавата» ко мне как к игроку практически нулевой».

Василевский: где бы ты ни играл, надо быть лучшим Голкипер сборной России Андрей Василевский поделился эмоциями о ходе чемпионата мира в Минске.

В сезоне претензии Василевского только росли: «Дебютирую в КХЛ лет в 40, когда вернусь из Америки. Если всё будет хорошо, приеду доигрывать. Если без шуток, то я бы с удовольствием, но пока мне шанса не предоставляют», — грустно шутил он во время сезона.



Только после выступления на МЧМ-2013 Василевскому доверили полноценный матч – и он его выиграл у московского «Динамо» со счётом 1:0. А основным вратарём «Салавата» стал после возвращения с МЧМ-2014, заткнув за пояс всех своих конкурентов. Благодаря его вдохновенной игре уфимцы дошли до финала Востока, где проиграли будущему чемпиону «Магнитке».



Василевский отработал свой контракт с «Салаватом», после чего сразу заявил, что уезжает в Северную Америку. Многие его отговаривали, считая, что ещё рано и надо сначала набраться опыта дома, но Андрей был непреклонен. Он давно уже всё для себя решил – не зря же весь сезон-2013/2014 он провёл в шлеме, раскрашенном в цвета «Тампы», а не родной команды. В том же 2014-м Василевский блестяще дебютировал за национальную сборную на чемпионате мира, а полгода спустя уже играл в НХЛ.

Андрей Василевский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Путь Аскарова в КХЛ не был таким извилистым и сложным – уроженец Омска переехал в Санкт-Петербург и быстро стал подниматься по клубной вертикали СКА. В какой-то степени ему повезло, что в России сменился вектор развития, молодым стали охотнее давать дорогу, и Аскарову никто не чинил препятствий на его пути. В 16 он играл за вторую молодёжную команду «армейцев», в 17 уже выступал в ВХЛ и дебютировал в КХЛ.



В этом году Аскаров провёл семь великолепных матчей за СКА и до сих пор лидирует в лиге по проценту отражённых бросков (96,2) и коэффициенту надёжности (0,96). Даже с учётом того, что у «армейцев» есть более опытные Самонов и Хелльберг, нет сомнений, что Аскарова задвигать не будут. В этом плане ему не на что жаловаться, все двери открыты, все возможности есть — только бери.

В России растёт топ-вратарь. Аскаров вошёл в историю и стал вторым после великого Третьяка Сухой матч Ярослава со сборной Чехии будут помнить долго.

Так почему же на самом пока высоком уровне в карьере – МЧМ – Аскарову удаётся показать той же доминирующей игры, что в юниорской сборной, КХЛ или на Евротуре? Быть может, ему где-то не хватает тех препятствий, что были у Василевского? Характер Андрея закалялся годами через серьёзную конкуренцию с Макаровым в молодёжке, через два года тщетных попыток пробиться в «Салават». Он прекрасно знал себе цену, и все трудности делали его по-спортивному более злым, взращивали бешеную уверенность в себе, заставляли доказывать раз за разом, что он достоин быть первым, быть лучшим в своём деле.



В то же время это не значит, что более лёгкий путь на старте карьеры в дальнейшем сослужит Аскарову плохую службу. Наоборот, здорово, что молодёжи у нас стали больше доверять и ребятам можно не опасаться, что их таланты останутся незамеченными. Выиграть МЧМ или ЮЧМ – это прекрасно, но успех на них не гарантирует выдающейся карьеры. Василевский тоже за три года так и не добрался до золота МЧМ, и это не помешало ему стать одним из лучших голкиперов мира.



Игорь Ларионов уверенно заявляет, что Аскаров будет блистать на мировом хоккейном небосклоне. Парень он талантливый, работящий и психологически устойчивый, такой возьмёт своё не мытьём, так катаньем. Он не раз говорил, что ошибки и поражения не трагедия, а лишь путь к победам. Пусть эти поражения и вызовут в нём ту злость, которая в своё время пробила дорогу на вершину Василевскому.