$ 158 млн для русских! Все зарплаты наших хоккеистов в новом сезоне НХЛ

Не забудем, что Шестёркин и Капризов пока ещё на контрактах новичка — через год они будут зарабатывать совсем другие деньги.

$ 158,5 млн — столько составляет суммарный кэпхит 36 российских хоккеистов, которых мы сможем увидеть на льду в предстоящем сезоне НХЛ. Эта сумма может увеличиться, если кто-то из обладателей двусторонних договоров пробьётся в основу и заиграет, а может уменьшиться, если кто-либо из «двусторонщиков» отправится в фарм-клуб, но решающего влияния на итоговую цифру это не окажет.

Некоторым россиянам после окончания сезона предстоит подписывать новые контракты — среди них, без сомнения, выделяется Александр Овечкин, который начал переговоры с «Вашингтоном» с большой цифры в $ 12,5 млн за сезон.

Артемий Панарин («Рейнджерс») — кэпхит $ 11,6 млн

Артемий — второй по величине зарплаты игрок НХЛ после Коннора Макдэвида, вернее, он делит это место с Остоном Мэттьюсом из «Торонто», имея одинаковый кэпхит (сумму, которая учитывается под потолком зарплат). Все споры о том, заслуживает ли Панарин таких денег или нет, уже давно утихли. Всем понятно, что именно благодаря российскому форварду «рейнждеры» в прошлом году пробились в расширенный плей-офф, а нынче готовы к более серьёзным свершениям. Другое дело, что после всех известных событий НХЛ сильно урезала зарплаты своим игрокам: 20% уйдёт в счёт эскроу, а ещё 10% зарплаты клубы имеют право задерживать и выплачивать позже. Плюс налоги, которые никто не отменял.

Сергей Бобровский («Флорида») — S 10 млн

Бобровский вовремя заключил свой семилетний договор с «пантерами». Во-первых, сейчас далеко не лучшее время для свободных агентов, а во-вторых, прошлый сезон у Сергея получился очень неудачным, и такой щедрости от клубов в нынешнее межсезонье он бы не дождался. Другое дело, что Бобровский ещё далеко не сказал своего последнего слова, а о его уровне говорят две «Везины». Команда во «Флориде» подбирается интересная, поэтому мы вправе ждать от Боба новых подвигов.

Александр Овечкин («Вашингтон») — $ 9,5 млн

Лучший снайпер современности (а может быть, и всех времён) пока получает чуть меньше десяти миллионов, но по ходу нынешнего сезона он должен подписать новый контракт с «Кэпиталз». В том, что это случится, нет никаких сомнений: сам россиянин не раз говорил о том что хочет завершить заокеанскую карьеру именно в «Вашингтоне», а клуб заинтересован в своей главной звезде по тысяче разных причин. Неофициальная информация о том, что первоначально Овечкин запросил у «Вашингтона» оклад в $ 12,5 млн за сезон, может оказаться не вполне правдивой, но если это так, то 34-летний Александр явно взял высоту «с запасом». Не забудем, что переговоры ведёт он сам, без агента, а это значит, что авторитет игрока помогает ему быть более агрессивным в контрактных делах.

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Евгений Малкин («Питтсбург») — $ 9,5 млн

У Малкина остаётся два года действующего контракта, и переговоры сродни тем, которые сейчас проводит Овечкин, ему предстоят в следующем сезоне. Согласно структуре договора, через год Евгений получит подписной бонус в размере $ 5 млн, а сумма нового договора будет зависеть от того, как сыграет сам Малкин в ближайшие два года, и какими будут результаты «пингвинов», чьё окно возможностей уже почти закрыто.

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Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — $ 9, 5 млн

Кучеров сможет помощь «молниям» только в плей-офф, но это не делает Никиту менее ценным игроком для клуба. В «Тампе» он делит первенство по зарплате с Андреем Василевским, а время, когда Кучеров делал уступки команде и играл «за полцены», уже прошли.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — $ 9,5 млн

Василевский — один из лучших вратарей лиги и безоговорочный первый номер действующих обладателей Кубка Стэнли. Это первый год его восьмилетнего контракта, так что вопрос о будущем Андрей решил для себя надолго.

Евгений Кузнецов («Вашингтон») — $ 7,8 млн

У Кузнецова ещё пять сезонов действующего контракта, так что до статуса свободного агента ему ещё далеко. В нынешнем сезоне он получит $ 2 млн подписного бонуса и $ 3 млн — базовой зарплаты, хотя под потолком будут учитываться почти $ 8 млн.

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Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — $ 7,5 млн

Владимир травмирован и его контракт пока не учитывается под потолком зарплат. До конца действующего соглашения ещё три сезона и переживать о продлении пока явно рано, хотя надоедающие травмы мешают показать стабильную и результативную игру.

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Иван Проворов («Филадельфия») — $ 6,75 млн

Проворов — лучший молодой российский защитник в НХЛ. Человек, способный играть по полчаса за матч готов стать полноправным лидером обороны «Флайерз», и если он будет продолжать так же здорово, то в 2025 году его будет ждать новый щедрый контракт на сумму от $ 8 млн за сезон. В нынешнем соглашении у Ивана нет пункта о запрете на обмен, а это значит, что остальные клубы могут пытаться соблазнить «лётчиков», но покупка Проворова будет стоить очень дорого.

Александр Радулов («Даллас») — $ 6,25 млн

Радулов, после недавних известий о финансовых потерях, должен относиться к деньгам более внимательно. Нынешний сезон — предпоследний по действующему контракту, и если учесть нынешнюю стагнацию в деле повышения потолка зарплат, то немолодому форварду будет не так уж и просто найти достойное предложение летом 2022 года, когда ему стукнет 36 лет. В то же время, говорить, что Александр «едет с ярмарки», пока откровенно рановато, и на однолетний контракт в $ 4-5 млн он сможет рассчитывать при любом раскладе.

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Дмитрий Орлов («Вашингтон») — $5,1 млн

Орлов — на середине своего шестилетнего договора. Потенциальный лидер обороны «столичных», Дмитрий имеет все шансы повысить свою статистику в нынешнем сезоне.

Евгений Дадонов («Оттава») — $ 5 млн

Дадонов перешёл из «Флориды» в стан «Сенаторз», не особо выгадав в деньгах — его оклад повысился лишь на $ 1 млн, к тому же у Евгения нет никакого ограничивающего обмен пункта. Базовая зарплата россиянина за три года договора вырастет с $ 3,5 млн до $ 6 млн, но пока нет уверенности в том, что Дадонов доиграет в «Оттаве» весь контракт до конца. Евгению немного не повезло с тем, что он стал свободным агентом во время пандемии и финансового кризиса, но, с другой стороны, у его бывшего партнёра Майка Хоффмана дела идут ещё хуже.

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Семён Варламов («Айлендерс») — $ 5 млн

У Варламова начнётся лишь второй год по четырёхлетнему договору с «островитянами». Полный запрет на обмен, удобнейшая для вратарей система игры команды, которая поднимает статистику любого голкипера, конкурент-новичок, хотя и перспективный. Словом, жаловаться грех.

Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй») — $ 4,8 млн

Сергачёв только-только подписал трёхлетний односторонний контракт. Он — будущий лидер обороны «молний», поскольку уроженцу Нижнекамска пока только 22 года, и он непременно будет прогрессировать. Если через три сезона последствия финансовой ямы будут преодолены, Сергачёв будет рассчитывать на зарплату, превышающую нынешнюю в полтора, а то и два раза.

Артём Анисимов («Оттава») — $ 4,55 млн

У Артёма — последний год действующего контракта. Запрета на обмен у него нет, поэтому для дальнейшего трудоустройства в НХЛ необходимо с первых матчей зарабатывать очки и готовить почву для переговоров. Вполне вероятно, что Анисимова могут обменять ближе к дедлайну, поскольку шансов на плей-офф у «Сенаторз» не так много. Что касается будущего, то универсализм ярославца вполне может быть востребован, но новый договор, вероятно, будет чуть скромнее нынешнего.

Никита Гусев («Нью-Джерси») — $ 4,5 млн

Контракт Гусева с «Дэвилз» был двухлетним, и нынче стартует второй и последний год соглашения. Проблем со статистикой у него никаких (44 очка в 66 матчах), и в команде он один из лучших снайперов и бомбардиров. Обменять его тоже не так просто — есть список из 8 запретных команд. Словом, заключение нового контракта по ходу сезона вполне вероятно.

Никита Зайцев («Оттава») — $ 4,5 млн

Зайцев подписывал свой 7-летний контракт ещё в «Торонто», и до его окончания осталось 4 сезона… Обменять Никиту вряд ли смогут (есть список из 10 запретных команд), однако в плане статистики и влияния на игру Зайцеву нужно быть более активным, иначе в будущем придётся непросто.

Антон Худобин («Даллас») — $ 3, 33 млн

Визовые проблемы Антона несколько подкосили его возможности полноценно подготовиться к сезону, но Худобин, без сомнения должен стать первым номером «Далласа». Новый трехлетний договор с хорошей командой, пункт о невозможности перемещения и «ломкий» канадский конкурент Бен Бишоп — будущее российского вратаря должно быть вполне успешным.

Павел Бучневич («Рейнджерс») — $ 3,25 млн

Бучневич после окончания нынешнего сезона может стать ограниченно свободным агентом. Запрета на обмен у него нет, но и обменивать полезного форварда вроде бы нет особых причин. «Рейнджеры» наверняка захотят его продлить на условиях, близких к нынешним.

Фото: Getty Images

Никита Задоров («Чикаго») — $ 3,2 млн

У Задорова однолетний контракт, что должно добавлять мотивации. Ему всего 25 лет, и в нестабильном «Чикаго» он вполне может стать одним из лидеров. Другое дело, что для этого нужна стабильность и минимум ошибок при игре в своей зоне.

Владислав Гавриков («Коламбус») — $ 2,8 млн

У Владислава только начинается полноценный трёхлетний контракт. Он закрепился в основе «Блю Джекетс» и может постепенно прибавлять, не опасаясь неожиданностей. Учитывая тот факт, что ему комфортно работать с Джоном Тортореллой, Гавриков со временем может переместиться в первую пару обороны, что соответствующим образом должно сказаться на окладе.

Денис Гурьянов («Даллас») — $ 2,5 млн

Гурьянов способен забивать по 30 и более голов за сезон, и нынешний двухлетний договор на общую сумму в $ 5,1 млн — это просто «мостик» к большим деньгам. По хорошему, контракт Дениса должен начинаться от $ 4,5 млн, но это будет чуть позже — пока придётся потерпеть.

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Александр Георгиев («Рейнджерс») — $ 2,42

В середине октября голкипер «синерубашечников» подписал новый двухлетний договор с клубом. Перспективы выиграть конкуренцию у Шестёркина и стать первым номером у него есть, но нельзя сказать, что он является фаворитом в этой борьбе. В худшем случае он останется вторым номером и сохранит масштаб нынешнего контракта.

Валерий Ничушкин («Колорадо») — $ 2 млн

Ничушкин в октябре подписал новый двухлетний договор на вполне адекватную сумму. Валерий стал универсалом, способным сыграть на любой позиции в любом звене — такие хоккеисты не становятся звёздами, но на них всегда есть свой спрос. Кроме того, Ничушкин — один из любимец болельщиков.

Владислав Наместников («Детройт») — $ 2 млн

Наместников — полезный для команды универсал, способный сыграть и на фланге, и в центре. Контракт у него двухлетний и очень скромный, но это плата за возможность играть за «Детройт», в раздевалку которого он заходил ещё мальчишкой. Особых подвигов в плане набора очков от него не ждут, поэтому летом 2022 года у Влада не должно быть проблем с тем, чтобы подписать новый договор на схожих условиях.

Илья Сорокин («Айлендерс») — $ 2 млн

Сорокин начинает в НХЛ сразу с одностороннего контракта, но рассчитан он только на один сезон. Надо сразу показывать товар лицом, сражаться с Варламовым за пост номер один и оправдывать авансы, которых было выдано много. Если получится, то через год его ждёт контракт с зарплатой от $ 5 млн в год.

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Илья Михеев («Торонто») — $ 1,65 млн

Илья подписал двухлетний контракт в конце октября, и это должно помочь ему реализовать свой потенциал в перегруженном звёздами «Торонто». Нельзя исключить и обмен Михеева, поскольку с «кепкой зарплат» у «кленовых» есть трудности, а запрета на перемещение россиянин пока не заработал.

Иван Барбашёв («Сент-Луис») — $ 1,4 млн

Кубок Стэнли выигран, а вот с новым контрактом могут возникнуть некоторые трудности. Нынешний сезон — последний по действующему договору, и хотя польза Ивана для команды весьма ощутима, рассчитывать на большую прибавку в зарплате вряд ли придётся, поскольку с потолком зарплат у «Блюзменов» не всё хорошо. Барбашёву наверняка хотелось бы подписать контракт на 3-4 сезона, но для этого, возможно, стоит перейти в команду чуть скромнее, чем амбициозный «Сент-Луис».

Михаил Григоренко («Коламбус») — $ 1,2 млн

Нынешний однолетний договор с «Коламбусом» ничего не значит. Григоренко способен набирать по 40-50 очков за сезон, что означает оклад около $ 4 млн в год. Осталось реализовать потенциал и доказать, что за время отсутствия в НХЛ форвард прибавил и обрёл стабильность.

Дмитрий Куликов («Нью-Джерси») — $ 1,1 млн

Куликову пришлось серьёзно «подвинуться» по деньгам после трёх «вкусных» лет в «Виннипеге», где он получал более $ 4 млн в год и имел пункт о запрете на обмен. Нынешний договор у него однолетний, и если Дмитрий снова не будет попадать в состав, то с дальнейшим трудоустройством в НХЛ могут возникнуть большие проблемы.

Илья Любушкин («Аризона») — $ 1 млн

У Любушкина — односторонний контракт, что уже можно считать успехом. Осталось доказать, что он является твёрдым игроком основы и сбросить с себя статус седьмого защитника — тогда и на более приличные деньги можно рассчитывать.

Андрей Свечников («Каролина») — $ 925 тыс

Свечников уже стал звездой НХЛ, хотя его контракт новичка ещё не закончился, и для «Каролины» это большая удача. Следующим летом ему предстоит подписать с «ураганами» новый крупный контракт на сумму от $ 6 млн в год — правда, для этого нужно провести нынешний сезон не хуже предыдущего (61 очко в 68 матчах регулярного чемпионата и 7 очков в 6 матчах плей-офф).

Фото: Getty Images

Илья Самсонов («Вашингтон») — $ 925 тыс

Самсонов доигрывает контракт новичка, и если не случится непредвиденного, то станет первым номером «столичных» с перспективой заключить новый многолетний и щедрый контракт. Если «Вашингтон» не будет предлагать Самсонову «мостик», то будущий оклад россиянина составит около $ 4-5 млн в год.

Александр Романов («Монреаль»), Александр Барабанов («Торонто») — $ 925 тыс, Андрей Алтыбармакян («Чикаго») — $ 817 тыс.

Барабанов должен сначала закрепиться в основе «кленовых», а затем пойти проторённой дорожкой Ильи Михеева. Сначала — контракт новичка, затем двухлетний «мостик» на сумму около $ 1,5 млн за сезон. Ну а потом всё будет зависеть от самого форварда, который обладает большим потенциалом.



У Романова впереди ещё два года по контракту новичка, но если он оправдает надежды, то станет одним из героев «Канадиенс» в самом ближайшем будущем, и сможет претендовать на оклад в $ 3-4 млн. Перспективы Алтыбармакяна в «Блэкхоукс» пока до конца не ясны, но команда находится в стадии перестройки, а значит, закрепиться в основе у россиянина шансы есть, тем более, что контракт новичка у него двухлетний.

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Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота») — $ 925 тыс

Все понимают, что эти деньги — сущая формальность для Шестёркина и Капризова, которые доигрывают свои контракты новичка. Обоих россиян ждут совсем другие условия через год: Шестёркин, в случае выигрыша конкуренции у Георгиева, будет зарабатывать от $5 млн до $ 6 млн за сезон, ну а Капризову руководство «Уайлд» будет стараться «насыпать» максимум и по сумме, и по срокам. Вероятно, Кирилла ждёт контракт на 7-8 лет и окладом около $ 7 млн за сезон.

Александр Волков («Тампа-Бэй») — $ 700 тыс

У Волкова начнёт действовать однолетний односторонний контракт, что гарантирует ему отсутствие ссылок в фарм-клуб. Рассчитывать на серьёзную прибавку он вряд ли сможет, но закрепиться в основе ему по силам.



Контракты остальных российских игроков являются двусторонними и вступят в силу только при условии того, что хоккеист пробьётся в основу команды НХЛ и сыграет в нынешнем сезоне не менее 10 матчей регулярного чемпионата.