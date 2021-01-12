Особенные дивизионы и матчи на озере. Что нужно знать об уникальном сезоне НХЛ

Это будет необычный, сокращённый, перекроенный чемпионат. Но главное, что он будет.

До старта сезона НХЛ остаётся менее двух суток. Он будет уникальным, сокращённым, перекроенным в связи с неутихающей пандемией, но главное, что он всё-таки будет. Рассказываем обо всех важных изменениях и интересных моментах.

Особенные дивизионы

Команды в этом сезоне временно поделены на новые дивизионы, причём все канадские клубы собраны в одну группу. В регулярном чемпионате команды будут встречаться только с соперниками внутри своего дивизиона, более того, практически все выездные матчи будут двойными (два матча за два или три дня с одним и тем же соперником), а иногда даже тройными. Это сделано, чтобы сократить количество перелётов.



Северный дивизион: «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег.



Западный дивизион: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».



Центральный дивизион: «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа».



Восточный дивизион: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Вашингтон», «Питтсбург», «Филадельфия».

Новое правило офсайда

С этого сезона больше не считается офсайдом, если конёк игрока находится не на льду, а в воздухе. Главное, чтобы хотя бы один конёк полностью не пересекал синюю линию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно «твиттере» НХЛ.

Структура сезона

Регулярный чемпионат начнётся в ночь на 14 января мск и завершится в ночь на 9 мая мск. За это время каждая команда должна провести по 56 матчей. Игры исключительно внутри дивизиона означают, что команды встретятся с соперниками от 8 до 10 раз за регулярку. Будут и случаи, когда две команды сыграют друг с другом четыре матча подряд – два дома, два на выезде.



Плей-офф начнётся приблизительно 11 мая и закончится не позже 9 июля. В него выйдут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, серии в каждом раунде будут длиться до четырёх побед. Первые два раунда пройдут внутри дивизионов, финалов конференций, как и самих конференций, в этом году не будет. Вместо этого победители дивизионов будут посеяны по количеству очков, набранных в регулярном сезоне. В полуфиналах команда с первым посевом сыграет с четвёртой, вторая и третья – между собой. Таким образом, в финале Кубка Стэнли могут встретиться команды из одной доковидной конференции.

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Составы команд

Помимо официального ростера в 23 человека в этом сезоне каждая команда может иметь дополнительный резерв в 4-6 человек. Это игроки, прошедшие драфт отказов, но тренирующиеся и путешествующие вместе с командой, которых легче и быстрее поднять в официальный ростер, чем вызывать из АХЛ.

Ограничения в связи с коронавирусом

Ежедневное тестирование, неукоснительное соблюдение протоколов – наше всё. В случае положительного теста игрок должен самоизолироваться в соответствии с рекомендациями местного минздрава. В отличие от плей-офф-2020, клубы будут обязаны сообщать имена заражённых игроков.



Игроки из контактной группы заражённого смогут играть, если сдадут отрицательный тест и не будут чувствовать никаких симптомов заболевания.



Тренеры будут носить маски на скамейке. На выездах игроки будут жить по одному в номере, передвигаться самостоятельно в городах нельзя. Питание только в отеле, поездки на арену только на автобусе команды.

Важные даты

Последний день трансферов сдвигается на 12 апреля, дедлайн по защите игроков на драфте расширения назначен на 17 июля, сам драфт расширения пройдёт 21 июля. Драфт новичков НХЛ состоится 23-24 июля. Рынок свободных агентов откроется 28 июля.

Матчи на озере Тахо

Матча звёзд в этом году, конечно, не будет. Да и какой в нём смысл без зрителей? Традиционную Зимнюю классику и Стадионную серию тоже отменили. Однако 20 и 21 февраля на озере Тахо пройдут два матча под открытым небом. Сначала сыграют «Колорадо» и «Вегас», на следующий день – «Филадельфия» с «Бостоном». Игры будут проходить не на самом озере, а на его берегу, где возведут открытый каток. Матчи пройдут без зрителей.

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Какие могут быть проблемы?

Собственно, проблемы уже есть. Например, «Сан-Хосе» пока нельзя играть дома из-за ограничений местного минздрава, поэтому команда проводит тренировочный лагерь в Аризоне и начнёт сезон на выезде. Снимут ли ограничения к первым домашним матчам, пока неясно, на всякий случай «Сан-Хосе» уже готовит запасной план.

Самая очевидная проблема – случаи заражения в командах. Так, в «Далласе» во время тренинг-кемпа шесть игроков и два члена персонала сдали положительные тесты на коронавирус. Сборы свернули, а первые три матча команды перенесли. Таким образом, «звёзды» должны начать сезон 19 января.



Или, например, «Тампа» изначально планировала пускать ограниченное количество болельщиков на арену, но в связи с повышением заболеваемости в регионе отказалась от этой идеи, по крайней мере, на данный момент. Пока же только «Аризона», «Флорида» и «Даллас» готовы пускать болельщиков на трибуны (25-30% от вместимости).



Ситуация с болельщиками может меняться для каждой команды в зависимости от ограничений, которые накладывают местные власти.