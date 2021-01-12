Требовал $ 100 млн от НХЛ, а теперь стал банкротом. У Эвандера Кейна огромные проблемы

В ночь с 13 на 14 января мск в Национальной хоккейной лиге стартует регулярный чемпионат. Новый сезон в североамериканской лиге совершенно точно получится уникальным по своей сути. В предстоящем чемпионате всю регулярку команды будут играть исключительно внутри своих дивизионов, которых в подобном виде мы больше никогда не увидим. Будут случаи, когда две команды сыграют друг с другом четыре матча подряд – два дома, два на выезде. С учётом плей-офф некоторые соперники могут встретиться друг с другом до 17 раз.
Не все хоккеисты смогут прочувствовать особенность момента на себе. Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клёфбом пропустит весь сезон из-за хронической травмы плеча, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не примет участие в регулярке из-за операции на бедре, голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист близок к завершению карьеры по причине проблем с сердцем, а вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Кроуфорд и вовсе уже объявил об уходе из спорта из-за накопившейся усталости от хоккея.
Нападающий «Сан-Хосе» Кейн объявил себя банкротом и может пропустить сезон
Однако, самой экзотической причиной пропуска чемпионата может обзавестись нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн. За несколько дней до старта регулярки темнокожий форвард «акул» подал заявление о банкротстве. В заявлении указано, что долг хоккеиста составляет $ 26,8 млн, при том, что, его активы составляют $ 10,2 млн. Кейн указал 47 кредиторов, включая частных лиц, банки и своё бывшее агентство Newport. Также в заявлении сообщалось, что 29-летний игрок может пропустить предстоящий сезон НХЛ из-за рождения первенца в семье хоккеиста.
«Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребёнка. Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в какой-то момент сезона, должник не получит свою зарплату», – говорится в заявлении о банкротстве.
Полный список долгов хоккеиста
Проблемы Кейна вылились в публичную плоскость ещё несколько дней назад. В конце прошлой недели стало известно, что американский банк Centennial Bank подал иск в Федеральный суд Флориды на нападающего «Сан-Хосе Шаркс» за неуплату кредитов, потребовав от игрока $ 8,3 млн.
Centennial Bank утверждает, что в 2018 году Кейн получил кредит в размере $ 3,9 млн, гарантом которого стал его семилетний контракт с «Шаркс». Дополнительные займы также были обеспечены контрактом хоккеиста. «Сан-Хосе» был обязан платить банку напрямую из заработной платы Кэйна, но в октябре 2019 года Centennial Bank перестал получать депозиты от «акул».
Кроме того, Кейн пропустил платёж за декабрь 2019 года и с тех пор не производил никаких платежей. По состоянию на декабрь 2020 года Кейн должен $ 7,8 млн в виде непогашенного тела кредита, $ 503 тыс. процентов и $ 90 тыс. комиссионных.
Таким образом, суммарный иск от банка равнялся $ 8,3 млн. Впрочем, на этом многочисленные долги Эвандера и не думали заканчиваться. В заполненных бумагах оказались и другие интересные моменты:
7 членов семьи, которые находятся на его содержании.
6 активных исков от Centennial Bank общей суммой $ 8,3 млн
Его ежемесячный доход составляет минус $91,131 тыс (зарабатывает меньше, чем тратит).
$ 1,2 млн кредит от Sure Sports.
$ 1,88 млн долга по судебному иску о избиении женщины в 2016 году, в Баффало.
В пояснительной записке Эвандер также указал, что сжатый из-за коронавируса календарь НХЛ негативно повлияет на его доходы. «Должник осознаёт, что даже если все запланированные матчи будут сыграны, его зарплата будет скорректирована в зависимости от сокращённого расписания. В той мере, в какой некоторые матчи будут отменяться, зарплата должника будет ещё больше падать. Кроме того, должник понимает, что в соответствии с действующим коллективным договором между профсоюзом игроков и владельцами 20% его заработной платы в любом случае будет удержано и будет передано владельцам в соответствии со структурой «распределения прибыли» соглашения в связи с ожидаемым значительным сокращением доходов по всей лиге», – говорится в заявлении.
Кейн выступает за «Сан Хосе» с 2018 года, когда он подписал семилетний контракт на общую сумму в $ 49 млн. В 2009 году канадский форвард был выбран на драфте НХЛ «Атлантой Трэшерз» под четвёртым номером. За карьеру в лиге Эвандер также защищал цвета «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз». Подсчитано, что за 11-летнюю карьеру в лиге канадец заработал $ 52,9 млн.
Кейн является одним из учредителей HDA. Эта организация требовала от НХЛ $ 100 млн
Любопытно, что летом фамилия хоккеиста уже фигурировала в скандальной хронике. После истории с массовыми беспорядками в Америке на почве расизма нападающий «акул» наряду с бывшим игроком «Амура» Акимом Алиу основал Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance). Официальной целью организации была заявлена борьба с проявлениями расизма в хоккее.
Но методы альянса Алиу и Кейна больше напоминали старый рэкет. Организация незамедлительно выступила с заявлением, что хотела бы получить от НХЛ $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет. Это примерно $ 312,5 тыс. с команды за сезон при минимальной зарплате игрока $ 700 тыс.
Также HDA хотел, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесён логотип их организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах чёрного цвета. Наконец, альянс предложил НХЛ сделать символический жест в свою поддержку, временно изменив цвет синей линии на чёрный.
Кроме того, организация ставила перед лигой ряд задач.
- К сезону-2024/2025 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.
- К сезону-2022/2023 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном – 10%.
- НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.
Кейн хотел покрыть личные долги за счёт лиги?
Взять комиссара НХЛ Гэри Беттмэна на слабо у Кейна и компании не получилось. Лига отказалась спонсировать HDA, после чего в октябре 2020 года альянс хоккейного разнообразия сообщил, что будет действовать отдельно и независимо от НХЛ.
«Альянс хоккейного разнообразия благодарен общественности за оказанную нам поддержку. К сожалению, поддержка, которую мы надеялись получить от НХЛ, не была оказана. Вместо этого НХЛ сосредоточилась на действиях, которые, казалось, были направлены на то, чтобы уйти от важных разговоров о расе, необходимых в игре.
Много месяцев мы ждали ответа на наше предложение, основанное на здравом смысле, и стало ясно, что НХЛ не готова брать на себя какие-либо обязательства по прекращению системного расизма в хоккее. Хотя мы разочарованы, HDA будет действовать отдельно и независимо от НХЛ, будет реализовывать необходимые образовательные программы и изменения в спорте, стремиться быть образцом для подражания для молодежи в цветных сообществах, которая хочет играть в хоккей», – говорится в заявлении.
После информации о многомиллионных долгах 29-летнего нападающего «акул» возникает резонный вопрос – точно ли на борьбу с расизмом Эвандер хотел направить средства лиги?
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