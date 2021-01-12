Требовал $ 100 млн от НХЛ, а теперь стал банкротом. У Эвандера Кейна огромные проблемы

В ночь с 13 на 14 января мск в Национальной хоккейной лиге стартует регулярный чемпионат. Новый сезон в североамериканской лиге совершенно точно получится уникальным по своей сути. В предстоящем чемпионате всю регулярку команды будут играть исключительно внутри своих дивизионов, которых в подобном виде мы больше никогда не увидим. Будут случаи, когда две команды сыграют друг с другом четыре матча подряд – два дома, два на выезде. С учётом плей-офф некоторые соперники могут встретиться друг с другом до 17 раз.

Особенные дивизионы и матчи на озере. Что нужно знать об уникальном сезоне НХЛ Это будет необычный, сокращённый, перекроенный чемпионат. Но главное, что он будет.

Не все хоккеисты смогут прочувствовать особенность момента на себе. Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клёфбом пропустит весь сезон из-за хронической травмы плеча, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не примет участие в регулярке из-за операции на бедре, голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист близок к завершению карьеры по причине проблем с сердцем, а вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Кроуфорд и вовсе уже объявил об уходе из спорта из-за накопившейся усталости от хоккея.

Нападающий «Сан-Хосе» Кейн объявил себя банкротом и может пропустить сезон

Однако, самой экзотической причиной пропуска чемпионата может обзавестись нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн. За несколько дней до старта регулярки темнокожий форвард «акул» подал заявление о банкротстве. В заявлении указано, что долг хоккеиста составляет $ 26,8 млн, при том, что, его активы составляют $ 10,2 млн. Кейн указал 47 кредиторов, включая частных лиц, банки и своё бывшее агентство Newport. Также в заявлении сообщалось, что 29-летний игрок может пропустить предстоящий сезон НХЛ из-за рождения первенца в семье хоккеиста.



«Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребёнка. Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в какой-то момент сезона, должник не получит свою зарплату», – говорится в заявлении о банкротстве.

Эвандер Кейн объявил о банкротстве. Он задолжал $ 26,8 млн различным кредиторам

Полный список долгов хоккеиста

Проблемы Кейна вылились в публичную плоскость ещё несколько дней назад. В конце прошлой недели стало известно, что американский банк Centennial Bank подал иск в Федеральный суд Флориды на нападающего «Сан-Хосе Шаркс» за неуплату кредитов, потребовав от игрока $ 8,3 млн.



Centennial Bank утверждает, что в 2018 году Кейн получил кредит в размере $ 3,9 млн, гарантом которого стал его семилетний контракт с «Шаркс». Дополнительные займы также были обеспечены контрактом хоккеиста. «Сан-Хосе» был обязан платить банку напрямую из заработной платы Кэйна, но в октябре 2019 года Centennial Bank перестал получать депозиты от «акул».



Кроме того, Кейн пропустил платёж за декабрь 2019 года и с тех пор не производил никаких платежей. По состоянию на декабрь 2020 года Кейн должен $ 7,8 млн в виде непогашенного тела кредита, $ 503 тыс. процентов и $ 90 тыс. комиссионных.

Банк подал на форварда «Сан-Хосе» Эвендера Кейна иск на $ 8,3 млн

Таким образом, суммарный иск от банка равнялся $ 8,3 млн. Впрочем, на этом многочисленные долги Эвандера и не думали заканчиваться. В заполненных бумагах оказались и другие интересные моменты:

$ 1,5 млн проигранных денег в результате азартных игр.



7 членов семьи, которые находятся на его содержании.



6 активных исков от Centennial Bank общей суммой $ 8,3 млн



Его ежемесячный доход составляет минус $91,131 тыс (зарабатывает меньше, чем тратит).



$ 1,2 млн кредит от Sure Sports.



$ 1,88 млн долга по судебному иску о избиении женщины в 2016 году, в Баффало.

В пояснительной записке Эвандер также указал, что сжатый из-за коронавируса календарь НХЛ негативно повлияет на его доходы. «Должник осознаёт, что даже если все запланированные матчи будут сыграны, его зарплата будет скорректирована в зависимости от сокращённого расписания. В той мере, в какой некоторые матчи будут отменяться, зарплата должника будет ещё больше падать. Кроме того, должник понимает, что в соответствии с действующим коллективным договором между профсоюзом игроков и владельцами 20% его заработной платы в любом случае будет удержано и будет передано владельцам в соответствии со структурой «распределения прибыли» соглашения в связи с ожидаемым значительным сокращением доходов по всей лиге», – говорится в заявлении.



Кейн выступает за «Сан Хосе» с 2018 года, когда он подписал семилетний контракт на общую сумму в $ 49 млн. В 2009 году канадский форвард был выбран на драфте НХЛ «Атлантой Трэшерз» под четвёртым номером. За карьеру в лиге Эвандер также защищал цвета «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз». Подсчитано, что за 11-летнюю карьеру в лиге канадец заработал $ 52,9 млн.

Кейн является одним из учредителей HDA. Эта организация требовала от НХЛ $ 100 млн

Любопытно, что летом фамилия хоккеиста уже фигурировала в скандальной хронике. После истории с массовыми беспорядками в Америке на почве расизма нападающий «акул» наряду с бывшим игроком «Амура» Акимом Алиу основал Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance). Официальной целью организации была заявлена борьба с проявлениями расизма в хоккее.



Но методы альянса Алиу и Кейна больше напоминали старый рэкет. Организация незамедлительно выступила с заявлением, что хотела бы получить от НХЛ $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет. Это примерно $ 312,5 тыс. с команды за сезон при минимальной зарплате игрока $ 700 тыс.



Также HDA хотел, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесён логотип их организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах чёрного цвета. Наконец, альянс предложил НХЛ сделать символический жест в свою поддержку, временно изменив цвет синей линии на чёрный.



Кроме того, организация ставила перед лигой ряд задач.

К сезону-2024/2025 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%. К сезону-2022/2023 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном – 10%. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.

Альянс безобразия. В Америке выкручивают руки НХЛ и требуют $100 млн За океаном продолжает разгораться расистский скандал.

Кейн хотел покрыть личные долги за счёт лиги?

Взять комиссара НХЛ Гэри Беттмэна на слабо у Кейна и компании не получилось. Лига отказалась спонсировать HDA, после чего в октябре 2020 года альянс хоккейного разнообразия сообщил, что будет действовать отдельно и независимо от НХЛ.



«Альянс хоккейного разнообразия благодарен общественности за оказанную нам поддержку. К сожалению, поддержка, которую мы надеялись получить от НХЛ, не была оказана. Вместо этого НХЛ сосредоточилась на действиях, которые, казалось, были направлены на то, чтобы уйти от важных разговоров о расе, необходимых в игре.



Много месяцев мы ждали ответа на наше предложение, основанное на здравом смысле, и стало ясно, что НХЛ не готова брать на себя какие-либо обязательства по прекращению системного расизма в хоккее. Хотя мы разочарованы, HDA будет действовать отдельно и независимо от НХЛ, будет реализовывать необходимые образовательные программы и изменения в спорте, стремиться быть образцом для подражания для молодежи в цветных сообществах, которая хочет играть в хоккей», – говорится в заявлении.



После информации о многомиллионных долгах 29-летнего нападающего «акул» возникает резонный вопрос – точно ли на борьбу с расизмом Эвандер хотел направить средства лиги?