Овечкин возьмёт десятый «Ришар», Шестёркин станет Царём Нью-Йорка. Прогноз на сезон НХЛ

Завтра ночью стартует регулярный чемпионат НХЛ, и там будет за кем последить среди россиян. Это и новые лица, приехавшие из КХЛ, и стремительно прогрессирующая молодёжь, и игроки, поменявшие команду, и ветераны, которым нужна перезагрузка после неудачного сезона. Прогнозируем выступление всех наших ребят.
В этой подборке нет прогнозов для Никиты Кучерова и Владимира Тарасенко. Оба нападающих перенесли операции в межсезонье, Кучеров пропустит весь регулярный чемпионат, Тарасенко восстанавливается, в регулярке он сыграет, но когда именно вернётся в состав, пока неясно. В феврале ему предстоит повторное обследование.
Александр Овечкин («Вашингтон»)
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: конечно же, продления контракта. А также фирменных голов, попадания в топ-5 снайперов всех времён, десятого «Мориса Ришара».
Худший вариант: хотя Овечкину уже 35, время над ним не властно, а здоровье всё такое же крепкое, как у быка. Плохой сезон будет, если Ови не забьёт 30 голов.
Прогноз на сезон: 55-60 очков.
Евгений Малкин («Питтсбург»)
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: в случае с Малкиным главное, чтобы без травм, или хотя бы без серьёзных. Прошлый сезон стал для него одним из лучших в карьере по показателю «очки в среднем за игру», несмотря на то, что пропустил целый месяц из-за повреждения.
Худший вариант: Малкин подтвердит репутацию хрустального или же вернётся к форме позапрошлого сезона, который был для него провальным.
Прогноз на сезон: 55-60 очков.
Александр Радулов («Даллас»)
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: трансформации химии в связке с Павелски в хорошую результативность. В прошлой регулярке Радулов набрал всего 34 очка, в этом от него ждут большего. Особенно потому, что Сегину предстоит ещё несколько месяцев восстановления после операции.
Худший вариант: точность бросков Радулова оставит желать лучшего.
Прогноз на сезон: 40-45 очков.
Артём Анисимов («Оттава»)
Артём Анисимов
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: Анисимов сильно проводит сборы, но не ещё не гарантировал себе место выше четвёртого звена. Тем не менее, от него ждут того же, что и всегда – сильной игры на вбрасываниях, черновой работы, борьбы на пятаке в большинстве и, конечно, парочку голов.
Худший вариант: по ходу сезона Анисимов потеряет прочное место в составе и окажется на скамейке запасных.
Прогноз на сезон: 20-25 очков.
Евгений Дадонов («Оттава»)
Что ждут в клубе: главное приобретение «Оттавы» на рынке агентов должно проявить себя не хуже, чем во «Флориде». То бишь, играть в первом звене и забивать не меньше 20 голов.
Худший вариант: Уайт или Браун не станут для Дадонова новым Барковым, а без крутого центра Евгению придётся тяжко.
Прогноз на сезон: 35-45 очков.
Артемий Панарин («Рейнджерс»)
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: продолжения волшебной регулярки-2019/2020, в которой Панарин набрал 95 очков и стал номинантом на «Харт Трофи». О смазанном плей-офф лучше забыть.
Худший вариант: Панарин немного сникнет и сможет набирать не по полтора очка за игру, а всего по очку.
Прогноз на сезон: 70-75 очков.
Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
Евгений Кузнецов
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: прошлый сезон оставил двойственное впечатление. Временами Кузнецов был Кузнецовым, временами терялся на площадке. Основная задача – вернуть игру, которую он показывал пару лет назад.
Худший вариант: стагнация продолжится и провалов в обороне будет больше, чем ярких свершений в атаке.
Прогноз на сезон: 45-55 очков.
Михаил Григоренко («Коламбус»)
Что ждут в клубе: посильной помощи в атаке, и чем больше, тем лучше. На сборах его пробовали и в третьем звене с Койву и Дженнером, и в первом с Дюбуа и Бьёркстрандом, а также в первой бригаде большинства.
Худший вариант: закрепиться в первой тройке и набирать так же много очков, как в КХЛ, — это идеальный вариант. Будет хуже, если Григоренко начнут бросать из одного звена в другое, не давая привыкнуть к партнёрам.
Прогноз на сезон: 30-35 очков.
Владислав Наместников («Детройт»)
Что ждут в клубе: универсальности и эффективности на обеих сторонах площадки. Наместникова уже пробовали в третьем и во втором звене с самыми разными партнёрами, и он произвёл хорошее впечатление.
Худший вариант: заявленная универсальность не пойдёт ему на пользу, и Владиславом будут затыкать дыры в составе, не давая сыграться с партнёрами.
Прогноз на сезон: 25-30 очков.
Никита Гусев («Нью-Джерси»)
Что ждут в клубе: большого прорыва – в прошлом сезоне Никита набрал достойные 44 очка в 66 матчах, проводя на льду меньше 15 минут за игру. В этом ему дадут лучших партнёров (он наигрывается с Хьюзом и Палмьери) и, соответственно, будут ждать гораздо большего.
Худший вариант: Гусев не задержится ни в первом, ни во втором звене.
Прогноз на сезон: 40-45 очков.
Александр Барабанов («Торонто»)
Что ждут в клубе: постепенного роста, что в будущем позволит нападающему стать важной частью команды. Шансы у него будут – тренер «Торонто» уже намекнул, что Барабанов начнёт сезон в четвёртом звене с Симмондсом и Спеццой. Не самые плохие партнёры.
Худший вариант: как и с любым новичком в НХЛ, прогнозы давать сложно. На игру может повлиять всё что угодно, в том числе языковой барьер, отсутствие взаимопонимания с тренером, неудачи на старте и неуверенность в себе.
Прогноз на сезон: 15-20 очков.
Иван Барбашёв («Сент-Луис»)
Иван Барбашёв
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: задачи Барбашёва остаются неизменными который год – пахать в четвёртом звене и меньшинстве, блокировать броски, биться. У россиянина отлично получается не только это, но и регулярно набирать очки.
Худший вариант: Барбашёв играет не главную, но всё равно важную роль в команде, и уже давно доказал свою эффективность. Худшее, что может случиться – травма.
Прогноз на сезон: 25-30 очков.
Валерий Ничушкин («Колорадо»)
Что ждут в клубе: нападающий возродил свою карьеру в «Колорадо», набрал прежнюю скорость и снова стал забивать голы. «Эвеланш» ждут, что Ничушкин как минимум не будет сдавать, а как максимум – ещё прибавит.
Худший вариант: Ничушкина перевели на левый фланг, а вдруг у него не пойдёт?
Прогноз на сезон: 25-30 очков.
Павел Бучневич («Рейнджерс»)
Что ждут в клубе: феноменального прогресса и больше стабильности в игре, с которой придут и очки. Главный тренер команды Дэвид Куинн впечатлён, как Бученвич проявил себя в тренинг-кэмпе: «Это его лучший лагерь с тех пор, как я сюда приехал. У нас с ним были долгие разговоры о его потенциале. Всё идёт к тому, что он сможет ударно провести целый сезон, а не только одну половину».
Худший вариант: Бучневич не сможет показывать стабильную игру на протяжении всего сезона, выпадет из ведущего звена и будет довольствоваться вторыми ролями.
Прогноз на сезон: 45-50 очков.
Андрей Свечников («Каролина»)
Андрей Свечников
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: больше красоты от Свечникова! Его звено с Ахо и Терявяйненом должно продолжить разрывать лигу. И никак иначе.
Худший вариант: Андрей не забьёт ни одного лакросс-гола за сезон.
Прогноз на сезон: 55-60 очков.
Илья Михеев («Торонто»)
Что ждут в клубе: в первой половине прошлого сезона мы одним глазком посмотрели, что может Михеев в НХЛ. В этом сезоне ожидается полноценное шоу с потенциальным переходом в одну из двух ударных троек.
Худший вариант: Михеев застопорится в третьем звене.
Прогноз на сезон: 30-35 очков.
Денис Гурьянов («Даллас»)
Что ждут в клубе: о больших ожиданиях говорит хотя бы то, что Гурьянов на сборах наигрывался с Бенном и Хинтцем в ударной тройке. В прошлом году он забил 20 голов при игровом времени меньше 13 минут. В этом году возможностей проявить себя будет больше, как и доверия.
Худший вариант: растеряет всё снайперское чутьё? Не сдюжит под давлением обороны соперника? Кажется, Гурьянов будет только расти.
Прогноз на сезон: 35-40 очков.
Кирилл Капризов («Миннесота»)
Что ждут в клубе: Капризов ещё не сыграл в НХЛ ни одного официального матча, а уже считается одной из главных звёзд команды. Россиянин должен добавить ярких красок в некогда серую команду и повести её к большим свершениям.
Худший вариант: плохой английский, отсутствие соотечественников в составе, тоска по родине, в конце концов, могут помешать Кириллу на первых порах.
Прогноз на сезон: 35-40 очков.
Александр Волков («Тампа»)
Что ждут в клубе: Волков заскочил в чемпионский поезд в решающем матче финала Кубка Стэнли, и сходить на ближайшей остановке не планирует. Джону Куперу импонирует его рабочая этика и спортивная агрессия, поэтому Волков начнёт сезон в основном составе «Тампы» и будет биться за место в составе на каждый матч.
Худший вариант: нападающий больше будет сидеть в запасе, чем играть, и растеряет боевой пыл.
Прогноз на сезон: 15-20 очков.
Михаил Сергачёв («Тампа»)
Что ждут в клубе: Сергачёв будет выходить в третьей паре, но это только номинально. В реальности он будет играть много и даже, возможно, вместе с Хедманом попадёт в первую бригаду большинства.
Худший вариант: сложно думать о худшем варианте, говоря о самом перспективном российском защитнике, который прогрессирует день ото дня и уже выиграл Кубок Стэнли.
Прогноз на сезон: 30-35 очков.
Иван Проворов («Филадельфия»)
Что ждут в клубе: все знают, что Овечкин – та самая русская машина, которая никогда не ломается. Но то же самое можно сказать и защитнике «Филадельфии». За четыре года в НХЛ он ещё не пропустил ни одного матча. Он – лучший защитник клуба, его девиз – универсальность и невероятная выносливость. От него ждут всего и сразу – голов, блокированных бросков, хитов и игры по 35-30 минут за матч.
Худший вариант: шальная травма прервёт «железную» серию Ивана.
Прогноз на сезон: 25-30 очков.
Никита Нестеров («Калгари»)
Что ждут в клубе: обеспечения глубины в линии обороны. Пять мест в защите забронированы, на ещё одно претендует Нестеров и ещё два защитника. В список запасных россиянин наверняка попадёт, а дальше всё будет в его руках.
Худший вариант: будет сидеть в запасе большую часть времени, довольствуясь лишь тренировками с командой и изредка – матчами.
Прогноз на сезон: 10-15 очков.
Никита Задоров («Чикаго»)
Что ждут в клубе: «Я готов к рок-н-роллу», — сказал Задоров перед стартом этого сезона. Тренер «Чикаго» считает, что Никита ещё полностью не раскрыл свой потенциал, и собирается вывести его на новый уровень суперзащитника.
Худший вариант: надежды Коллитона не оправдаются. Или потребуют больше времени для воплощения.
Прогноз на сезон: 10-15 очков, топ-10 по силовым приёмам.
Дмитрий Орлов («Вашингтон»)
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: Орлов наигрывается в одной паре с Карлсоном – это что-то новенькое. Всё дело в том, что новый тренер «Вашингтона» хочет побольше времени проводить в атаке и поменьше – в обороне. Тогда этот вариант может сработать.
Худший вариант: с не самым ответственным партнёром полезность Орлова, и так не самая выдающаяся, поползёт вниз.
Прогноз на сезон: 20-25 очков.
Никита Зайцев («Оттава»)
Что ждут в клубе: ответственной игры в обороне и, пожалуй, всё. В бригадах большинства защитника не видно.
Худший вариант: вряд ли Никита выступит ниже своего уровня, самый плохой вариант – снова нахватает «минусов» в молодой и не самой опытной команде.
Прогноз на сезон: 10-15 очков.
Владислав Гавриков («Коламбус»)
Что ждут в клубе: в первом сезоне защитник доказал, что создан для игры в НХЛ. В этом году он будет играть с тем же Саваром в той же второй паре обороны. На своей половине площадки они настоящие монстры, но можно ещё добавлять в атаке.
Худший вариант: всё останется на своих местах, как было в прошлом сезоне.
Прогноз на сезон: 15-25 очков.
Дмитрий Куликов («Нью-Джерси»)
Что ждут в клубе: в последние годы Куликов растерял все атакующие навыки, зато в оборонительных вполне преуспел. Это качество – именно то, что нужно «Нью-Джерси».
Худший вариант: «Нью-Джерси» пополнился Сами Ватаненом, что осложнило дела для Куликова. Зацепиться бы за третью пару да провести больше половины матчей сезона.
Прогноз на сезон: 10-15 очков.
Александр Романов («Монреаль»)
Что ждут в клубе: в «Монреале» Романовым восторгаются абсолютно все – партнёры, тренеры, руководство. Он не боится подключаться к атакам и спокойно действует при обороне. За один год вторым Суббэном или Уэбером он, конечно, не станет, но этот сезон должен дать намёк на светлое будущее.
Худший вариант: адаптация к НХЛ займёт больше времени, чем планируется.
Прогноз на сезон: 5-10 очков.
Артём Зуб («Оттава»)
Что ждут в клубе: постепенного привыкания к скоростям в НХЛ и терпения – посидеть в запасе Зубу наверняка придётся, но он оставил хорошее впечатление на сборах и должен получить свой шанс.
Худший вариант: защитник не получит внятного шанса либо затеряется в массовке.
Прогноз на сезон: 0-7 очков.
Андрей Василевский («Тампа»)
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: игры уровня «Везины», а что же ещё можно ждать от Василевского? И, пожалуй, максимально возможной нагрузки.
Худший вариант: Андрея не признают лучшим вратарём сезона.
Прогноз на сезон: 35-40 матчей, 23-28 побед
Сергей Бобровский («Флорида»)
Что ждут в клубе: доказательств, что не зря тратят на него по $ 10 млн в год и восстановления репутации одного из лучших в своём деле после ужасного прошлого сезона.
Худший вариант: все поймут, что переход Бобровского во «Флориду» был ошибкой.
Прогноз на сезон: 35-40 матчей, 17-20 побед.
Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: «Король умер, да здравствует король!». То есть Царь. Шестёркин продолжит совершать подвиги, ставить рекорды и доказывать, что он – достойный преемник Лундквисту.
Худший вариант: Игорь столкнётся с синдромом второго года, и будет поровну делить обязанности с Георгиевым.
Прогноз на сезон: 25-30 матчей, 15-20 побед.
Александр Георгиев («Рейнджерс»)
Что ждут в клубе: такой же убедительной и надёжной игры, как в и в предыдущих сезонах. Георгиев будет навязывать серьёзную конкуренцию Шестёркину за место в воротах.
Худший вариант: станет не более, чем бэкапом.
Прогноз на сезон: 20-25 матчей, 12-15 побед.
Илья Сорокин («Айлендерс»)
Что ждут в клубе: Сорокин выиграл в КХЛ всё, что только мог, показывал выдающуюся статистику и теперь дебютирует за «Айлендерс» — команду, в которой даже средние вратари расцветают. Что уж говорить о настоящих талантах? Конечно, все ждут, что он проведёт прорывной сезон.
Худший вариант: Сорокин проведёт хороший, добротный, но недостаточно прорывной сезон, то есть не заткнёт за пояс всех и вся.
Прогноз на сезон: 20-25 матчей, 12-15 побед.
Илья Самсонов («Вашингтон»)
Что ждут в клубе: Лундквист завершил карьеру, разрушив последнюю возможную преграду перед Самсоновым. Теперь у Ильи один вариант – доказывать, что он готов быть первым номером команды, которая из года год борется за Кубок Стэнли.
Худший вариант: от такой навалившейся ответственности у него затрясутся коленки.
Прогноз на сезон: 30-35 матчей, 18-23 победы.
Антон Худобин («Даллас»)
Что ждут в клубе: Худобин стал героем плей-офф для «Далласа», и в новом сезоне от него ждут новых подвигов, тем более что Бишоп выбыл минимум до марта.
Худший вариант: правда, Худобин почти целиком пропустил сборы из-за проблем с визой и затянувшегося карантина. Сможет ли он набрать игровую форму в экстренном режиме, или ему на пятки начнёт наступать молодой Оттингер?
Прогноз на сезон: 25-30 матчей, 15-20 побед.
Семён Варламов («Айлендерс»)
Семён Варламов
Фото: Getty Images
Что ждут в клубе: «Варламов своей работой заслужил право сыграть в первом матче сезона», — сказал Барри Тротц, и он прав. Варламов отлично отыграл прошлый сезон и плей-офф. Он должен составить достойную конкуренцию Сорокину, будет помогать ему с адаптацией и вносить свою лепту в успехи команды.
Худший вариант: Сорокин дебютирует так мощно, что не оставит Варламову никаких шансов.
Прогноз на сезон: 30-35 матчей, 15-20 побед.
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