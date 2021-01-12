Овечкин возьмёт десятый «Ришар», Шестёркин станет Царём Нью-Йорка. Прогноз на сезон НХЛ

Рассказываем о российских игроках, которые находятся в основных составах, и их целях в этом чемпионате.

Завтра ночью стартует регулярный чемпионат НХЛ, и там будет за кем последить среди россиян. Это и новые лица, приехавшие из КХЛ, и стремительно прогрессирующая молодёжь, и игроки, поменявшие команду, и ветераны, которым нужна перезагрузка после неудачного сезона. Прогнозируем выступление всех наших ребят.



В этой подборке нет прогнозов для Никиты Кучерова и Владимира Тарасенко. Оба нападающих перенесли операции в межсезонье, Кучеров пропустит весь регулярный чемпионат, Тарасенко восстанавливается, в регулярке он сыграет, но когда именно вернётся в состав, пока неясно. В феврале ему предстоит повторное обследование.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: конечно же, продления контракта. А также фирменных голов, попадания в топ-5 снайперов всех времён, десятого «Мориса Ришара».



Худший вариант: хотя Овечкину уже 35, время над ним не властно, а здоровье всё такое же крепкое, как у быка. Плохой сезон будет, если Ови не забьёт 30 голов.



Прогноз на сезон: 55-60 очков.

Овечкин просил у «Вашингтона» $ 12,5 млн в год. Каким будет новый контракт легенды НХЛ? Заокеанские инсайдеры находят новые подробности главной сделки предстоящего сезона.

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: в случае с Малкиным главное, чтобы без травм, или хотя бы без серьёзных. Прошлый сезон стал для него одним из лучших в карьере по показателю «очки в среднем за игру», несмотря на то, что пропустил целый месяц из-за повреждения.



Худший вариант: Малкин подтвердит репутацию хрустального или же вернётся к форме позапрошлого сезона, который был для него провальным.



Прогноз на сезон: 55-60 очков.

Александр Радулов Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: трансформации химии в связке с Павелски в хорошую результативность. В прошлой регулярке Радулов набрал всего 34 очка, в этом от него ждут большего. Особенно потому, что Сегину предстоит ещё несколько месяцев восстановления после операции.



Худший вариант: точность бросков Радулова оставит желать лучшего.



Прогноз на сезон: 40-45 очков.

Артём Анисимов («Оттава»)

Артём Анисимов Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: Анисимов сильно проводит сборы, но не ещё не гарантировал себе место выше четвёртого звена. Тем не менее, от него ждут того же, что и всегда – сильной игры на вбрасываниях, черновой работы, борьбы на пятаке в большинстве и, конечно, парочку голов.



Худший вариант: по ходу сезона Анисимов потеряет прочное место в составе и окажется на скамейке запасных.



Прогноз на сезон: 20-25 очков.

Что ждут в клубе: главное приобретение «Оттавы» на рынке агентов должно проявить себя не хуже, чем во «Флориде». То бишь, играть в первом звене и забивать не меньше 20 голов.



Худший вариант: Уайт или Браун не станут для Дадонова новым Барковым, а без крутого центра Евгению придётся тяжко.



Прогноз на сезон: 35-45 очков.

Дадонов подписался в «Оттаве»! В столице Канады собирают русскую диаспору? У челябинского воспитанника будет отличный шанс проявить себя.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: продолжения волшебной регулярки-2019/2020, в которой Панарин набрал 95 очков и стал номинантом на «Харт Трофи». О смазанном плей-офф лучше забыть.



Худший вариант: Панарин немного сникнет и сможет набирать не по полтора очка за игру, а всего по очку.



Прогноз на сезон: 70-75 очков.

Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: прошлый сезон оставил двойственное впечатление. Временами Кузнецов был Кузнецовым, временами терялся на площадке. Основная задача – вернуть игру, которую он показывал пару лет назад.



Худший вариант: стагнация продолжится и провалов в обороне будет больше, чем ярких свершений в атаке.



Прогноз на сезон: 45-55 очков.

Михаил Григоренко («Коламбус»)

Что ждут в клубе: посильной помощи в атаке, и чем больше, тем лучше. На сборах его пробовали и в третьем звене с Койву и Дженнером, и в первом с Дюбуа и Бьёркстрандом, а также в первой бригаде большинства.



Худший вариант: закрепиться в первой тройке и набирать так же много очков, как в КХЛ, — это идеальный вариант. Будет хуже, если Григоренко начнут бросать из одного звена в другое, не давая привыкнуть к партнёрам.



Прогноз на сезон: 30-35 очков.

Владислав Наместников («Детройт»)

Что ждут в клубе: универсальности и эффективности на обеих сторонах площадки. Наместникова уже пробовали в третьем и во втором звене с самыми разными партнёрами, и он произвёл хорошее впечатление.



Худший вариант: заявленная универсальность не пойдёт ему на пользу, и Владиславом будут затыкать дыры в составе, не давая сыграться с партнёрами.



Прогноз на сезон: 25-30 очков.

Никита Гусев («Нью-Джерси»)

Что ждут в клубе: большого прорыва – в прошлом сезоне Никита набрал достойные 44 очка в 66 матчах, проводя на льду меньше 15 минут за игру. В этом ему дадут лучших партнёров (он наигрывается с Хьюзом и Палмьери) и, соответственно, будут ждать гораздо большего.



Худший вариант: Гусев не задержится ни в первом, ни во втором звене.



Прогноз на сезон: 40-45 очков.

Александр Барабанов («Торонто»)

Что ждут в клубе: постепенного роста, что в будущем позволит нападающему стать важной частью команды. Шансы у него будут – тренер «Торонто» уже намекнул, что Барабанов начнёт сезон в четвёртом звене с Симмондсом и Спеццой. Не самые плохие партнёры.



Худший вариант: как и с любым новичком в НХЛ, прогнозы давать сложно. На игру может повлиять всё что угодно, в том числе языковой барьер, отсутствие взаимопонимания с тренером, неудачи на старте и неуверенность в себе.



Прогноз на сезон: 15-20 очков.

Иван Барбашёв («Сент-Луис»)

Иван Барбашёв Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: задачи Барбашёва остаются неизменными который год – пахать в четвёртом звене и меньшинстве, блокировать броски, биться. У россиянина отлично получается не только это, но и регулярно набирать очки.



Худший вариант: Барбашёв играет не главную, но всё равно важную роль в команде, и уже давно доказал свою эффективность. Худшее, что может случиться – травма.



Прогноз на сезон: 25-30 очков.

Овечкин и Кузнецов сыграют вместе, а Капризову поменяют центра? Все тройки наших в НХЛ Вратарские разборки тоже ещё впереди. Шестёркин и Георгиев пока считаются первыми номерами.

Что ждут в клубе: нападающий возродил свою карьеру в «Колорадо», набрал прежнюю скорость и снова стал забивать голы. «Эвеланш» ждут, что Ничушкин как минимум не будет сдавать, а как максимум – ещё прибавит.



Худший вариант: Ничушкина перевели на левый фланг, а вдруг у него не пойдёт?



Прогноз на сезон: 25-30 очков.

Павел Бучневич («Рейнджерс»)

Что ждут в клубе: феноменального прогресса и больше стабильности в игре, с которой придут и очки. Главный тренер команды Дэвид Куинн впечатлён, как Бученвич проявил себя в тренинг-кэмпе: «Это его лучший лагерь с тех пор, как я сюда приехал. У нас с ним были долгие разговоры о его потенциале. Всё идёт к тому, что он сможет ударно провести целый сезон, а не только одну половину».



Худший вариант: Бучневич не сможет показывать стабильную игру на протяжении всего сезона, выпадет из ведущего звена и будет довольствоваться вторыми ролями.



Прогноз на сезон: 45-50 очков.

Андрей Свечников («Каролина»)

Андрей Свечников Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: больше красоты от Свечникова! Его звено с Ахо и Терявяйненом должно продолжить разрывать лигу. И никак иначе.



Худший вариант: Андрей не забьёт ни одного лакросс-гола за сезон.



Прогноз на сезон: 55-60 очков.

«Каролина» собирает русскую банду вокруг Свечникова. Пошли по пути «Тампы» и «Вашингтона» Скоро в НХЛ может появиться ещё один «российский» клуб.

Что ждут в клубе: в первой половине прошлого сезона мы одним глазком посмотрели, что может Михеев в НХЛ. В этом сезоне ожидается полноценное шоу с потенциальным переходом в одну из двух ударных троек.



Худший вариант: Михеев застопорится в третьем звене.



Прогноз на сезон: 30-35 очков.

Что ждут в клубе: о больших ожиданиях говорит хотя бы то, что Гурьянов на сборах наигрывался с Бенном и Хинтцем в ударной тройке. В прошлом году он забил 20 голов при игровом времени меньше 13 минут. В этом году возможностей проявить себя будет больше, как и доверия.



Худший вариант: растеряет всё снайперское чутьё? Не сдюжит под давлением обороны соперника? Кажется, Гурьянов будет только расти.



Прогноз на сезон: 35-40 очков.

Что ждут в клубе: Капризов ещё не сыграл в НХЛ ни одного официального матча, а уже считается одной из главных звёзд команды. Россиянин должен добавить ярких красок в некогда серую команду и повести её к большим свершениям.



Худший вариант: плохой английский, отсутствие соотечественников в составе, тоска по родине, в конце концов, могут помешать Кириллу на первых порах.



Прогноз на сезон: 35-40 очков.

Капризов удивит и выиграет «Колдер». Каким будет сезон для российских новичков в НХЛ? Сорокин должен стать первым номером «Айлендерс», а ещё в лиге прибавится наших защитников.

Александр Волков («Тампа»)

Что ждут в клубе: Волков заскочил в чемпионский поезд в решающем матче финала Кубка Стэнли, и сходить на ближайшей остановке не планирует. Джону Куперу импонирует его рабочая этика и спортивная агрессия, поэтому Волков начнёт сезон в основном составе «Тампы» и будет биться за место в составе на каждый матч.



Худший вариант: нападающий больше будет сидеть в запасе, чем играть, и растеряет боевой пыл.



Прогноз на сезон: 15-20 очков.

Что ждут в клубе: Сергачёв будет выходить в третьей паре, но это только номинально. В реальности он будет играть много и даже, возможно, вместе с Хедманом попадёт в первую бригаду большинства.



Худший вариант: сложно думать о худшем варианте, говоря о самом перспективном российском защитнике, который прогрессирует день ото дня и уже выиграл Кубок Стэнли.



Прогноз на сезон: 30-35 очков.

Что ждут в клубе: все знают, что Овечкин – та самая русская машина, которая никогда не ломается. Но то же самое можно сказать и защитнике «Филадельфии». За четыре года в НХЛ он ещё не пропустил ни одного матча. Он – лучший защитник клуба, его девиз – универсальность и невероятная выносливость. От него ждут всего и сразу – голов, блокированных бросков, хитов и игры по 35-30 минут за матч.



Худший вариант: шальная травма прервёт «железную» серию Ивана.



Прогноз на сезон: 25-30 очков.

Никита Нестеров («Калгари»)

Что ждут в клубе: обеспечения глубины в линии обороны. Пять мест в защите забронированы, на ещё одно претендует Нестеров и ещё два защитника. В список запасных россиянин наверняка попадёт, а дальше всё будет в его руках.



Худший вариант: будет сидеть в запасе большую часть времени, довольствуясь лишь тренировками с командой и изредка – матчами.



Прогноз на сезон: 10-15 очков.

Никита Задоров («Чикаго»)

Что ждут в клубе: «Я готов к рок-н-роллу», — сказал Задоров перед стартом этого сезона. Тренер «Чикаго» считает, что Никита ещё полностью не раскрыл свой потенциал, и собирается вывести его на новый уровень суперзащитника.



Худший вариант: надежды Коллитона не оправдаются. Или потребуют больше времени для воплощения.



Прогноз на сезон: 10-15 очков, топ-10 по силовым приёмам.

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Дмитрий Орлов Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: Орлов наигрывается в одной паре с Карлсоном – это что-то новенькое. Всё дело в том, что новый тренер «Вашингтона» хочет побольше времени проводить в атаке и поменьше – в обороне. Тогда этот вариант может сработать.



Худший вариант: с не самым ответственным партнёром полезность Орлова, и так не самая выдающаяся, поползёт вниз.



Прогноз на сезон: 20-25 очков.

Никита Зайцев («Оттава»)

Что ждут в клубе: ответственной игры в обороне и, пожалуй, всё. В бригадах большинства защитника не видно.



Худший вариант: вряд ли Никита выступит ниже своего уровня, самый плохой вариант – снова нахватает «минусов» в молодой и не самой опытной команде.



Прогноз на сезон: 10-15 очков.

Владислав Гавриков («Коламбус»)

Что ждут в клубе: в первом сезоне защитник доказал, что создан для игры в НХЛ. В этом году он будет играть с тем же Саваром в той же второй паре обороны. На своей половине площадки они настоящие монстры, но можно ещё добавлять в атаке.



Худший вариант: всё останется на своих местах, как было в прошлом сезоне.



Прогноз на сезон: 15-25 очков.

Дмитрий Куликов («Нью-Джерси»)

Что ждут в клубе: в последние годы Куликов растерял все атакующие навыки, зато в оборонительных вполне преуспел. Это качество – именно то, что нужно «Нью-Джерси».



Худший вариант: «Нью-Джерси» пополнился Сами Ватаненом, что осложнило дела для Куликова. Зацепиться бы за третью пару да провести больше половины матчей сезона.



Прогноз на сезон: 10-15 очков.

Александр Романов («Монреаль»)

Что ждут в клубе: в «Монреале» Романовым восторгаются абсолютно все – партнёры, тренеры, руководство. Он не боится подключаться к атакам и спокойно действует при обороне. За один год вторым Суббэном или Уэбером он, конечно, не станет, но этот сезон должен дать намёк на светлое будущее.



Худший вариант: адаптация к НХЛ займёт больше времени, чем планируется.



Прогноз на сезон: 5-10 очков.

Артём Зуб («Оттава»)

Что ждут в клубе: постепенного привыкания к скоростям в НХЛ и терпения – посидеть в запасе Зубу наверняка придётся, но он оставил хорошее впечатление на сборах и должен получить свой шанс.



Худший вариант: защитник не получит внятного шанса либо затеряется в массовке.



Прогноз на сезон: 0-7 очков.

Андрей Василевский Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: игры уровня «Везины», а что же ещё можно ждать от Василевского? И, пожалуй, максимально возможной нагрузки.



Худший вариант: Андрея не признают лучшим вратарём сезона.



Прогноз на сезон: 35-40 матчей, 23-28 побед

Что ждут в клубе: доказательств, что не зря тратят на него по $ 10 млн в год и восстановления репутации одного из лучших в своём деле после ужасного прошлого сезона.



Худший вариант: все поймут, что переход Бобровского во «Флориду» был ошибкой.



Прогноз на сезон: 35-40 матчей, 17-20 побед.

Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: «Король умер, да здравствует король!». То есть Царь. Шестёркин продолжит совершать подвиги, ставить рекорды и доказывать, что он – достойный преемник Лундквисту.



Худший вариант: Игорь столкнётся с синдромом второго года, и будет поровну делить обязанности с Георгиевым.



Прогноз на сезон: 25-30 матчей, 15-20 побед.

Александр Георгиев («Рейнджерс»)

Что ждут в клубе: такой же убедительной и надёжной игры, как в и в предыдущих сезонах. Георгиев будет навязывать серьёзную конкуренцию Шестёркину за место в воротах.



Худший вариант: станет не более, чем бэкапом.



Прогноз на сезон: 20-25 матчей, 12-15 побед.

Канадцы считают Василевского лучшим. Рейтинг вратарей нового сезона НХЛ Даже безумная любовь к Кэри Прайсу не позволила авторитетному журналу поставить его выше россиянина из «Тампы».

Что ждут в клубе: Сорокин выиграл в КХЛ всё, что только мог, показывал выдающуюся статистику и теперь дебютирует за «Айлендерс» — команду, в которой даже средние вратари расцветают. Что уж говорить о настоящих талантах? Конечно, все ждут, что он проведёт прорывной сезон.



Худший вариант: Сорокин проведёт хороший, добротный, но недостаточно прорывной сезон, то есть не заткнёт за пояс всех и вся.



Прогноз на сезон: 20-25 матчей, 12-15 побед.

Что ждут в клубе: Лундквист завершил карьеру, разрушив последнюю возможную преграду перед Самсоновым. Теперь у Ильи один вариант – доказывать, что он готов быть первым номером команды, которая из года год борется за Кубок Стэнли.



Худший вариант: от такой навалившейся ответственности у него затрясутся коленки.



Прогноз на сезон: 30-35 матчей, 18-23 победы.

Антон Худобин («Даллас»)

Что ждут в клубе: Худобин стал героем плей-офф для «Далласа», и в новом сезоне от него ждут новых подвигов, тем более что Бишоп выбыл минимум до марта.



Худший вариант: правда, Худобин почти целиком пропустил сборы из-за проблем с визой и затянувшегося карантина. Сможет ли он набрать игровую форму в экстренном режиме, или ему на пятки начнёт наступать молодой Оттингер?



Прогноз на сезон: 25-30 матчей, 15-20 побед.

Семён Варламов («Айлендерс»)

Семён Варламов Фото: Getty Images

Что ждут в клубе: «Варламов своей работой заслужил право сыграть в первом матче сезона», — сказал Барри Тротц, и он прав. Варламов отлично отыграл прошлый сезон и плей-офф. Он должен составить достойную конкуренцию Сорокину, будет помогать ему с адаптацией и вносить свою лепту в успехи команды.



Худший вариант: Сорокин дебютирует так мощно, что не оставит Варламову никаких шансов.



Прогноз на сезон: 30-35 матчей, 15-20 побед.