«Колорадо» взойдёт на вершину или Торнтон подарит радость Канаде? 8 интриг сезона НХЛ

В Восточном дивизионе будет настоящая война, а «Колорадо» и «Вегасу» придётся устроить разборку по дороге к финалу.

Канадский дивизион: монстры на Севере в битве за плей-офф

В нынешнем сезоне 7 канадских клубов объединили в один дивизион, который назвали Северным. Рейтинги трансляций должны быть запредельными, поскольку вся Канада будет жаждать 10 раундов «Битвы при Альберте» и аналогичного количества дерби между «Торонто» и «Монреалем». Лига уже заявила, что не хотела бы оставлять этот эксперимент на следующий сезон, но в нынешнем году канадское подразделение станет настоящим десертом для фанатов. На четыре кубковые путёвки претендуют шесть команд, и лишь «Оттава» откровенно признаётся, что пока ей рановато задумываться о попадании в плей-офф. В любом случае в этой семёрке будет жарко, а попадание канадской команды в финал конференции будет гарантировано.

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Вратари по-новому

Как известно, ухабистый путь к финалу Кубка Стэнли невозможно пройти без классного голкипера: «Даллас» не вышел бы в главную серию прошлого сезона без Антона Худобина, а «Тампа» не стала бы чемпионом без великолепной игры Андрея Василевского. Теперь Худобину предстоит воспользоваться шансом и стать полноценным первым номером команды, пока его конкурент Бен Бишоп восстанавливается после тяжёлой травмы. Правда, визовые проблемы скомкали подготовку для Антона, а сжатое расписание не оставляет возможностей перевести дух, но Худобин уже доказал, что умеет справляться с поставленными задачами.

Кроме этого, множество других команд пошли на значительные перемены в своей вратарской линии. «Вашингтон» простился с Брэйденом Холтби, которому придётся заново доказывать свою состоятельность в «Ванкувере», и сделал ставку на Илью Самсонова, которому нужно выдержать немаленькое психологическое давление. «Калгари» пригласил бывшего вратаря «Кэнакс» Якоба Маркстрёма, «Оттава» пополнила состав обладателем Чаши Мэттом Мюрреем, «Детройт» подписал Томаса Грайсса, а «Нью-Джерси» перед началом сезона неожиданно остался без опытнейшего Кори Кроуфорда, который завершил карьеру.

Вероятность вратарских травм в наступающем сезоне будет выше обычной, поскольку голкиперы не будут успевать восстанавливаться. Поэтому голкиперы на новых местах станут дополнительным фактором риска.

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«Колорадо» и «Вегас»: западные претенденты номер один

У «Эвеланш» и «Голден Найтс» широко открыты окна возможностей, и оба клуба считаются претендентами на Кубок Стэнли. «Колорадо» обладает главным сокровищем — местом под потолком зарплат, что позволило «лавинам» пригласить защитника Девона Тейвза и нападающего Брэндона Саада, а «Вегас» получил самый главный приз среди свободных агентов — звёздного оборонца Алекса Пьетранджело. И «рыцари», и «лавины» заполнены талантливыми игроками, но у обеих команд есть вопросительные знаки в составе. Для «Колорадо» таковым является линия вратарей Францоуз — Грубауэр, а у «Вегаса» могут возникнуть трудности с результативностью

Чтобы попасть в финальную четвёрку, этим командам придётся сойтись лицом к лицу, и это кажется жуткой несправедливостью в нынешнем сезоне.

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Восточный дивизион — «группа смерти»?

«Вашингтон», «Питтсбург», «Бостон» и «Филадельфия» оказались в компании «Рейнджерс» и «Айлендерс», а путёвок в плей-офф всего четыре. По остроте борьбы Восточный дивизион должен быть примерно на одном уровне с Северным, где будут биться все канадские команды, а цена ошибки будет максимальной. Нью-йорские коллективы выглядят не так предпочтительно в этой борьбе, но «Рейнджерс» способны на сюрпризы, к тому же все ждут подвигов от Алексиса Лафренье, а у «островитян» есть Барри Тротц, который способен найти способ выжить.

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«Тампа» повторит успех без Кучерова в регулярке?

«Тампа» уже шесть лет является одной из лучших команд НХЛ, и минувшей осенью «молнии» наконец-то реализовали свой потенциал, выиграв Кубок Стэнли. Похмелье после чемпионства — вещь известная, да и повторить успех бывает намного сложнее, чем взойти на вершину впервые. Травма Никиты Кучерова, из-за которой он пропустит весь регулярный чемпионат, не прибавляет оптимизма, но при любом раскладе «молнии» должны выходить в плей-офф, а там начнётся совсем другая история. Тем более что многие эксперты ставят именно на то, что «Лайтнинг» сумеет оформить кубковый дубль.

Джамбо Джо — недостающий ингредиент для «Торонто»?

Джо Торнтон — будущий член Зала славы, в этом нет сомнений. В 41 год его карьера явно находится на грани завершения, но всё же он сумел продлить её минимум на один сезон, подписав соглашение с «Мэйпл Лифс». Торнтон пока так и не выигрывал Кубок Стэнли, о котором грезят болельщики «кленовых листьев». Его тройка с молодыми Мэттьюсом и Марнером может стать открытием регулярки. Если ансамбль заиграет, то Торнтон может взять Чашу в своём 23-м сезоне в НХЛ, ну а «Торонто» забудет год, когда победа доставалась клубу в последний раз (1967).

Гонка за «Колдером»: Капризов или Лафренье?

Выбор лучшего среди новичков в нынешнем году может быть как никогда широк. Помимо Кирилла Капризова, чей дебют ждёт весь хоккейный штат Миннесота, здесь есть и Игорь Шестёркин из «рейнджеров», и герои МЧМ Зеграс («Анахайм») с Байфилдом («Лос-Анджелес»). Ну и, конечно, Алексис Лафренье — первый номер драфта-2020 и очередной «следующий первый».

Кто бросит вызов Александру Овечкину в гонке за «Ришар Трофи»?

Приз лучшему снайперу может в 10-й раз за карьеру выиграть Александр Овечкин, и это было бы красивым оформлением его нового контракта с «Вашингтоном», который должен быть подписан по ходу нынешнего сезона. Конкурентами Овечкина должны стать Остон Мэттьюс и Давид Пастрняк, и при хорошем раскладе к концу сезона капитан «столичных» войдёт в пятёрку, а то и четвёрку лучших снайперов всех времён.