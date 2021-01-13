Обмен Шумакова стал провалом для «Автомобилиста». Заплатили компенсацию и потеряли игрока

В этом сезоне 28-летний новичок уральского клуба уже не вернётся на лёд. «Авангард» всё знал заранее?

Громкий обмен нападающего Сергея Шумакова из «Авангарда» в «Автомобилист» оказался одной из самых ярких тем КХЛ в декабре. Пикантности сделки, произведённой между двумя топ-клубами Восточной конференции, добавляло то обстоятельство, что о вероятности этого перехода заговорили уже в ходе очного матча между командами.

8 декабря Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который проходил в Балашихе и завершился победой омичей со счётом 3:1. Тогда же сообщалось, что уральский клуб активно ищет варианты обмена Дениса Бодрова, Сергея Зборовского, Дэна Секстона и Джеффа Плэтта, чтобы расчистить место в платёжке под нападающего «Авангарда».



«Не знаю, когда выйдут наши травмированные. Шумаков приболел, все остальные отсутствующие ребята с повреждениями», – в свойственной себе североамериканской манере темнил на пресс-конференции рулевой «ястребов» Боб Хартли.

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На следующее утро Шумаков лично подтвердил свой уход из омского клуба. Сергей опубликовал пост в «Инстаграме», который можно было однозначно трактовать как прощание с «ястребами». «Спасибо „Авангарду“ за эти три сезона. Спасибо болельщикам за веру и поддержку. Было круто, но дальше – больше», — написал Шумаков в «Инстаграме».

Шумаков: спасибо «Авангарду» за эти три сезона. Было круто, но дальше – больше

Обмен получился громким, но не сенсационным. Слухи о возможном уходе российского форварда из «Авангарда» ходили очень давно. Критики нападающего судачили о непростом характере хоккеиста и намекали на очень непростые отношения между ним и Хартли. В вину Шумакову ставили его нестабильность, которая была свойственна спортсмену на протяжении всей его карьеры. Яркие отрезки Сергей чередовал с длительными неудачными сериями.



Подобное произошло с ним и в нынешнем сезоне. 28-летний форвард очень качественно начал регулярный чемпионат, образовав ударное сочетание с Кириллом Семёновым и Сергеем Толчинским. При этом Сергей также выходил на лёд в первой бригаде большинства «ястребов», где эффективно взаимодействовал с Ридом Буше. На определённом этапе регулярки Шумаков был одним из лучших хоккеистов «Авангарда», но в один момент всё закончилось.



В домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» Сергей угодил под жёсткий силовой приём Григория Панина, после которого выбыл из строя на длительный срок. Шумаков пропустил почти месяц, а вернулся бледной тенью себя самого: почти полное отсутствие эмоций и голевых моментов, 2 (0+2) очка в 10 матчах. На момент обмена безрезультативная серия форварда составляла восемь матчей.

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За Шумакова уральский клуб выплатил «ястребам» 15 млн рублей в качестве компенсации за переход. Помимо этого, по контракту Шумакову положен бонус в виде 15 млн рублей за 15 очков в регулярном чемпионате КХЛ. Этот бонус должен был оплатить «Автомобилист», но… переход в екатеринбургский клуб ничего не изменил в неудачной игре нападающего. За уральцев Сергей успел провести шесть встреч, в которых так и не отметился результативными действиями.

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28 декабря «Автомобилист» на домашнем льду принимал «Амур». Матч завершился убедительной победой команды Билла Питерса со счётом 3:0, но именно эта встреча оказалась роковой для Шумакова. В одном из игровых эпизодов нападающий получил травму, которая окончательно перечеркнула сезон для хоккеиста. Через несколько дней уральцы внесли игрока в список травмированных, а сегодня, 13 января, хоккейный агент Шуми Бабаев огласил неутешительную информацию для поклонников «Автомобилиста».



«Всё нормально, Сергея уже прооперировали. Конкретную травму может оглашать только клуб. Травму он получил на тренировке. Сергей пропустит остаток сезона», — заявил Бабаев в интервью Sport24.

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков пропустит остаток сезона КХЛ

Травма, выбивающая хоккеиста из строя до конца сезона, никогда не может случиться вовремя. Но в случае с «Автомобилистом» всё получилось максимально неудачно. 28-летний нападающий «сломался» уже в тот момент, когда в КХЛ закрылось окно переходов. Таким образом, менеджеры уральцев уже никоим образом не смогут заменить выбывшего Шумакова с помощью внешнего усиления.



В том числе и ради подписания контракта с Сергеем екатеринбургскому клубу пришлось основательно поработать над разгрузкой платёжной ведомости. В декабре менеджеры «Автомобилиста» отказались от услуг защитника Бодрова и нападающего Плэтта. Возможно, эти игроки и не представляли особой ценности для тренерского штаба команды, однако в своих новых клубах Денис и Джэфф определённо пришлись ко двору. Особенно это касается новичка «Салавата Юлаева», забросившего четыре шайбы в восьми матчах за уфимский клуб. «Автомобилист» же по итогам дедлайна оказался у абсолютно разбитого корыта – ни Плэтта, ни Бодрова, ни Шумакова. К тому же на переходе Сергея уральцы потеряли и приличные деньги.

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В свою очередь «Авангард» теперь видится однозначным победителем в данном обмене. Во-первых, инициатором трейда выступил сам Шумакова. Держать в команде хоккеиста, который всем своим видом демонстрирует желание уйти не было никакого резона. Во-вторых, уход Сергея позволил омскому клубу высвободить деньги на заключение контракта с Ильёй Ковальчуком. Возможно, 37-летний нападающий и не отличается надёжной игрой в защите, зато в большинстве стабильно отмечается результативными действиями и на данный момент идёт по графику очко за матч. Что же касается уральцев, то единственным позитивным моментом для них является продление контракта с Шумаковым до 2022 года. Может быть, в следующем сезоне Сергей и сумеет принести пользу новому клубу, но в продолжении нынешнего уральцам уже точно придётся обходиться без него.