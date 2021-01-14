Сразу четыре русских претендента на «Колдер». Такого НХЛ не видела 30 лет!

Шестёркин, Капризов, Сорокин и Романов будут соперничать за звание лучшего новичка лиги. И других очевидных конкурентов у них немного.

Сразу четыре российских хоккеиста имеют хорошие перспективы, чтобы побороться за звание лучшего новичка НХЛ в этом сезоне. Когда такое было? Разве только в 1990 году, когда из СССР в НХЛ хлынула первая волна наших игроков – Макаров, Могильный, Фетисов, Ларионов, Крутов. И этот факт ещё одна причина внимательно следить за лучшей лигой мира. В первый игровой день принёс впечатляющий дебют Александра Романова за «Монреаль», а совсем скоро мы увидим в деле и других наших новичков.

Очевидных конкурентов у россиян немного. В Канаде многие считают главным фаворитом первого номера драфта-2020 Алексиса Лафренье, но основным препятствием на пути к «Колдеру» для него может оказаться внутренняя конкуренция. На левом фланге «Рейнджерс» он не прыгнет выше Панарина и Крайдера, а это значит, у него не будет лучших центров и безлимитного игрового времени.

Другое дело – 18-летний немецкий вундеркинд Тим Штюцле, только что вернувшийся с МЧМ, где был одним из лучших игроков. В «Оттаве» на него рассчитывают как на одного из лидеров атаки (он наигрывается во втором звене со Степаном и Дадоновым), так что возможностей проявить себя у Штюцле будет гораздо больше. Но на выступлении форварда может негативно сказаться команда – «Сенаторз» в этом году вряд ли будут претендовать на высокие позиции, и очки набирать в таких условиях будет непросто. Есть ещё Виларди из «Лос-Анджелеса», Козенс из «Баффало», Студничка из «Бостона», но наши ребята всё равно смотрятся предпочтительнее.

Ажиотаж вокруг Капризова невероятный, и не просто так. Он считался лучшим игроком мира, не выступающим в НХЛ, и в 23 года наконец-то добрался до «Миннесоты». Плюс Капризова – солидный опыт. Он провёл в КХЛ шесть сезонов, дважды становился лучшим снайпером лиги, выиграл Кубок Гагарина, а со сборной России – золото Олимпиады (и забил победный гол в финале).

«Он большой мастер и несомненный талант, но меня поразила его физическая мощь и желание бороться за шайбу. С такой рабочей этикой он обречён на успех», — сказал тренер «Уайлд» Дин Эвасон в тренировочном лагере. У россиянина лучшие шансы выиграть гонку бомбардиров среди новичков, а это 99% процентов успеха борьбы за «Колдер».

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Вратари редко признаются лучшими новичками лиги, последний раз это случилось в 2009 году. Но у Шестёркина есть некоторое преимущество – он уже знает, что такое НХЛ. Игорь ворвался в лигу зимой 2020 года и принялся восхищать с первых же минут. За 12 матчей сезона одержал 10 побед, установив несколько клубных рекордов и выиграв конкуренцию у Александра Георгиева и Хенрика Лундквиста за звание первого номера команды.

Выдающаяся игра Шестёркина особенно была заметна на фоне не самой надёжной обороны «Рейнджерс». В этом году ему, очевидно, снова придётся спасать и вытаскивать матчи, и если он будет делать это регулярно, у него есть отличные шансы побороться за приз лучшему новичку и стать вторым российским вратарём после Евгения Набокова, выигравшим «Колдер».

Сорокин – последний на данный момент из плеяды талантливых российских вратарей, добравшихся до НХЛ. Как и Капризов, он приехал в лучшую лигу мира уже состоявшимся хоккеистом с внушительным резюме – золото Олимпиады, самый ценный игрок плей-офф КХЛ, обладатель Кубка Гагарина, лучший вратарь КХЛ.

У Сорокина не будет времени на адаптацию – в отличие от Шестёркина, Самсонова или Георгиева, он пропустит этап в АХЛ (эта лига ещё даже не начала сезон) и попадёт сразу с корабля на бал. Ещё одна сложность для Сорокина – конкуренция с Семёном Варламовым, который уже заслужил доверие тренера своей надёжной игрой в прошлом сезоне, к тому же Тротц старается равномерно распределять игровое время между голкиперами. Чем чаще будет играть Илья, чем быстрее адаптируется к НХЛ, тем больше у него будет шансов попасть в список кандидатов на «Колдер».

«Это было нечто!» Романов выдал великолепный голевой пас в первом же матче за «Монреаль» Но «канадцев» вдохновенная игра русского новичка не спасла.

Александр Романов («Монреаль»)

Фетисовский пас Романова в дебютной игре в НХЛ подтвердил ожидания, что из него может вырасти настоящая звезда. Третье игровое время в команде, место во второй спецбригаде большинства и лояльное отношение тренера к ошибкам 21-летнего защитника говорит о том, что придерживать в «Монреале» его не собираются.

Защитники не так часто выигрывают «Колдер» (за последние 20 лет это случалось всего четыре раза), и, чтобы это сделать, надо показывать на самом деле выдающуюся игру, парить на льду, брать игру на себя, выдавать изумительные передачи и набирать очки наравне с нападающими, при этом не проваливаясь в обороне. Посмотрим, сможет ли Романов показать такой хоккей в своём первом сезоне.