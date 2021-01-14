Хартикайнен разбушевался! Самый крутой легионер КХЛ стал рекордсменом лиги

«Салават Юлаев» в последнее время набрал хороший ход. Команда финского специалиста Томи Лямся одержала шесть побед в семи матчах, уступив только «Авангарду» в результативной домашней встрече (5:6 ОТ).

Вся информация о Теэму Хартикайнене

Настроение у уфимцев отличное, а первое звено команды из столицы Башкирии раз за разом делает результат и радует болельщиков юлаевцев. Когда тройка Маннинена в ударе, остановить её практически невозможно. Это, например, доказало «зелёное дерби» с «Ак Барсом», в котором нападающий хозяев Теэму Хартикайнен буквально отправил соперника в нокаут, оформив покер.

«Отличная игра. Классная победа. Атмосфера на арене была просто супер. Нам помогла дисциплина. Была равная игра, нам удалось держать структуры игры и действовать по плану.

Есть ли у меня фотография с охоты на барса? Ха-ха! Нет, такой фотографии нет. Я не охочусь на барсов, это незаконно.

Моя игра помогла победить, я этому рад. Это круто, забил четыре гола. Что могу сказать о Лукоянове? Я не читал, что он говорил про Марка. Лукоянов вылезал на пятак, его по правилам ударили. Он сам жёсткий игрок, понимает, куда лез. Возможно, это был не матч Билялова. У Казани два хороших вратаря, против них сложно играть», — говорил сам Хартикайнен после матча с «Ак Барсом».

«Ак Барс» шёл на рекорд, но попал под каток! «Салават» смял Казань в дерби, забив 7 голов Уфимцы покуражились в большинстве, а великолепный Хартикайнен оформил первый покер в карьере.

Таким образом, самый крутой на сегодняшний день легионер КХЛ (более яркого, сильно и обученного иностранца сложно найти) не только вышел в лидеры бомбардирского списка, но и сравнялся по набранным за один сезон очкам со своим соотечественником. Достижение принадлежало Эса Пирнесу и было установлено в сезоне-2008/2009 — 50 (22+28) очков в 51 матче в составе подмосковного «Атланта».

Но впереди у Хартикайнена было ещё столько матчей, что совершенно не возникало сомнений: Теэму обязательно обгонит Пирнеса и станет рекордсменом лиги. При этом долго ждать не пришлось. Да, в победной игре с «Сибирью» Хартикайнен баллов за результативность не заработал, зато в игре с «Барысом» в Нур-Султане набрал одно очко благодаря голевой передаче.

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Всё началось с того, что Блэкер грубо ошибся и потерял шайбу на чужой синей линии. Пронырливый Хартикайнен сразу же отпасовал Гранлунду, который убежал к воротам и аккуратным броском с кистей упрочил уфимское преимущество. После этой голевой комбинации в активе Харти стало 51 (21+30) очко, а ведь до конца регулярки, повторимся, ещё прилично времени. Вот только достижение Пирнеса пало уже сейчас. Отныне именно Теэму принадлежит финский рекорд по количеству очков за сезон в КХЛ.

«На протяжении лет пяти в Финляндии мы перед сезоном обсуждали, кто же сможет побить мой рекорд. Это было делом времени, Теэму Хартикайнен обновил финский рекорд был близок к этому год назад, но не играл в последнем матче. Я счастлив, что этот рекорд наконец-то побили.

Думаю, что Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен также смогут его побить. Вообще ожидаю, что они установят новое достижение в районе 60 очков за один регулярный чемпионат.

В апреле я говорил, что Хартикайнену будет тяжело побить этот рекорд без Линуса Умарка, но я тогда не знал, что Гранлунд заменит его. Линус – один из самых креативных игроков во всей Европе, но старается больше играть с шайбой сам. Сейчас «химия» в их звене стала только лучше, они думают одинаково и играют примерно в одном стиле», — заявил эксперт Viasat, экс-игрок «Атланта» Эса Пирнес.

«No Harty, no party», — так зачастую говорят болельщики и сами игроки «Салавата» про своего лидера, что в переводе с английского означает «Нет Харти, нет вечеринки». И ведь с ними не поспоришь. Своей игрой Хартикайнен порой очаровывает до такой степени, что кроме как концертом или вечеринкой происходящее на льду не назовёшь.