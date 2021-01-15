Первая погоня за новым снайперским рекордом не удалась, но победа осталась за «столичными».

Овечкин вернулся! Все гадали, сколько голов он забьёт, а он начал раздавать передачи

«Столичные» в своём фирменном результативном стиле отыграли первый матч в сезоне, не испытав особых проблем с обновлённым «Баффало». Для «Вашингтона» это было начало «эры Питера Лавиолетта», поскольку для нового наставника «Кэпиталз» это также был первый матч у руля команды.

Предсезонные эксперименты с объединением в одну тройку Александра Овечкина и Евгения Кузнецова главный тренер «Вашингтона» отбросил, и на последних тренировках российский снайпер играл со своим привычным «оруженосцем» Никласом Бекстрёмом. Это решение себя оправдало уже на шестой минуте встречи, правда, в несколько неожиданном варианте: Овечкин вывел Бекстрёма передачей на пустой угол, а не наоборот.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Три минуты спустя Тейлор Холл восстановил равновесие, но чуть позже при розыгрыше большинства Овечкин снова выступил в роли ассистента и помог забить Ти Джею Оши. Таким образом, Александр набрал 20 очков (11 голов, 9 передач) в 16 матчах открытия за карьеру и оформил 363-й матч, в котором набирал более одного балла.

Кроме этого, Овечкин сравнялся с Матсом Сундиным и занимает 4-е место в истории НХЛ по количеству матчей (363) с 2+ очками среди европейских хоккеистов. Лидером по этому показателю является Яромир Ягр (540). В тройку также входят Яри Курри (385) и Теему Селянне (382).



«Магия Ови! Когда шайбу вбросили, начались неизбежные споры о том, сколько голов он забьёт. А он в первом же периоде отметился двумя голевыми передачами, и снова записал своё имя в книге рекордов», — отметил автор Nova Caps Майкл Флитвуд.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Ключевым с точки зрения итогового результата стал второй период, когда «столичные» смогли увеличить преимущество. Джон «Норрис» Карлсон реализовал выход один на один, а Бренден Диллон забил свой первый гол в форме «Вашингтона», и отыграть дефицит в три шайбы «клинкам» было уже не по силам.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Сразу четыре русских претендента на «Колдер». Такого НХЛ не видела 30 лет! Шестёркин, Капризов, Сорокин и Романов будут соперничать за звание лучшего новичка лиги. И других очевидных конкурентов у них немного.

Дебют Ильи Самсонова в качестве голкипера номер один получился несколько неоднозначным. С одной стороны, россиянин не допустил явных ошибок, с другой — четыре пропущенные шайбы от скромного «Баффало» выглядят излишне большой цифрой. Возможно, в эпизоде с голом Джейка Маккейба Самсонов мог сыграть надёжнее, но весь этот гол «сделал» Джек Айкел, который, как известно, очень хорошо владеет шайбой.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Какая странная игра! Нам потребуется больше времени, чтобы оценить эту версию команды. Трудно понять, насколько хорошими для «Вашингтона» будут первые дни сезона, потому что первый матч был смесью хоккейной предсезонной вялости с безумно напряжёнными фрагментами плей-офф. Тем не менее, это было хорошее усилие. Овечкин не забил два-три гола, это уже кажется неправильным. Но он может исправить это в пятницу вечером!», — резюмировал Питер Хассетт из Russian Machine Never Breaks.